«Приготовление еды –моя зависимость»

Актриса, телеведущая и кулинар рассказала «Здоровью» о новых трендах в питании, о правильных привычках, пищевых паузах и своей многолетней «зависимости»

«Еда – это тема, которая интересует всех»

Юлия, вы о еде знаете больше чем кто-либо, а можете составить представление о человеке, узнав, как он питается?

Не думаю, что вкусовые предпочтения имеют отношение к статусу. Еда - очень чувственная вещь, и в зависимости от того, как человек к еде относится, я могу сделать вывод – является ли он в этом моим единомышленником или нет. Другого прочесть не дано.

Какие интересные кулинарные тренды сегодня вы бы выделили?

Думаю, наиболее важный, хотя уже и давно появившийся кулинарный тренд - использование сезонных продуктов. На мой взгляд, это одно из правильных направлений, как и те, которые связаны с уменьшением вреда от пищи и повышением осведомленности о пользе тех или иных продуктов, о том, как включать их в рацион, чтобы не было скучно, а было вкусно и разнообразно. Сейчас появляется много продуктов, об использовании которых мы даже не задумывались: разнообразные масла, заменители лактозы и сахара. Это не значит, что всем нужно срочно перейти на них. Но если основа питания состоит из продуктов, которые тебе приносят больше пользы, чем вреда, то и съеденный иногда кусок шоколадного торта вряд ли сможет навредить.

Когда вы готовите, то кого представляете перед собой – для кого ваши рецепты?

Еда - это тема, которая может интересовать человека в любом возрасте, и в пятнадцать, и в двадцать пять, во всяком случае, так происходит со мной - сегодня мне по-прежнему интересно открывать для себя что-то новое. Я всё время нахожусь в поиске каких-то интересных рецептов и продуктов. Мне этим заниматься не скучно, и я думаю, что ко мне на лекции и на страницы в соцсетях заходят похожего склада люди. Конечно, в большинстве своем это женщины, но встречаются и мужчины, которым интересно убеждаться в том, что жизнь - штука вкусная. В целом это те люди, жаждущие получать максимальное удовольствие от вкуса к жизни.

Согласны ли вы с теми, кто считает, что питаться правильной, вкусной и здоровой пищей дорого, да и некогда?

Нет, не согласна. Даже при низком уровне доходов можно питаться правильно! Основа здорового питания - недорогие крупы и овощи. Люди, стесненные в средствах, обычно едят пищу более простую и тем самым сохраняют свое здоровье. Горы жареного мяса и фастфуд в рационе - это, скорее, признак богатых стран с высоким уровнем жизни. Каждый, кто не хочет готовить, может открыть пачку чипсов, но это зависит не от того, что в кошельке, а от того, что в голове. Всё в руках самого человека, особенно сейчас, когда столько полезной информации вокруг.

У вас появился онлайн-марафон «Ем, бегу, живу». Чему женщины научатся за пятнадцать дней и насколько универсальны ваши рекомендации?

Мы говорим о том, что всё, что не работает, умирает. Если тело человека не находится в движении, то его очень быстро покидают силы, энергия, начинает болеть тут и там. Всё должно работать: мозги, суставы, мышцы. Конечно, бегать могут не все, как и йогой могут заниматься не все. Надо найти для себя наиболее подходящий вид физической нагрузки и находить для нее время каждый день. Хотя бы 20-30 минут в день - это уже зачёт. Кстати, то, что мы обсуждаем на марафоне, полезно и мужчинам. Более того, я рекомендую подключать партнёра к своим начинаниям. «Вместе весело шагать по просторам…» - это всегда работает.

Какие полезные привычки необходимы для того, чтобы жить в гармонии с собой, с едой и со своим телом?

Начинайте утро со стакана теплой воды, пейте достаточное количество воды и в течение дня. Во-вторых, помните о том, что тело должно находиться в постоянном движении. Приевшаяся формула «в здоровом теле - здоровый дух» абсолютно справедлива. Есть определенная зависимость, и она не просто эмоциональная, а химическая: если мы занимаемся физическими упражнениями, то наши гормоны ведут себя одним образом, а если лежим на диване и едим чипсы, то гормоны ведут себя другим образом. И настроение у нас соответствующее. Ну и еще один очень важный момент: не запрещать себе всё подряд, позвольте себе сделать выбор. Не думайте, что какая-то злая тётенька (в данном случае - я) запрещает вам есть картошку фри со сливочным мороженым, лишает удовольствий. Выбирайте этот путь осознанно. Чем больше вы любите себя, а не то ненасытное животное, которое живёт в каждом из нас, тем более правильный выбор вы сделаете.

«36 часов без еды – это не смертельно»

Какими физическими нагрузками вы поддерживаете себя?

Больше всего скандинавской ходьбой. Начинаю возвращаться к бегу, решив свои проблемы со спиной. Иногда хожу на пилатес и плавание. Но самое главное - регулярность, чтобы это не было истерическими припадками: скоро лето или день рождения, и теперь я буду заниматься по два часа в день, сяду на жесткую диету... Это бред. Спорт должен быть частью ежедневной рутины, как чистка зубов.

Какие правила питания сложились у вас за последние годы?

Самый главный принцип - есть можно все, но понемножку. Мне очень повезло, у меня нет никакой аллергии, непереносимости лактозы, глютена или морепродуктов. Однако с возрастом мне, как и большинству людей, нужно быть более разборчивой в питании. Обычно я ем здоровую пищу, но если праздник или мы расслабляемся домашним кругом, то я могу себе позволить абсолютно всё. По-прежнему ем хлеб с маслом, как ела всю свою сознательную жизнь, просто не каждый день.

Есть у вас зависимость от каких-то отдельных продуктов?

У меня вообще нет никакой пищевой зависимости. Есть зависимость от процесса приготовления еды и всего, что связано с последующим ее употреблением. Мне хочется готовить, накрывать на стол, потом сидеть за столом, общаясь с близкими и делясь с ними вкусовыми ощущениями. Мне хочется их удивлять, радовать, получать от них комплименты по поводу своих кулинарных свершений. Вот от всего этого я зависима. А шоколад, чай, кофе, шампанское - это просто элементы радостного существования на кухне.

Вы практикуете экадаши - кратковременное сухое голодание. Расскажите о нем, что оно вам дает?

Я не всегда делаю его сухим, чаще всего это просто отсутствие еды, но есть вода и травяные чаи. Когда попробовала экадаши первые несколько раз, то действительно ощутила результат. Зависимость организма от лунных циклов мной прослеживается на сто процентов. Если в одиннадцатый день восходящей Луны не нагружать свой организм функцией переваривания, то он тебе отвечает благодарностью. Происходит не только детоксикация, выравниваются все процессы движения лимфы. Я это делаю без всякой религиозной подоплёки. Если у кого-то есть проблемы с восстановлением, в том числе энергетическим, то советую попробовать экадаши. Воздержание от еды в течение 36 часов - это абсолютно не смертельно. Мне всегда помогает мысль, что время с каждой минутой идет вперед и в конце концов наступит момент, когда ты опять откроешь рот и будешь есть. Я от таких моментов воздержания получаю удовольствие.

А каким образом Андрей Сергеевич поддерживает здоровье, активность и такую удивительную работоспособность?

Андрей Сергеевич помимо того, что режиссер, сценарист, писатель, еще и прекрасный учитель. Учитель в широком смысле. Поскольку он очень любопытен, его интересует жизнь, искусство, человек и человеческая сущность с разных точек зрения. В том числе с точки зрения здоровья. Он всегда уделял много внимания вопросам сохранения здоровья и энергии и сейчас продолжает поиски правильного образа жизни - думаю, не закончит их никогда. Когда мы познакомились, он заложил в меня основы отношения к этим вещам. Без ложной скромности скажу, что в этом я его лучший ученик. И теперь помогаю ему выстраивать разгрузочные дни - экадаши мы практикуем вместе. Ну а что касается физической нагрузки, он лучше меня знает, что надо заниматься каждый день.

«У европейских женщин нет культа вечной молодости»

Вы чаще других русских актрис бываете на красных дорожках европейских кинопремий. Есть что-то, что отличает европейских актрис от наших?

Мне кажется, что женщины на Западе (не только актрисы) гораздо более гармонично принимают себя в разные периоды жизни. Конечно, и там кто-то усердствует с пластикой, но по большому счёту у них нет культа вечной молодости. Это, безусловно, не касается инстаграмных див или медийных персонажей. Но если говорить конкретно об актрисах, то при наличии таланта и внутреннего стержня роли у них будут в любом возрасте, причем роли разные, которые позволят открывать в себе что-то новое.

А в чем проявляется разница между русскими женщинами и итальянскими?

Москва - это не вся Россия, точно так же есть Милан и Рим, а есть маленький городок Кортона - и везде совершенно разный подход к своей внешности и стилю жизни в целом. Чем больше город, тем больше местные женщины озабочены своим экстерьером. Ну а русские всегда очень требовательно относятся к своей внешности: не просто же так сложилось, что нигде в Европе вам не сделают такой хороший маникюр, как в России. Итальянки на это смотрят проще: они могут сделать маникюр раз в год и уж точно не станут расстраиваться из-за неровного покрытия. У нас присутствует какая-то ожесточенность в борьбе за красоту.

В ваших сюжетах с подругами вы не раз обсуждали, как выглядеть моложе и в то же время естественно. К чему в итоге пришли?

Мы всё еще в процессе обсуждения - если бы нашли какую-то панацею, то она существовала бы для всех. Мы по-прежнему ждем от врачей и учёных каких-то волшебных процедур и таблеток, чтобы обратить процессы вспять. Шучу, конечно! Спать, заниматься спортом и получать витамин D, питаться здоровой едой и время от времени позволять себе удовольствия - лучше пока никто ничего не придумал.

На фото вы часто появляетесь с фужером шампанского или вина в руках. Расскажите о своем отношении к алкоголю.

Культура потребления алкоголя - очень важная часть социальной европейской культуры. Последние 25 лет я часто путешествую по Европе, у меня много друзей итальянцев, французов, англичан, шведов, с которыми я с удовольствием разделяю трапезу и могу выпить вина. Культура винопития - это такой же ритуал, как приготовление еды, ритуал, который позволяет насладиться общением с друзьями. Ну а что касается повода, мне он не нужен - я никогда не ставлю перед собой задачу что-то отметить, да так, чтобы потом пару дней восстанавливаться. Я очень люблю вкус вина, он дает возможность прикоснуться к еще одному прекрасному произведению рук человеческих. Я знаю, как делают вино, сколько в этом процессе труда и любви. И чем больше в эту работу вложено, тем лучше вино. Поэтому к вину я отношусь как к особому продукту.

Если бы у вас был свободный день, только ваш, на что бы вы его потратили?

Всё зависит от того периода, на который этот свободный день выпал. Если я до этого работала шесть недель, как сумасшедшая, то, наверное, ни на что уже сил не будет, и я проваляюсь на диване с книжкой. Если последнее время делала что-то, не позволявшее тебе видеться с друзьями, то можно и в пять утра встать к плите, чтобы собрать у себя дома гостей. Если не успевала посетить косметолога и массажиста, то, возможно, стоит заняться этим. Вариантов миллион!

5 фактов о Юлии Высоцкой

1. Играет в спектаклях Театра им.Моссовета и МХАТе им.Горького.

2. Замужем за режиссером Андреем Кончаловским. В 2019 году, спустя 20 лет брака они обвенчались. У пары двое детей.

3.Автор кулинарных бестселлеров и успешного проекта «Едим дома», ресторатор и организатор гастрономических туров в Европу.

4. Ведет шоу «#сладкоесолёное» и «Мне это нравится!» на своём YouTube-канале.

5. Запустила онлайн-марафон «Ем, бегу, живу».

5 советов Юлии Высоцкой

1. Если есть любопытство, желание познания, интерес - есть шанс сохранить ясность сознания до последних дней. Любопытствуйте на здоровье!

2. Проснулась, улыбнулась, выпила стакан воды – это правильное начало дня в моем исполнении. Попробуйте и вы!

3. Нельзя что-то себе запрещать раз и навсегда. Нужно понимать, что вот сегодня мне это нельзя, а потом я добьюсь результата, и мне чуть-чуть будет можно. Главное в этом предложении – «чуть-чуть».

4. Не стоит останавливаться в своем движении вперёд. Не лежите на диване во всех смыслах этого состояния, просто встаньте и идите.

5. Каждый новый день будет таким, каким захочешь его увидеть. Это не всегда срабатывает, но часто настроение можно настроить.

Опубликовано: 20 апреля 2021 г.