Я ПОХУДЕЛА НА 103 КГ

«Такое ощущение, что я поставила над собой эксперимент – как изменить человека до неузнаваемости», - смеется 47-летняя Ольга Бабурина. Действительно, между женщиной на фото в 2000-м и в 2019-м нет ничего общего. Другая внешность, взгляд, мышление. Оглядываясь назад, она жалеет только о том, что не смогла похудеть раньше.

ВСЮ ЖИЗНЬ НА ДИЕТЕ

Сбросить вес я пыталась не раз. Диеты были и в детстве - мама отправляла меня к эндокринологу каждый раз, когда я возвращалась от бабушки, которая кормила меня блинчиками и яичницей из 3-4 яиц. Худела и перед выпускным в школе, и перед свадьбой, и после рождения двоих детей. Но меня хватало ненадолго: через какое-то время я вновь поправлялась. В какой-то момент вообще махнула на себя рукой – знала, что во мне больше 100 кг, и смирилась с этим. Но однажды мы с мужем зашли в только что открывшийся супермаркет, и там в зеркалах в полный рост я увидела рядом с супругом тетю, похожую на бегемота. «Что-то не пойму, - сказала я ему, - а кто это рядом с тобой?» - «Ты, милая». – «Я?! Это я?!» Я была в шоке. Когда взвесилась, пришла в еще больший ужас: 173 кг! Что с этим делать? Села на строжайшую диету, рассчитанную на 1100 ккал в день, старалась побольше двигаться – и почти за год похудела до 92 кг.

Помню, тогда в состоянии эйфории даже всю старую одежду выбросила, дав себе слово никогда больше не поправляться. Написала о своих успехах на одном из похудательных форумов, и сотни девушек приятной окружности стали мне писать: «Молодец!», «Так держать!», «Ваша история меня вдохновила!». Комплименты так и сыпались. А потом жизнь вошла в привычную колею. И я поняла: точку в истории невероятного похудения ставить рано. Потому что похудеть - это полдела. Куда труднее удержать достигнутое. В 2007 году я снова начала поправляться…

АВИАКАТАСТРОФА И «КАЧЕЛИ»

В какой-то момент я просто устала вести полуголодный образ жизни и все время подсчитывать калории. Была и другая причина – стрессы. Чтобы с ними справиться, одни наполняют бокал вина, другие закуривают сигарету. А я ела. Помню, как однажды мы с мужем отправились в отпуск в Сочи. В полете у самолета отказали оба двигателя. К счастью, пилотам удалось его благополучно посадить, а потом, уже на другом самолете, нас вернули в Москву. Так мы вместо морского побережья оказалась у себя на даче. А там я буквально припала к холодильнику и ела до тех пор, пока не оправилась от страшного стресса. За 10 дней поправилась на 20 кг.

С тех пор начались «качели»: за полгода я могла три раза похудеть и поправиться на 30 кг. Надо было что-то делать, но что? Похудеть традиционным способом – с помощью диет и разгрузочных дней – я отчаялась. У людей с таким огромным весом, как у меня, совершенно другие взаимоотношения с едой. Я хотела есть всегда – желудок ведь растянут! В ресторане могла съесть большую тарелку закуски, горячее, плюс половину порции мужа, хлеб, десерт, вино. А из-за стола все равно вставала с чувством голода.

БЫТЬ ОПЕРАЦИИ

Между тем, лишний вес уже представлял угрозу для здоровья. Меня пугали диабетом 2 типа, давление не опускалось ниже 200 на 110, а из-за эндометриоза доктора грозились удалить матку – и это в 35-то лет! Как то увидела рекламу бандажирования желудка: его объем уменьшали операционным путем, и человек мог наесться небольшой порцией пищи. Я отправилась в клинику, но доверия она не вызвала: на консультации у меня, например, даже не спросили про анализы, а просто предложили «лечь».

Дома прошерстила весь интернет, чтобы узнать о хирургии ожирения, и отправилась на консультацию в другую больницу. Доктор подтвердил, что людям с морбидным ожирением, когда масса тела превышает норму на 40-50% (а я на момент обращения в клинику при росте 164 см весила 110 кг), действительно трудно похудеть обычными методами, и предложил сделать так называемое шунтирование. Разделить желудок на две части, одна из которых будет маленькая. Пища заполнит сразу весь объем, а мозг отправит команду: «Я насытился», даже если я съем крошечную порцию. Я согласилась. Другого способа похудеть у меня не было.

В конце января 2008 года меня прооперировали, и уже на пятые сутки я была дома. Три недели пришлось питаться только протертыми супами и детским питанием. А потом я начала есть все то же, что и раньше. Например, любимый салат «Цезарь». Но если раньше буквально проглатывала еду, то после операции прием пищи превратился в медитацию – я подолгу пережевывала, смаковала каждый кусочек, иначе желудок начинал болеть. В итоге, наедалась небольшими порциями. Благодаря операции у меня появилась планка, ограничитель, которого раньше не было. Но главное – я стала свободной от ужасного чувства голода!

СКУЛЬПТОР СВОЕГО ТЕЛА

За год мне удалось похудеть до 70 кг. Казалось бы, вот он, хэппи энд. Но, похудев, я столкнулась с другой проблемой – сдувшееся, как воздушный шарик, тело обвисло. Я гоняла вес туда-сюда, а кожа-то не шагреневая… Мое прошлое оставило на ней неизгладимые следы. Живот повис фартуком, поплыл овал лица, грудь с 9 размера уменьшилась до 4-го и повисла тряпочкой. Избавиться от этого можно было только хирургически. Через два года, в 2010-м, я сделала пластическую операцию. Мне одновременно убрали живот, подтянули попу и грудь, а потом сделали круговую подтяжку и блефаропластику. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я стала фанаткой пластики: я сделала только то, что было действительно необходимо. Переделывать форму носа или ноги просто так, ради каприза, я никогда бы не стала. Операция по удалению фартука шла девять часов, а после нее я стала легче еще на 8 кг – столько весила срезанная кожа.

Таким образом я похудела до 62 кг, но чувствовала себя некомфортно, начали выпирать ключицы. Тогда я решила поправиться до моего нынешнего веса – 70 кг. И удерживаю его уже почти 10 лет.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Глядя на свои старые фотографии, я не узнаю себя. Вообще не понимаю, кто эта жирная тетечка, ведь с ней у меня нет ничего общего! Она постоянно была готова принести себя в жертву – другим людям, обстоятельствам, шла на уступки, даже если ей это не нравилось, а потом заедала свои горести и обиды. Она боялась смотреть на себя в зеркало. Не могла подняться пешком на пятый этаж, страдала от давления, тахикардии… Я сейчас – полная ее противоположность.

Мне сложно представить, что столько лет я провела в лягушачьей коже лишних килограммов. Правда, мой Иван-царевич – муж – любил меня и в прежнем обличье. Мы познакомились, когда мне было 16 лет, вместе мы уже 31 год, и он никогда даже не намекал на то, что мне надо худеть! Но теперь и он, и дети мною гордятся. Дочь с сыном выкладывают мои фото в Instagram с подписью: «Смотрите, это моя мама». А когда я гуляю с маленькой внучкой, прохожие на улице не верят, что я – ее бабушка.

Я даже не подозревала, что когда-нибудь смогу подняться купить не чехол для танка, а ту вещь, которая мне действительно нравится. Никто больше не показывает на меня пальцем. Все видят во мне человека, личность. Меня любят и ценят на работе. Побыв огромной теткой и пройдя все круги ада, я смогла стать привлекательной женщиной. Жаль только, что не сделала этого раньше.

Комментарии:

Владимир Евдошенко, доктор медицинских наук, эндоскопический хирург:

- История Ольги - типична. Само по себе снижение веса для человека , склонного к полноте, ничего не меняет. Похудев, он физиологически «остается полным». Его организм, только и ждет того момента, чтобы, воспользовавшись обстоятельствами жизни, снова начать «накапливать запасы». Для склонного к полноте удержание сниженного веса возможно только величайшим напряжением воли, что удается немногим.

Радикально победить подобное ожирение можно пока только с помощью хирургического лечения. Бариатрические операции выполняются на органах желудочно-кишечного тракта и призваны уменьшить потребление пациентом калорийной пищи. В частности, операция желудочного шунтирования не только уменьшает желудок, но и снижает всасывание в тонкой кишке. Такие операции необходимы пациентам с «морбидным ожирением»,которое способствует развитию тяжелых сопутствующих заболеваний. Если его нет, можно и нужно использовать ограничительную диету, как наиболее универсальный метод борьбы за здоровье.



Светлана Гагарина, доктор медицинских наук, пластический хирург:

- Некоторые люди, даже потеряв 30-40 кг, выглядят хорошо. Другие недовольны внешностью, избавившись всего от 15 кг. Все индивидуально и зависит от тургора кожи. Но случай Ольги особенный. Она похудела больше, чем на 100 кг – это очень много. В результате произошло провисание кожных покровов живота, бедер, ягодиц, груди, ног, рук и лица. Это выглядело очень некрасиво даже в одежде. Потребовалось несколько операций, чтобы привести ее тело в порядок. Она теперь совсем другой человек!

Опубликовано: 5 сентября 2019 г.