Худеют ли на сахарозаменителях?

Изначально сахарозаменители предназначались больным диабетом. Но теперь их едят и те, кто хочет похудеть. Будет ли толк?

Изначально сахарозаменители предназначались больным диабетом. Но теперь их едят и те, кто хочет похудеть. Будет ли толк?



НАТУРАЛЫ И ИСКУССТВЕННИКИ

Сахарозаменители бывают натуральные и синтетические. К первым относятся фруктоза, сорбит, ксилит, стевия. Все они, за исключением разве что растительной стевии, довольно калорийны и повышают уровень сахара в крови, хотя и не так сильно, как обычный рафинад.

ПОЧЕМУ ТОЛСТЕЛИ КРЫСЫ Ученые из американского университета Пердью (Purdue University) провели серию экспериментов над крысами и выяснили: животные, которых кормили искусственно подслащенным йогуртом, в целом потребляли больше калорий и быстрее набирали вес, чем зверьки, питавшиеся тем же йогуртом, но с обычным сахаром.



Синтетические заменители (сахарин, цикламат, аспартам, ацесульфам калия, сукразит) на уровень сахара в крови не влияют и энергетической ценности не имеют. Именно они, по идее, могут стать хорошим подспорьем для тех, кто решил похудеть. Но организм обмануть не просто. Вспомните, какой аппетит разыгрывается после того, как вы выпиваете баночку диетической колы! Ощутив сладкий вкус, мозг дает команду желудку готовиться к получению углеводов. Отсюда и чувство голода. К тому же, решив заменить сахар искусственным подсластителем в чае или кофе, вы мало что выгадываете.

В одном кусочке сахара-рафинада всего 20 ккал.

Согласитесь, это мелочь по сравнению с тем, сколько калорий обычно потребляют за день люди с избыточным весом.

Косвенным подтверждением тому, что сахарозаменители не способствуют похудению, служит следующий факт: в США, по данным «Нью-Йорк таймс», на долю низкокалорийных продуктов и напитков приходится более 10% всех продовольственных товаров, тем не менее американцы остаются самой толстой нацией в мире.

И все же для неисправимых сладкоежек, особенно страдающих диабетом, сахарозаменители – настоящее спасение. Кроме того, они, в отличие от сахара, не разрушают эмаль зубов.



ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА

С натуральными сахарозаменителями все ясно. Они содержатся в ягодах и фруктах, и в умеренном количестве вполне безопасны и даже полезны.

КРЫСЫ ПРОДОЛЖАЮТ СТРАДАТЬ В 70-х годах прошлого века по миру разнеслась сенсация: сахарин в больших дозах (175 г/кг массы тела) вызывает рак мочевого пузыря у грызунов. Заменитель тут же запретили в Канаде, а в США производителей обязали помещать предупреждающую надпись на этикетках. Однако спустя полтора десятка лет новые исследования показали, что в дозах, не превышающих 5 мг на 1 кг массы тела, этот популярный сахарозаменитель угрозы не представляет. Вызывает подозрения и цикламат натрия: крысы, которых кормили им, рождали гиперактивных крысят.

А вот влияние синтетических сахарозаменителей на здоровье изучено не до конца. Было проведено немало опытов на лабораторных животных, которые показали, что «сладкая химия» негативно воздействует на многие системы и органы и даже может вызывать рак. Правда, во всех этих исследованиях применялись убойные дозы «синтетики», в сотни раз превышающие разрешенные. Наконец, синтетические подсластители подозревают в неприятных побочных эффектах. Есть подозрения, что они могут вызывать тошноту, головокружение, слабость, нервные расстройства, проблемы с пищеварением, аллергические реакции. По данным американской Ассоциации по контролю за применением лекарств и продуктов питания (FDA), в 80% случаев эти симптомы связывают с аспартамом.

И еще, до сих пор не установлено, существуют ли отдаленные последствия их употребления – широкомасштабных исследований на этот счет не проводилось. Поэтому на сегодня формула отношений с искусственными сахарозаменителями такова: беременным и детям лучше не есть их вообще, а остальным не злоупотреблять. А для этого нужно знать безопасную дозу и особенности каждого подсластителя.



ПРИРОДНАЯ ЧЕТВЕРКА

Фруктоза

Ее еще называют фруктовым, или плодовым сахаром. Содержится в ягодах, фруктах, меде. По сути это такой же углевод, как и сахар, только в 1,5 раза слаще. Гликемический индекс фруктозы (степень повышения сахара в крови после того, как вы съедите продукт) – всего 31, тогда как у сахара целых 89. Поэтому этот сахарозаменитель разрешен больным диабетом.

Плюсы

+ Имеет приятный сладкий вкус.

+ Хорошо растворяется в воде.

+ Не вызывает кариеса.

+ Незаменим для детей, страдающих непереносимостью сахара.

Минусы

- По калорийности не уступает сахару.

- Сравнительно невысокая стойкость к высоким температурам, плохо переносит кипячение, а значит, не подойдет для варенья и во всех рецептах, связанных с нагреванием.

- При передозировке может привести к развитию ацидоза (изменению кислотно-щелочного баланса организма).

Максимально допустимая доза: 30–40 г в день (6–8 чайных ложек).



Сорбит (Е 420)

Принадлежит к группе сахаридных спиртов, или полиолов. Основные его источники – виноград, яблоки, рябина, терновник. Почти вдвое менее калориен, чем сахар (2,6 ккал/г против 4 ккал/г), но и вдвое менее сладкий.

Сорбит часто используют в диабетических продуктах. Кроме того, он помогает сохранить зубы здоровыми – не случайно он входит в состав многих зубных паст и жевательнх резинок. Хорошо зарекомендовал себя в косметологии благодаря способности смягчать кожу: производители кремов, шампуней, лосьонов и гелей после бритья нередко заменяют им глицерин. В медицине применяется как желчегонное и слабительное.

Плюсы

+ Выдерживает высокие температуры, подходит для готовки.

+ Отлично растворяется в воде.

+ Не вызывает кариеса.

+ Имеет желчегонный эффект.

Минусы

- В большом количестве вызывает вздутие живота и диарею.

Максимально допустимая доза: 30–40 г в день (6–8 чайных ложек).



Ксилит (Е 967)

Из той же группы полиолов, что и сорбит, со всеми вытекающими свойствами. Только слаще и калорийнее – по этим показателям он практически равен сахару. Добывают ксилит в основном из кочерыжек кукурузы и шелухи семян хлопка.

Плюсы и минусы

Те же, что и у сорбита.

Максимально допустимая суточная доза: 40 г в день (8 чайных ложек).



Стевия

Это травянистое растение семейства сложноцветных родом из Парагвая, официальный статус сахарозаменителя получило относительно недавно. Зато сразу стала сенсацией: стевия слаще сахара в 250–300 раз, при этом, в отличие от других натуральных подсластителей, не содержит калорий и не повышает уровень сахара в крови. Молекулы стевиозида (так назвали собственно сладкий компонент стевии) не участвуют в метаболизме и полностью выводятся из организма.

Кроме того, стевия славится целебными свойствами: восстанавливает силы после нервного и физического истощения, стимулирует секрецию инсулина, стабилизирует артериальное давление, улучшает пищеварение. Продается в виде порошка и сиропа для подслащивания различных блюд.

Плюсы

+ Термоустойчива, подходит для приготовления блюд.

+ Легко растворяется в воде.

+ Не разрушает зубы.

+ Не влияет на уровень сахара в крови.

+ Имеет лечебные свойства.

Минусы

- Специфический привкус, который многим не нравится.

- Недостаточно изучена.

Максимально допустимая доза: 18 мг на 1 кг массы тела (для человека весом 70 кг – 1,25 г).



СЛАДОСТЬ ИЗ ПРОБИРКИ

Сахарин (E 954)

С него началась эра синтетических сахарозаменителей. Сахарин в 300 раз слаще сахара, но приправленная им пища имеет горьковатый металлический привкус. Пик популярности сахарина пришелся на годы Второй мировой войны, когда сахар был в большом дефиците. Сегодня этот заменитель выпускают в основном в виде таблеток и нередко комбинируют с другими подсластителями, чтобы заглушить его горечь.

Плюсы

+ Не содержит калорий.

+ Не вызывает кариеса.

+ Не влияет на уровень сахара в крови.

+ Не боится нагревания.

+ Очень экономичен: одна коробочка из 1200 таблеток заменяет около 6 кг сахара (в одной таблетке – 18–20 мг сахарина).

Минусы

- Неприятный металлический привкус.

- Противопоказан при почечной недостаточности и склонности к образованию камней в почках и мочевом пузыре.

Максимально допустимая доза: 5 мг на 1 кг массы тела (для человека весом 70 кг – 350 мг).



Цикламат натрия (Е 952)

Слаще сахара в 30–50 раз. Есть еще цикламат кальция, но он мало распространен из-за горьковато-металлического привкуса. Впервые сладкие свойства этих веществ были обнаружены в 1937 году, а использовать их в качестве сахарозаменителей начали только в 1950-х годах. Входит в состав большинства продаваемых в России комплексных подсластителей.

Плюсы

+ Не содержит калорий.

+ Не вызывает кариеса.

+ Стойко выдерживает высокие температуры.

Минусы

- Возможны кожные аллергические реакции.

- Не рекомендуется беременным, детям, а также страдающим почечной недостаточностью и заболеваниями мочевыводящих путей.

Максимально допустимая доза: 11 мг на 1 кг массы тела в сутки (для человека весом 70 кг – 0,77 г).



Аспартам (E951)

Один из самых распространенных в мире сахарозаменителей, на его долю приходится около четверти всей «сладкой химии». Впервые синтезирован в 1965 году из двух аминокислот (аспарагина и фенилаланина) с метанолом. Слаще сахара примерно в 220 раз и, в отличие от сахарина, не имеет привкуса. Аспартам практически не применяется в чистом виде, его обычно смешивают с другими сахарозаменителями, чаще всего с ацесульфамом калия. Вкусовые качества этого дуэта наиболее приближены ко вкусу обычного сахара: ацесульфам калия позволяет ощутить мгновенную сладость, а аспартам оставляет приятное послевкусие.

Плюсы

+ Не содержит калорий.

+ Не вредит зубам.

+ Не повышает уровень сахара в крови.

+ Хорошо растворяется в воде.

+ В организме распадается на аминокислоты, которые участвуют в обмене веществ.

+ Способен продлевать и усиливать вкус фруктов, поэтому его часто включают в состав фруктовой жевательной резинки.

Минусы

- Термонеустойчив. Перед добавлением его в чай или кофе рекомендуется их слегка остудить.

- Противопоказан людям, страдающим фенилкетонурией.

Максимально допустимая доза: 40 мг на 1 кг массы тела в сутки (для человека весом 70 кг – 2,8 г).



Ацесульфам калия (Е 950)

Слаще сахара в 200 раз и весьма устойчив к высоким температурам. Тем не менее ацесульфам калия не столь популярен, как сахарин и аспартам, потому что плохо растворяется в воде, а значит, в напитках его не используешь. Чаще всего его смешивают с другими сахарозаменителями, в частности с аспартамом.

Плюсы

+ Не содержит калорий.

+ Не разрушает зубы.

+ Не влияет на уровень сахара в крови.

+ Термоустойчив.

Минусы

- Плохо растворяется.

- Не рекомендуется людям, страдающим почечной недостаточностью, а также заболеваниями, при которых требуется уменьшить потребление калия.

Максимально допустимая доза: 15 мг на 1 кг массы тела в сутки (для человека весом 70 кг – 1,5 г).



Сукралоза (Е 955)

Ее получают из сахарозы, но по сладости она в десятки раз превосходит свою прародительницу: сукралоза слаще сахара примерно в 600 раз. Этот сахарозаменитель хорошо растворяется в воде, стабилен при нагревании и не расщепляется в организме. В пищевой промышленности используется под маркой Splendа.

Плюсы

+ Не содержит калорий.

+ Не разрушает зубы.

+ Не повышает уровень сахара в крови.

+ Термоустойчив.

Минусы

- Некоторых людей настораживает то, что в состав молекулы сукралозы входит хлор – потенциально токсичное вещество.

Максимально допустимая доза: 15 мг на 1 кг массы тела в сутки (для человека весом 70 кг – 1,5 г).

Ольга Кононова

Опубликовано: 16 февраля 2021 г.