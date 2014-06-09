Холестерин: снизить нельзя повысить

Фраза врачей «У вас высокий уровень холестерина» звучит едва ли не как приговор. Но так ли все страшно на самом деле?

Знаете, почему американцев считают агрессивными и напористыми? У них уровень холестерина в крови в среднем значительно ниже, чем у европейцев. Ученым уже ясно: то рвение, которое мы проявляем на фронтах войны с холестерином, излишне, а порой и вовсе вредно. Пора пересмотреть стратегию и тактику холестериновых войн!

ВИНОВАТ, НО НЕ ОЧЕНЬ

Недавнее заявление медиков звучит сенсационно: прямой связи между повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями нет!

Сомнения по этому поводу существовали всегда, но в конце 90-х появились неожиданные данные исследований. Оказалось, что снижение холестерина с помощью мощных препаратов – статинов уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний лишь поначалу, когда его уровень падает на 10-20%. Потом что ни делай – риск уже не уменьшается. Некоторые ученые даже предполагают, что положительный эффект достигается вовсе не за счет снижения холестерина, а в силу других эффектов, которыми обладают статины.

Таких исследований уже много. Получается парадоксальная ситуация: еще вчера нас призывали давить холестерин всеми возможными средствами, чуть ли не до уровня кролика (норма для грызунов – 50 мг/дл, для человека – 200 мг/дл).

Снижать уровень холестерина в крови более чем на 20% нет смысла.

Холестерин – всего лишь один из факторов риска атеросклероза, хотя и важнейший. Данные наблюдений показывают: чем выше в среднем у популяции холестерин, тем больше частота сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный холестерин.

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Если вы снижаете холестерин, это еще не значит, что вы тем самым боретесь с атеросклерозом. У медведя, к примеру, нормальный уровень холестерина в 2 раза выше, чем у человека, а атеросклероз, тем не менее, не самая распространенная болезнь среди косолапых.

Опасен не тот холестерин, что в крови, а тот, что оседает на стенках сосудов, образуя бляшки. Особенно в совокупности с другими нарушениями липидного обмена: высоким содержанием в крови триглицеридов или низким содержанием переносчиков холестерина - липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Каждое из этих нарушений провоцирует атеросклероз.

Бессмысленно воевать с холестерином как таковым и слишком увлекаться этой войной. Без холестерина организм не может существовать - это его строительный материал. Все клеточные структуры и ткани мозга содержат холестерин, он – предшественник всех стероидных гормонов, без него не может функционировать центральная нервная система.

Но стараться поддерживать его уровень в пределах нормы все-таки надо. В большинстве случаев этого удается достичь диетой. За норму врачи договорились считать 5,2 ммоль/л (200 мг/дл). Для большинства этот показатель – мечта: среднее содержание холестерина у россиян равно 240 мг/дл.

Норма холестерина 5,2 ммоль/л (200 мг/дл).

ПРОВОДИМ РАЗВЕДКУ

Узнать, насколько повышен уровень холестерина, можно только анализом крови. Мужчинам целесообразно сделать его впервые в 35-40 лет, особенно если есть дополнительные факторы риска – курение, диабет, гипертония (а вот избыточный вес считается не столь важным фактором). Женщинам рекомендуется проверить уровень холестерина с наступлением менопаузы.

Можно ли верить анализу? Не так давно специалисты оценили точность определения липидов в крови в лабораториях обычных поликлиник. Оказалось, что 80% из них допускают большие погрешности. Поэтому обращаться лучше в лаборатории, сертифицированные Всероссийским центром сертификации.

Есть еще один способ: спросите, каким методом определяют уровень холестерина в лаборатории - если ферментативным, то можно полагать, что анализ будет довольно точным. Но учтите, что этот метод дорогой, а потому придется за него заплатить. Больше всего сомнений должны вызывать бесплатные анализы: они выполняются самым древним, дешевым и неточным методом.

ПОВЫШЕННЫЙ ХОЛЕСТЕРИН

Итак, вы знаете уровень холестерина в крови и теперь должны решить, нужно менять что-то в своей жизни или нет.

Если уровень холестерина 240-250 мг/дл (или 6 ммоль/л), стоит задуматься, правильно ли вы питаетесь. Особенно если у вас есть другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Экстренных мер предпринимать, впрочем, не надо.

Если уровень холестерина 280-300 мг/дл (7-7,5 ммоль/л), надо переходить к решительным действиям. Но ни в коем случае не хвататься за лекарства – ведь в принципе вы пока вполне здоровы. Чтобы таковым и остаться, жизненно необходимо изменить образ жизни: больше двигаться, меньше есть и следить за тем, что ешь. Контролировать результаты нужно в течение первых 2-4 месяцев ежемесячно, чтобы оценить эффективность вашей диеты.

КАК ПОНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН ХОЛЕСТЕРИН ДИЕТА

Нет бутербродам. Попробуйте резко снизить потребление сливочного масла, в идеале перейдите на растительное. Один этот шаг часто может всего за 2-4 недели довести уровень холестерина до приемлемой цифры 240 мг/дл.

Попробуйте резко снизить потребление сливочного масла, в идеале перейдите на растительное. Один этот шаг часто может всего за 2-4 недели довести уровень холестерина до приемлемой цифры 240 мг/дл. Соя вместо сыра. Хорошо бы еще отказаться от сливок, сметаны, жирных сыров и яиц, а заодно и бросить курить. Очень полезен переход на соевые продукты. Это белковая диета, которая и с лишним весом помогает бороться, и заменяет холестеринсодержащие концентрированные молочные продукты.

Хорошо бы еще отказаться от сливок, сметаны, жирных сыров и яиц, а заодно и бросить курить. Очень полезен переход на соевые продукты. Это белковая диета, которая и с лишним весом помогает бороться, и заменяет холестеринсодержащие концентрированные молочные продукты. Любителям свиного сала надо помнить, что оно очень богато холестерином. Его потребление необходимо компенсировать: заедать растительным маслом и жирной рыбой. Хорошо есть сало вместе с чесноком: он помогает быстрее утилизировать жиры.

надо помнить, что оно очень богато холестерином. Его потребление необходимо компенсировать: заедать растительным маслом и жирной рыбой. Хорошо есть сало вместе с чесноком: он помогает быстрее утилизировать жиры. Соблюдайте баланс жиров – насыщенных (животных), мононенасыщенных и полиненасыщенных – их в рационе должно быть по трети. Другими словами, каждый «съеденный кусочек» животного жира нужно компенсировать жирами растительными. Можно сделать так: смешайте в равных частях оливковое, подсолнечное (или кукурузное) и соевое масла и добавляйте эту сбалансированную смесь в салаты, каши и макароны. ДИЕТА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ХОЛЕСТЕРИНЕ

Грецкие орехи не помогают снижать холестерин!

* Если в крови мало ЛПВП (липопротеинов высокой плотности, которые переносят холестерин), повысить их уровень помогут вещества, содержащиеся в красном винограде. Как раз на этом эффекте основаны данные о пользе умеренного потребления красного вина - но сок тоже вполне подойдет!

* Если ЛПВП у вас больше 300-320 мг/дл (8-10 ммоль/л) холестерина, лучше не пытаться справиться с проблемой самостоятельно. В причинах такого серьезного нарушения должен разобраться врач.

Если виноват холестерин, поступающий с пищей, единственное что поможет – диета. Но есть и другие, более серьезные нарушения. Например, генетические: сломался ген, отвечающий за процессы обмена липидов. Но подобные дефекты, как правило, дают о себе знать еще в детстве и очень редки.

СРЕДСТВА ОТ ХОЛЕСТЕРИНА ЛЕКАРСТВО ОТ ХОЛЕСТЕРИНА

Еще один способ снизить холестерин с пограничного значения 240-320 мг/дл - биодобавки. Точнее, не способ, а подспорье: БАДы – не лекарства и чуда не сделают. К тому же принимать можно только те, эффективность которых подтверждена исследованиями, желательно двойными, плацебо-контролируемыми. Это важно, поскольку биодобавок на рынке много, а серьезные исследования проводились лишь по единицам из них.

Условно БАДы, контролирующие уровень холестерина, можно разделить на три группы:

улучшающие обмен липидов (в их состав входит чесночный экстракт);

препятствующие усвоению пищевого жира в кишечнике (на основе хитина ракообразных);

специализированные продукты питания (например, масло проростков пшеницы и рыбий жир).

СТАТИНЫ ОТ ХОЛЕСТЕРИНА

Последнее оружие – лекарства: статины и фибраты. Они блокируют внутренний синтез холестерина. Принимать их нужно только по совету врача, когда диета не дает нужного результата даже при жесточайших ограничениях.

Начав принимать статины однажды, пить их придется пожизненно. Отмена уже через несколько дней приведет к исходному уровню холестерина, если не выше. Кроме того, статины известны своими побочными эффектами: например, могут спровоцировать сильную депрессию. Да и для печени они не подарок. Вред статинов

А недавно ученые выяснили, что статины могут заменить... обычные яблоки!

В развитых странах статины назначают для вторичной профилактики инфарктов или других сосудистых патологий. Например, человек перенес инфаркт или операцию аортокоронарного шунтирования, у него высокий холестерин, плюс есть еще один из факторов риска - пожилой возраст, мужской пол, диабет или гипертония, - тогда назначение статинов оправданно. Во всех остальных случаях это стрельба из пушки по воробьям.

СОКИ ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРИНА Однажды диетологи думали, как с помощью соков бороться с целлюлитом. Разработали курс – и оказалось, что он отлично помогает снизить холестерин.

1 день: морковный сок - 130 г, сок из корня сельдерея - 75 г.

2 день: морковный сок - 100 г, свекольный сок - 70 г (перед употреблением 1,5-2 часа подержать в холодильнике), огуречный сок - 70 г.

3 день: морковный сок - 130 г, сок сельдерея - 70 г, яблочный сок - 70 г.

4 день: морковный сок - 130 г, капустный сок - 50 г.

5 день: апельсиновый сок - 130 г.

Строго соблюдать последовательность приема соков не надо, один вполне можно заменить другим. Главное - соки должны быть свежевыжатыми и храниться не более 2-3 часов. Перед тем, как выпить, непременно взбалтывайте содержимое стакана: в осадке на дне – самое полезное.