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Холестерин: плохой, хороший, злой

 Холестерин был открыт более двух веков назад, в течение последних 100 лет за изучение его свойств было присуждено несколько Нобелевских премий. Благодаря одному из открытий сегодня точно известно, что высокий уровень холестерина может привести к атеросклерозу.
Опубликовано: 17 февраля 2021 г.
Тэги: сердце и сосуды, правильное питание

Новинка с историей

Историческая ирония заключалась в том, что изучением холестерина с самого начала занимались французы – нация, наиболее подверженная гастрономическим излишествам. Ведь именно неумеренность в еде часто приводит к повышению уровня холестерина, постепенному его отложению на стенках сосудов и образованию атеросклеротических бляшек. Первооткрывателями холестерина считаются французские химики Пулетье де ла Саль, получивший из желчных камней плотное белое вещество, обладающее свойствами жиров (1769 г), Мишель Шеврель, который впервые ввел в обиход слово «холестерин» (1815 г), и Марселен Бертло, отнесший его к классу спиртов (1859 г).

В ХХ веке изучением этого вещества занялись основательно. В 1927 году была открыта структура холестерина, за что немецкому химику Генриху Виланду была присуждена Нобелевская премия. В 1964 году ее лауреатами стали Ф. Линен и К. Блох за открытие факта, что холестерин служит исходным веществом для синтеза стероидных гормонов и желчных кислот. А спустя 20 лет Нобелевская премия досталась американцам М. Брауну и Дж. Голдштейну. Именно они, по мнению Каролинского института в Стокгольме, «существеннейшим образом углубили наше понимание метаболизма холестерина и увеличили возможности профилактики и лечения атеросклероза».

Это все о нем

Холестерин – это вещество из группы стеринов, содержится в мембранах клеток всех млекопитающих. Он синтезируется в организме, а также поступает с пищей и переносится кровью в видес помощью липопротеидов низкой плотности (ЛНП). Когда холестерин в избыточном количестве накапливается в стенках сосудов, формируется атеросклеротическая бляшка, которая может оно начинает перекрытьвать кровоток, что приводит к инфаркту или инсульту.

Генетическая цепочка

Будущий нобелевский лауреат генетик Марк Стюарт Браун, изучая истории болезни пациентов, умерших от инфаркта или инсульта, пришел к выводу, что гиперхолестеринемия – заболевание, которое характеризуется крайне высоким содержанием в крови холестерина, а из его переносчиков - и частиц липопротеидов низкой плотности, является наследственным, т. е. генетическим.

Совместно с медиком Джозефом Голдштейном Браун вырастил клетки кожи людей, больных гиперхолестеринемией. В них ученые обнаружили необычайно высокий уровень фермента, определяющего скорость синтеза холестерина. Выяснилось, что большая активность фермента как раз и приводит к избытку жироподобного вещества. Исследователи показали также, что клетки таких больных плохо связывают липопротеидов низкой плотности. Это привело к открытию рецепторов к молекулам ЛНП на поверхности клеток.

 Люди Х

У человека, который является носителем только одного гена, вызывающего гиперхолестеринемию, часто наблюдается развитие инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и ее опасного осложнения – инфаркта миокарда. В группе максимального риска мужчины 30–40 лет. Такое заболевание встречается у одного из 500 человек. Более тяжелая – гомозиготная форма, обусловленная наличием уже двух мутантных генов, наблюдается у одного из миллиона людей. Сердечные приступы в этом случае, как правило, возникают уже в детстве.

Что такое хорошо, что такое плохо?

Холестерин, который входит в состав липропротеидов высокой плотности (ЛВП), называют «хорошим». Основная функция ЛВП заключается в захвате излишнего жироподобного вещества из клеток и его переносе в печень. Здесь он перерабатывается в желчные кислоты и выводится из организма. Таким образом, ЛВП защищают артерии от развития атеросклероза, удаляя избыток холестерина (до 20%) из стенок сосудов.

«Плохим» холестерин в составе липопротеидов низкой плотности (ЛНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) становится в том случае, если этих соединений образуется слишком много или же нарушен их распад. Именно скапливаясь на стенках сосудов, частицы холестерина ЛНП  вызывают развитие атеросклероза и его осложнений – инфаркта и инсульта.

 Практическая польза

Благодаря открытию Брауна и Голдстайна были получены существенные клинические результаты, спасено множество жизней. После 1985 года больным гетерозиготной формой гиперхолестеринемии стали назначать специальные лекарства. Эти препараты увеличивают количество рецепторов, синтезируемых под контролем неповрежденного гена, в результате чего снижается уровень ЛНП и холестерина в крови.

Для больных с гомозиготной формой гиперхолестеринемии нужны иные методы лечения, поскольку у них отсутствуют гены рецепторов ЛНП. Так, в 1984 году была произведена экспериментальная пересадка печени шестилетнему ребенку с такой формой заболевания. Как и следовало из теории Брауна и Голдстайна, благодаря наличию в пересаженной печени рецепторов ЛНП, уровень холестерина в крови маленького пациента резко снизился.

Исследования холестерина продолжаются и по сей день, но все они основываются на открытия Брауна и Голдстайна, которое стало фундаментом всех современных изысканий.

Загадочные цифры

Анализ на общий холестерин:

5,2 ммоль/л (либо 200 мг/дл) - холестерин в крови в норме. 

От 5,2 до 6,5 ммоль/л (200-250 мг/дл) - зона риска развития атеросклероза.

От 6,5 до 8 ммоль/л (250-300 мг/дл) - умеренная гиперхолестеринемия.

Выше 8 ммоль/л (300 мг/дл) - выраженная гиперхолестеринемия.

 

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.

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