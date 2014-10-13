Чем нельзя запивать лекарства?

Почему таблетки нельзя пить вместе с алкоголем и грейпфрутовым соком? Влияют ли чай, кофе, молоко на лекарства, которые мы принимаем? Если да, то как?

Лекарства вступают в различные реакции с молекулами в нашем организме – на этом и основано их действие. К сожалению, если запивать лекарство чем-нибудь неподходящим, характер протекающих реакций может принципиально измениться.

Алкогольные напитки

Действие. Этиловый спирт изменяет проницаемость клеточных мембран. За счет этого эффект всех лекарств, кроме антибиотиков, услиливается – как и их побочные действия. Не стоит надеяться, что этот метод поможет снизить дозировку дорогого лекарства: нагрузка на печень возрастает быстрее, чем задуманное действие, и очень быстро достигает опасных пределов.

Пиво (в том числе безалкогольное) содержит вещества, тормозящие работу ферментов печени. Из-за этого лекарства перерабатываются медленнее, чем предполагал производитель, что также повышает риск передозировки.

Последствия. Тошнота, рвота, головная боль. Проявляются побочные действия лекарства, которое приняли вместе с алкоголем. Возможны сбой в работе печени, желудочное кровотечение.

Никогда не смешивайте алкоголь и обезболивающие – это может привести к серьезным проблемам с печенью или к желудочному кровотечению. Категорически запрещается сочетать антидепрессанты и спиртное: нехорошие последствия непредсказуемой силы затронут не только печень, но и мозг.

Фруктовые соки

Действие. Грейпфрутовый сок – самый известный пример напитка, которым лучше не запивать таблетки. Он влияет на работу фермента CYP3A4. Это вещество активно в клетках печени и кишечника. В кишечнике фермент помогает всасыванию многих лекарств. Сок угнетает работу CYP3A4, и за счет этого таблетка работает куда менее эффективно, чем должна бы.

Если пить грейпфрутовый сок вместе с лекарствами, он нарушит переработку действующих веществ в печени. Вначале это никак не проявляется, и поэтому человек продолжает принимать лекарства в обычном режиме. Между тем концентрация действующих веществ в организме растет, и начинают появляться симптомы передозировки и побочные эффекты.

Другие фрукты, которые могут нарушить работу фермента, – это апельсин и помело, а также нони и гранаты.

Последствия. Желудочковая тахикардия, разрушение мышечной ткани, почечная недостаточность, пурпура (капиллярные кровоизлияния).

Сам по себе грейпфрутовый сок полезен: существуют исследования, показывающие, что его регулярное употребление снижает образование атеросклеротических бляшек. По иронии судьбы его нельзя пить вместе с препаратами, снижающими уровень холестерина. Не стоит мешать грейпфрутовый сок с антидепрессантами, противосудорожными, антигистаминными, гормональными и многими другими препаратами.

Молоко

Действие. Молоко полезно, потому что в нем много ионов кальция, магния и железа. Эти же ионы могут связываться с молекулами антибиотиков и снижать их доступность для организма. Поэтому запивать антибиотики молоком не стоит. Фермент ксантиноксидаза, содержащийся в молоке, подавляет действие некоторых противоопухолевых препаратов. Зато обезболивающие и жаропонижающие запивать молоком даже полезно: напиток смягчает их отрицательное действие на слизистую желудка. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) тоже выигрывают от соседства с молоком.

Последствия. Некоторые лекарства в своей обычной дозировке не работают. Серьезных побочных эффектов от совместного приема лекарств и молока не будет, если, конечно, человеку в принципе не противопоказано молоко (например, из-за лактозной непереносимости или аллергии).

Молоко не только источник полезного кальция, но и враг антибиотиков!

Чай

Действие. Чай содержит танины – дубильные вещества. Они образуют прочные связи со многими ионами, поэтому нарушается усвояемость ряда микроэлементов. В частности, чаем не нужно запивать препараты железа. Чай может слегка ослабить работу CYP3A4 и некоторых других ферментов печени, но в гораздо меньшей степени, чем грейпфрутовый сок. Взаимодействия компонентов чая и лекарств зачастую почти никак не проявляются, поэтому изучены недостаточно хорошо.

Последствия. Отдельные препараты хуже усваиваются, если их принять вместе с чаем. Серьезных побочных эффектов нет.

Кофе

Действие. Кофе обладает теми же эффектами, что и чай, а кроме того, содержит кофеин. Очевидно, что этим напитком не стоит запивать снотворное. А вот обезболивающие, наоборот, работают дольше, если их запить кофе – и, если решите ставить такие эксперименты, то лучше снизьте вашу обычную дозу.

Средства против аритмии и все препараты, регулирующие работу сердца и сосудов, лучше держать подальше от чашки эспрессо, ведь кофеин повышает давление и учащает сердцебиение. Есть сведения, что даже декофеинизированный напиток влияет на работу ферментов печени не лучшим образом, но этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. На всякий случай, всегда узнавайте, можно ли сочетать прописанное вашим врачом лекарство с кофе.

Последствия. В большинстве случаев такие же, как у чая. Если кофе с молоком, к ним добавляются эффекты взаимодействия молока и лекарств. Кофе сам по себе может вызвать повышение артериального давления, тахикардию, бессонницу – при сочетании кофе с лекарствами эти эффекты могут усугубиться.

Оральные гормональные контрацептивы и кофеин перерабатываются одними и теми же ферментами. Организм женщин, длительно принимающих противозачаточные, медленно перерабатывает кофеин. За счет этого действие каждой чашки кофе длится дольше!