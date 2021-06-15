Вы спрашиваете - мы отвечаем

Почему рыжеволосые люди считаются «сложными пациентами»?

Обладатели рыжих волос, особенно в сочетании со светлой кожей, предрасположены к развитию рака кожи, болезни Паркинсона и эндометриоза. Оперативное вмешательство для таких пациентов сопряжено с повышенным риском кровотечений и послеоперационных рубцов. Кроме того, до недавнего времени считалось, что у них понижен болевой порог, но здесь не все так однозначно. С одной стороны, рыжеволосые люди более чувствительны к зубной боли и холоду, и им требуется почти на 20% больше анестезирующего вещества, чем всем остальным. С другой стороны, по данным нового исследования Массачусетской больницы общего профиля, «рыжики» обладают повышенной чувствительностью к опиоидным болеутоляющим средствам, что дает определенные преимущества при составлении схемы лечения. Главное - найти к ним правильный подход.

Можно ли получить солнечный ожог через стекло?

Основной причиной солнечных ожогов служат более коротковолновые ультрафиолетовые лучи типа В. Они легко проникают в поверхностные слои кожи, и при чрезмерном воздействии могут привести к острому воспалению ткани (ожогу) и другим серьезным проблемам. К счастью, обычное окно практически полностью блокирует УФ-лучи типа В. Однако солнце испускает ещё длинноволновые УФ-лучи типа А, которые могут преодолевать преграду из стекла. Пускай, они воздействуют на кожу с меньшей интенсивностью и вряд ли приведут к ожогу, но тоже не совсем безобидны. Проникая в глубокие слои эпидермиса, эти лучи провоцируют фотостарение кожи. Эта проблема не понаслышке знакома профессиональным шоферам, чьи лица быстрее покрываются морщинами со стороны, чаще обращенной к солнцу. Также в одном исследовании было показано, что у заядлых автомобилистов повышен риск развития рака кожи, причем злокачественный процесс чаще возникает на левой половине тела, чем на правой.

Почему мы не чувствуем на себе запах духов?

Это происходит по причине привыкания к запаху. Вот еще один пример: вы заходите в квартиру и чувствуете навязчивый аромат котлет, но уже спустя несколько минут перестаете его замечать. Обоняние помогает человеку отличить безопасную ситуацию от опасной, и «обонятельная слепота» является адаптацией организма к уже знакомым надежным стимулам, например, духам или котлетам. У парфюмеров на случай привыкания к дегустируемым запахам есть свои приемы – понюхать кофейные зерна, лимон или собственной изгиб локтя. Кстати, к отталкивающим запахам, часто связанным с профессиональными обязанностями, люди тоже в конце концов адаптируются, если перестают их ассоциировать с источником угрозы.

Почему кошки не любят есть из полупустой миски?

Опубликовано: 24 июня 2021 г.