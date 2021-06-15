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ВТОРОЕ «КОВИДНОЕ» ЛЕТО

Нам предстоит второй отпускной сезон с закрытыми границами и внутренними ограничениями. Как провести лето без лишнего риска?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 29 июня 2021 г.

Весна 2021 года в нашей стране прошла более спокойно, но мир продолжает лихорадить. Временно закрыты Турция и Египет, строгие ограничения в большинстве европейских стран, инфекционным пожаром полыхает Индия. Даже если где-то готовы принять туристов, то обязательное условие посещения - несколько отрицательных ПЦР-тестов или прививочный сертификат, а при малейшем подозрении на ковид - двухнедельный карантин вместо солнечного пляжа.

На этом фоне потоки перераспределились в сторону нашего юга - уже в мае большинство отелей в Крыму и на Кубани были забронированы. Значит, желающие отдохнуть у Чёрного или Азовского моря должны быть готовы к большой скученности, нарушению санитарных норм, пробкам, и той же самой инфекции. Причём не только ковиду, а, например, ротавирусной, которая традиционно гуляет по черноморскому побережью летом. Отдых в окрестностях Сочи в 2016 году закончился для моих детей недельной госпитализацией с тяжёлым течением ротавируса.

Поэтому прошлым летом мы с семьей решили поехать против потока. Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, и самый молодой российский город - наукоград Иннополис. На автомобиле, снизив риск подхватить инфекцию в поезде или самолёте. Бронируя не отели, а дома и квартиры, благо сейчас есть сервисы, позволяющие это сделать быстро и безопасно. Таким образом ещё больше уменьшив нежелательные контакты, ведь имея свою кухню можно готовить самим, избежав привязки к общепиту.

С погодой повезло, мы купались в бассейне, который был в коттедже во Владимире, в тёплой и чистой Волге. Широкие песчаные пляжи Чебоксар и его современная набережная не уступают морскому побережью - сам бы не испытал, никогда бы не поверил. Старинные соборы Владимира и Казани, хай-тек Иннополиса, европейский облик Йошкар-Олы (а вы погуглите, прежде чем улыбаться) подарили множество позитивных эмоций. Инфраструктура нашей страны сегодня позволяет хорошо отдыхать не только на раскрученных направлениях.

Поэтому, когда меня спрашивают, где отдохнуть летом, не боясь заразиться коронавирусом вдалеке от дома, я рекомендую выбирать движение навстречу потоку. Или хотя бы вовремя с него повернув. Хотите жару и хороший загар присмотритесь к эко-отелям Ростовской области и равнинной Кубани. Грибы и ягоды - вспомните про Карелию. Горы - рассмотрите уральские перевалы Башкирии. Кроме Байкала есть менее раскрученное, но не менее величественное Телецкое озеро на Алтае. Пролегающий от центральной Сибири к Алтаю многокилометровый Чуйский тракт не раз признавался одной из самых живописных дорог Евразии. Да и горячий пляжный сезон у нас бывает не только на Чёрном море, но и на Тихом океане в Приморье.

И конечно не забывайте про средства индивидуальной защиты. Социальная дистанция, меньше контактов, маски в общественных местах, а ещё лучше заранее привиться или проверить уровень антител перед поездкой, если переболели раньше. Конечно, любые дополнительные хлопоты при подготовке и во время отпуска раздражают, но что поделать, речь идёт о нашем здоровье и здоровье наших близких. Есть повод надеяться, что это будет последний летний сезон эпохи ковида

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 29 июня 2021 г.

Комментарии

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Последние комментарии

Queeny [5 дней назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!
Jade17 [15 дней назад]
вы правы!
alyanova [35 дней назад]
Я в 41 родила второго ребенка, первого в 36. Может быть если до 40 не родила бы, то возможно и не...

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