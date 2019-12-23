ВСЯ ПРАВДА О ПРИВИВКАХ

Вакцинопрофилактика - трудно найти другое направление медицины, вызывающее столько споров

Эксперты:

1). Полибин Роман Владимирович, Заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья, доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук.

2). Фёдорова Наталья Игоревна, Заведующая лабораторией клинической бактериологии Российской детской клинической больницы, доцент кафедры общей патологии МБФ ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук.

Спасибо, корова!

Прививками мы обязаны...коровам. Именно на них, а если точнее на факт, что работающие с коровами крестьяне не болеют оспой, обратил внимание английский врач Эдвард Дженнер. Скотина часто умирала от коровьей оспы, а фермеры при этом не заражались человеческой, которая в те времена (шёл 1796 год) была очень распространёна. Он провёл смелый даже для этой эпохи эксперимент - ввёл содержимое пузырька, имевшегося на руке одной из крестьянок, инфицированной вирусом коровьей оспы, восьмилетнему мальчику. Все последующие контакты мальчика с больными натуральной оспой не привели к заболеванию. Так на свет появились метод, сохранивший миллиарды жизней и слово вакцинация, корень которого vacca в переводе с греческого означает корова.

Великий Луи

Следующий виток развития вакцинации связан с именем другого врача - Луи Пастера, который почти через 100 лет начал использовать не только живые, но также ослабленные и убитые культуры инфекционных агентов. С того времени вакцинация получила широкое распространение, за короткое время, эпидемии многих опасных болезней были остановлены. В 1885 году Пастер завершил разработку вакцины против смертельно опасного заболевания – бешенства. Работа учёного сопровождалась критическими отзывами в прессе, протестными митингами под окнами лаборатории. Но, после первых удачных вакцинаций, газеты стали наперебой её расхваливать.

Череда побед

Менее чем за 150 лет применения вакцин удалось достичь серьёзных успехов. В 1980 году натуральная оспа была полностью ликвидирована и в настоящее время возбудитель оспы живёт только в лаборатории. В десятки раз снизилась заболеваемость туберкулёзом. Перестали быть смертельным приговором бешенство и столбняк. Матери уже не боятся забирающих детские жизни дифтерии, коклюша и инвалидизирующего полиомиелита. Так в США в 1956 году было зарегистрировано 38 тысяч случаев полиомиелита, а через 10 лет применения вакцины - всего 61. На сегодняшний день в развитых странах полиомиелита нет. Вакцина от краснухи помогает избежать болезни беременным, когда вероятность развития врождённых уродств плода так высока, что приходится искусственно прерывать беременность.

Первые ошибки

В начале пятидесятых Джонас Солк создал инактивированную вакцину против полиомиелита. Для американцев это было событие равное окончанию войны. Однако, эйфория продлилась недолго. Через две недели вся вакцина была отозвана в связи с целой чередой событий. Одна из компаний-производителей Cutter – небольшая фармацевтическая фирма из Беркли в Калифорнии – изготовила некачественную вакцину и не смогла полностью дезактивировать вирус. В результате 120 000 детей по трагической случайности были привиты вакциной, которая содержала живой, потенциально смертельный полиовирус; 70 000 переболели полиомиелитом в легкой форме, 200 оказались необратимо и тяжело парализованы, а 10 умерли. Получившая название Cutter Incident, это была одна из самых страшных биологических катастроф в истории Америки, которая привела к беспрецендентному усилению контроля за производством вакцинных препаратов во всем мире.

Одно из осложнений, связанных с применением полиомиелитной вакцины – вакциноассоциированый паралитический полиомиелит (ВААП). Это заболевание, которое может развиться после применения живой оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ), особенно у детей с иммунодефицитом. В связи с этим первые две прививки в нашей стране делают инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которая лишена этого недостатка, а последующие - живой вакциной. При наличии иммунодефицитных состояний детей прививают только инактивированной вакциной. Также ВАПП может развиться у непривитых детей при контакте с ребенком, которого прививали живой вакциной. Именно по этой причине необходимо разобщение непривитых детей на срок 60 дней, если в детском коллективе проводится вакцинация ОПВ.

Повод отказаться?

Сегодня группы так называемых антипрививочников есть по всему миру, но если в развитых странах их влияние невелико, то в развивающихся и переживающих кризисы, как наша, они вносят весомый вклад в отказ от вакцинации. Как известно, в смутные времена становятся популярны самые разнообразные протестные течения. Психиатры, занимающиеся социопсихологией, говорят, что подобные группы нередко имеют характерные черты квазисекты: есть сверхидея, совместные собрания, сбор средств на различные нужды. Но если некоторые высказываемые мысли откровенно попахивают шизофренией (теория всемирного заговора фармацевтических компаний, план по сокращению населения земли с помощью прививок, стерилизация девушек с помощью вакцины от ВПЧ и т.д.), то некоторые доводы вполне годятся для дискуссии. Основной аргумент можно сформулировать так: «я не хочу прививать своего ребёнка, потому что боюсь серьёзных осложнений от вакцины, в то время как большинство заболеваний, от которых делают прививки, не так опасны». И, тем не менее изредка, но встречающиеся осложнения прививок льют воду на мельницу тех, кто категорически не хочет прививать себя и своих детей.

Роман Полибин:

Один из известных мифов о возможной связи прививки против кори-краснухи-паротита (КПК) и аутизма появился в 1998 году благодаря небольшой публикации английского врача Эндрю Уэйкфилдав журнале The Lancet, которая рассказывала о нескольких детях, больных аутизмом. По его данным у 8 из 17 детей тревожные признаки появились в течение 2 недель после прививки КПК, а у ещё 1 после вакцинации от кори. Ознакомившись статьей Уэйкфилда, многие родители отказались от прививки против кори, краснухи и паротита. Вследствие этого по Великобритании и Ирландии прокатилась настоящая эпидемия кори – тысячи заболевших попали в больницы, а четверо умерли. Статья Уэйкфилда вызвала панику всемирного масштаба, что заставило ученых и журналистов копнуть глубже. Уже в 1999 году были обнародованы результаты исследования с участием 500 детей, свидетельствующие об отсутствии связи между вакцинацией и развитием аутизма. Каждое последующее исследование отличалось от предыдущего всё возрастающим числом участников. Кроме того, материал Уэйкфилда содержал множество нестыковок и откровенную подтасовку данных (например, он умолчал, что большинству описанных им детей диагноз был поставлен задолго до вакцинации), что было подтверждено, в частности, в ходе расследования, проведённого Главным Медицинским Советом Великобритании. The Lancet опубликовал официальное опровержение статьи Уэйкфилда – вакцинация и аутизм не имеют друг к другу никакого отношения.

В 2019 году ВОЗ назвала недоверие к вакцинации одной из главных угроз здравоохранению.

Так ли опасны детские инфекции? Неужели корь, коклюш, краснуха, свинка и другие инфекции, которые принято называть детскими, протекают настолько тяжело, что нельзя ими просто переболеть? Основная проблема в том, что у каждой болезни есть варианты тяжёлого течения и свои серьёзные осложнения.

-Cамая лёгкая из этих болезней - краснуха, для детей и взрослых она не опасна и напоминает ОРВИ. Главная опасность скрывается в тератогенном действии вируса, который вызывает пороки развития плода. В зоне риска - женщины, которые в детстве не переболели краснухой и не были вакцинированы. Если болезнь разовьётся в первом триместре беременности - придётся прерывать её по медицинским показаниям, ведь вероятность рождения ребёнка с тяжёлыми уродствами превышает 25%. Благодаря вакцинации вирус полностью исчез в Северной Америке, а в начале 2019 года Минздрав России получил от ВОЗ сертификат о полном искоренении вируса краснухи в России. Но если вакцинация будет остановлена, он вернётся из менее благополучных стран.

- Коклюш. Болезнь с французским названием особенно опасна для детей младше двух лет. В 2013 году в мире от коклюша умерли 63 тысячи детей в возрасте до 5 лет. Эти цифры, как предполагают, еще выше из-за недоучета случаев, особенно в развивающихся странах. Более того, риск умереть у заболевшего коклюшем ребёнка до года составляет 4% — это выше, чем риск операции аортокоронарного шунтирования у пожилого человека! Массовая вакцинация в 50-60-х годах прошлого века позволила уменьшить заболеваемость и смертность от коклюша на 90%!

-Корь в довакцинальную эру её называли «детской чумой». Не менее опасна она и для взрослых. В 30% случаев у детей до 5 лет или взрослых после 20 развиваются серьёзные осложнения - энцефалит, отёк мозга, пневмония. По данным ВОЗ, в 2017 году в мире от кори погибли 110 тысяч человек, 92 тысячи из которых - дети. Даже в Евросоюзе в 2018 году от кори умерли 72 человека. И это при том, что всего две дозы вакцины, практически никогда не вызывающей осложнений после введения, обеспечивают стопроцентную защиту от заболевания. Но практически полная победа над корью в Европе привела к тому, что родители начали отказываться от вакцинации, и сегодня Европа и страны СНГ включая нашу, сталкиваются с её возвращением. Неслучайно в 2018 году в штатах Вашингтон, Калифорния, Техас и Иллинойс принят закон, согласно которому за появление непривитому человеку в общественных местах грозит штраф в 500 долларов или месячный тюремный срок.

Дифтерия. Эпидемию этой болезни, о которой уже успели забыть, пережила наша страна в 90-е годы. Дети стали умирать от дифтерии сотнями в год, словно в ранних рассказах Булгакова. Сегодня ситуацию с дифтерией ухудшает приток трудовых мигрантов из сопредельных стран, в ряде которых количество непривитых детей достигает 50%. В этом случае уже не работает и так называемый «коллективный» или «популяционный» иммунитет ежегодно регистрируются сотни и тысячи случаев инфекции.. А где работает, например во многих развитых странах, благодаря вакцинопрофилактике болезнь регистрируется на уровне единичных случаев.

Наталья Фёдорова:

Мы живём в эпоху, когда быстрый рост населения планеты и уровень развития медицины заставляют бактерии становится «хитрее», чтобы выжить. Антибактериальная резистентность, вирусные мутации - всё это делает микробы более агрессивными, а болезни, вызываемые ими, протекают нестандартно и чаще вызывают опасные осложнения. В таких условиях необходимость вакцинации возрастает ещё больше.

Иммунитет - один на всех

Создание устойчивого популяционного иммунитета является одной из основных задач массовой вакцинации. Когда среди населения страны количество привитых становится подавляющим, прерываются пути распространения инфекции, снижается её заразность. Привитые защищают не только себя, но и тех, кто не был вакцинирован. Но как только количество непривитых возрастёт, коллективный иммунитет снизится, и непривитые потеряют последнюю, косвенную защиту, и даже у привитых возникнет риск заражения инфекцией, которая будет протекать в лёгкой форме.

Наталья Фёдорова

Многие не знают, но в нашей стране одно из самых либеральных в отношении вакцинации законодательств. Так, во многих странах Евросоюза, например в Чехии, родители обязаны сделать прививки своему ребёнку по календарю до его поступления в школу, иначе их ждёт крупный штраф и лишение родительских прав. В Сингапуре отказ от прививок себе или своему ребёнку приравнивается к уголовному преступлению, наказание за которое предусматривает 6 месяцев тюрьмы, а за это время ребёнка обязательно привьют. Крайне жёсткое прививочное законодательство в Италии, Словении, Венгрии - там непривитого не возьмут ни в сад, ни в школу, а могут и лишить родительских прав. На этом фоне отечественный рекомендательный подход к массовой вакцинации выглядит очень демократичным. Тем более, что наш национальный календарь прививок включает меньше инфекций, чем во многих развитых странах: в РФ их 12, в Германии - 14, а в США целых 16.

Не только «детские» и не только инфекции

А ещё прививки защищают не только от детских инфекций, но и от смертельно опасных и очень распространённых заболеваний, которым подвержены люди любого возраста. Например, вирусный гепатит В, подхватить который можно на маникюре, на приеме у стоматолога, при незащищённом половом контакте, и вообще любом, даже опосредованном контакте с кровью больного человека. Гепатит В нередко переходит в хроническую форму, через годы вызывая цирроз или даже рак печени, но самое главное - очень плохо лечится: достичь ремиссии удаётся меньше, чем у половины больных, а полное излечение и вовсе редкость. При этом чтобы избежать заражения, необходимо привиться и раз в 5-10 лет проходить ревакцинацию.

Насколько безопасны прививки?

Поствакцинальные осложнения и необычные реакции после применения медицинских иммунобиологических препаратов обязательно расследуются и регистрируются. Практически все виды поствакцинальных реакций известны, о возможности их появления записано в наставлениях по применению вакцин.

Согласно данным ВОЗв поствакцинальном периоде у привитого человека могут возникнуть следующие состояния:

• реакции на введение иммунобиологического препарата легкой и средней степени выраженности, местного и общего характера;

• тяжелые реакции и осложнения;

• патологические состояния, не связанные с вакцинацией.

Первые могут включать неприятные ощущения в месте инъекции, зуд, боль, воспаление, повышение температуры тела. Это неприятно, но не опасно. Возникновение реакции на введение иммунобиологического препарата —нормальное явление, отражающее процесс возникновения поствакцинального иммунитета.

Поствакцинальные осложнения, например системная аллергия, энцефалопатия, менингит, фебрильные судороги, летучие артриты и некоторые другие возникают крайне редко. Обычно подобные осложнения встречаются в одном случае на несколько сотен тысяч или миллионов привитых, иногда они могут представлять угрозу для жизни, но в любом случае эти цифры в десятки и сотни раз ниже, чем средняя летальность от самого заболевания. На этой громадной разнице между вероятностью получить осложнение от прививки и умереть от болезни и основана философия массовой вакцинации. Часто ли возникают серьёзные поствакцинальные осложнения? Косвенный ответ можно дать, ориентируясь на юридическую статистику США - так, в период с 2006 по 2014 год денежная компенсация за вред здоровью, нанесённый прививкой, присуждалась в среднем 1 раз на миллион доз вакцины.

Ещё один важный аспект 4 группы факторов, которые ВОЗ выделяет как способствующие развитию поствакцинальных реакций и осложнений:

игнорирование противопоказаний к применению; нарушение процедуры вакцинации; нарушение условий производства, правил транспортировки и хранения вакцин, плохое качество вакцинного препарата. индивидуальные особенности состояния организма привитого;

Похожая статистика наблюдается при авиакатастрофах. Но мы не перестаём летать, а более щепетильно относимся к выбору авиакомпании. Так может в случае вакцинации поступать аналогичным образом? Если (порой оправданно) боимся нарушений при проведении массовой вакцинации в детских садах и школах, формального отношению к определению противопоказаний ошибок при введении вакцины, есть вариант взять ситуацию под свой контроль: проконсультироваться с авторитетным специалистом и соблюсти календарь прививок, оградив чадо от опасных инфекций, которые обязательно встретятся ему на жизненном пути.

Роман Полибин:

Одним из факторов, влияющих на безопасность вакцинации является правильный отбор на прививку, в том числе, определение противопоказаний. Противопоказания к иммунопрофилактике подразделяют на постоянные и временные. Постоянные исключают использование данной вакцины, при временных прививка может быть сделана в дальнейшем, через определенный промежуток времени.

К постоянным противопоказаниям относятся:

-сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение, а также непереносимость компонента вакцины, выражающаяся в тяжелых системных аллергических или анафилактических реакциях.

- беременность, иммунодефицитные состояниям (первично подтвержденные), иммуносупрессия, злокачественные новообразования. В этом случае следует отказаться от использования живых вакцин.

К временным противопоказаниям относятся:

-Острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

-обострение хронических заболеваний.

Плановые прививки в этом случае проводятся через 1-2 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии.

Более подробную информацию о противопоказаниях, а также правильном подходе к вакцинации можно получитьна российском профессиональном ресурсе «ЯПривит. Специалисты о прививках» https://yaprivit.ru.

Фебрильные судороги после прививки от коклюша проявляются в 70 раз реже, чем судороги при болезни, а смерть от столбняка наступает в 300 000 раз чаще, чем анафилактический шок от прививки.

Мифы и факты

1). Не прививки, а повышение уровня жизни, личной и общественной гигиены повлияли на снижение заболеваемости инфекциями.

В 70-х годах в Великобритании прошла волна отказа прививок от коклюша, который считался побеждённым. В результате за 10 лет количество вакцинированных детей снизилось с 81 до 31%. Разразилась эпидемия, с 1976-го по 1979-ый заболевали почти по 100 тысяч детей в год, 100 из них умирали. Сегодня в стране от коклюша привиты 93% населения.

2). Государство скрывает правду об истинном количестве реакций и осложнений вакцинации.

Контроль в этой сфере осуществляется очень строго, сразу несколькими ведомствами. Подтверждением является схожесть наших цифр с данными США и Западной Европы, где сокрытие подобной информации неминуемо приведёт к многомиллионным штрафам и реальным тюремным срокам.

3). Побочные эффекты от вакцин превышают вероятность осложнений от самого заболевания.

По данным сотен исследований, проведённых в разных странах мира разными структурами (государственными, частными), вероятность поствакцинальных осложнений меньше в сотни и тысячи раз. Так, при вакцинации от ветряной оспы риск поствакцинального менингита составляет 1/500 000, а при самом заболевании - 1/500.Крайне редким как у привитых, так и у лиц, контактных с ними, является развитие осложнения, так называемого, вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (1 случай на 1 миллион), тогда как при заболевании диким полиомиелитом частота развития вялых параличей составляет 1 случай на 200. Похожие цифры наблюдаются и при других заболеваниях.

4). Прививки ослабляют иммунную систему.

За свою жизнь человек встречается с сотнями различных возбудителей, оставляя о каждом из них кратковременную или долгосрочную иммунологическую память. Дополнительные 10-15 инфекций, с которыми он познакомится в ходе многолетней вакцинации — это капля в море. Ведь о ребёнке, который сам переболел ветрянкой, корью и краснухой, мы говорим, что он хорошо защищён на будущее. В чём же отличие вакцинации? Другое дело, что после прививки ребёнок может «подхватить» ОРВИ, ведь на какое-то время его иммунитет нагружен больше обычного. Положительное, а не отрицательное влияние прививок на иммунитет неоднократно подтверждено.

5). Встреча с детскими инфекциями - естественный процесс.

В рамках естественного отбора, добавят антропологи. Испытание детей «на прочность» с помощью инфекций это второй этап мощнейшей волны естественного отбора. А впереди ещё несколько - подростковая нестабильность психики, первая беременность и роды. Так стоит ли подвергать своего ребёнка эволюционному тесту на выживаемость?

6). Прививать надо не сразу от нескольких болезней, иначе иммунитет ничего не запомнит.

Если бы это было так, иммунный ответ на «коктейльную» вакцину был бы слабее, но подобного не происходит. Иммунитет быстро, а главное одинаково сильно реагирует на каждую из вакцин, что при совместном введении, что при раздельном. Организм не впадает в иммуносупрессию даже после введения вакцин от 3-4 болезней, это доказано во многих исследованиях. Поэтому вакцины с лёгкостью комбинируют - так удобнее.

Выводы здоровья: Вакцинация - одно из самых значимых достижений современной медицины. Осложнения вакцинации встречаются намного реже осложнений тех заболеваний, от которых они предохраняют. Серьёзные осложнения возникают крайне редко, и чаще всего обусловлены человеческим фактором (нарушением условий хранения, транспортировки, введения вакцины). Родителям и взрослым, опасающимся осложнений, рекомендуем взять ситуацию под свой контроль - обратиться для вакцинации в профильное НИИ или клинику, идти на прививку только в состоянии полного здоровья, при необходимости заранее сдать анализы, но в любом случае получить необходимые прививки в срок и в полном объёме. Массовый отказ от вакцинации неминуемо приводит к эпидемии инфекций, уже считавшихся побеждёнными. – это доказано не только в теории, но и на практике.