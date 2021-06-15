Вспомогательные элементы

Организм беременной женщины перестраивается на гормональном, физиологическом и психологическом уровнях. Для этой перестройки будущей маме и ее малышу требуются определенные витамины и микроэлементы

В двойном объёме

Для правильного формирования нервной трубки плода в первом триместре крайне важна фолиевая кислота, для нормального роста и пропорций будущего малыша - витамин А, для развития кровеносной системы - йод и железо, для развития костной системы – кальций, для мобилизации защитных свойств организма – витамин С. Для поддержания в норме состояния плаценты и снижения риска ранних родов нужен витамин Е, для уменьшения вероятности токсикоза и судорог у мамы, а также для снятия нервной возбудимости необходимы витамины группы В вместе с магнием.

С каждым триместром состав полезных веществ может меняться, а вот, например, магний – элемент, который необходим на протяжении всех трёх триместров. При этом стоит иметь в виду, что магний не синтезируется в организме - он поступает извне с пищей и водой.

Почему именно магний?

Мы редко задумываемся о том, как функционируют метаболические процессы организма. А ведь именно магний отвечает за многие из них.

- Магний доставляет кальций к костям, поэтому при недостатке магния кости теряют эластичность и становятся хрупкими.

- Очень важен магний для эмоционального фона, нехватка элемента приводит к раздражительности и тревожности, проблемам с концентрацией и вниманием.

- Кроме того, магний необходим для поддержания работы сердца и здоровья сосудов. Его дефицит зачастую приводит к спазмам и тахикардии.

- Наконец, магний поддерживает моторику и функционирование мускулатуры кишечника, стимулируя прохождение пищи и выведение вредных веществ, улучшая проходимость.



Почему именно для беременных?

Врачи рекомендуют будущим мамам начать следить за уровнем магния уже на этапе планирования беременности и поддерживать его вплоть до конца грудного вскармливания.

Беременные нередко сталкиваются с судорогами в нижних конечностях, в области икроножных мышц. Магний считается лучшим средством от спазмов, он препятствует излишнему притоку кальция в клетки мышц и нервов, уменьшая их напряжение.

На фоне эмоционального напряжения будущие мамы могут жаловаться на слабость, чрезмерную утомляемость, тревожность и бессонницу. Всё это тоже симптомы дефицита магния. Недостаток этого элемента также может привести к увеличению маточного тонуса, ухудшению эластичности соединительной ткани, из-за чего появляются растяжки на коже.

Суточная норма магния

Для девушек от 14 до 18 лет - 360 мг

Для женщин от 19 до 30 лет - 310 мг

Для женщин от 31 года - 320 мг

Для беременных - 350-400 мг

Вместе с пищей и не только

Чтобы поддерживать суточную норму магния в организме, необходимо включать в рацион продукты с его высоким содержанием - молочные продукты, рыба, мясо и морепродукты, орехи, горох, соевые бобы, кунжут. Еще магний можно найти в овсяных хлопьях, шпинате, рисе, фасоли, куриных яйцах. Богаты магнием сезонные овощи и фрукты - яблоки, абрикосы, авокадо, бананы, персики, дыня, инжир, чеснок, зеленый горошек, сельдерей, спаржа и вообще все темно-зеленые овощи. Правда, во время термической обработки продуктов значительное количество магния может быть потеряно.

Поэтому при выраженном дефиците магния и особенно женщинам в положении назначают дополнительный прием магния в виде витаминно-минерального комплекса и биологически активных добавок. Сегодня наметилась тенденция вместо БАДов в таблетках и капсулах принимать минералы и витамины в жидком виде в виде тоников. Смеси концентратов фруктовых соков, водных экстрактов растений и мёда поддерживают здоровое пищеварение, благодаря чему магний в жидкой форме быстрее абсорбируется и усваивается.

Опубликовано: 15 июня 2021 г.