Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ

Никогда не задумывались, что у каждой проблемы со здоровьем может быть своё время?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 25 марта 2019 г.

Достаточно обратиться на обычную станцию скорой помощи, чтобы открыть для себя нехитрую статистику – на инфаркты и инсульты бригада чаще выезжает под утро, а больные животы «созревают» ближе к вечеру. Действительно, если нашей жизнью во многом управляют биоритмы, почему проблемы со здоровьем тоже не могут быть с ним согласованы?

Непраздничное утро понедельника

Но бывают случаи, когда дело вовсе не в биоритмах. Например, широко известный кардиологам синдром «праздничного сердца». Не зря первый рабочий день после выходных, а особенно после затянувшихся праздников – самая горячая пора для  врачей скорой и приёмных отделений. Сограждане завершают возлияния, и ослабленному алкоголем сердцу дают внезапную нагрузку – оказываться надо рано встать, быстро собраться и ехать на работу. Не удивительно, что за этим нередко следует та или иная сердечная катастрофа: сердечный приступ, инфаркт, но чаще – срыв ритма в виде пароксизма мерцательной аритмии. Избежать праздника сердца просто – знать меру, не изнуряя организм перееданием и перепиванием, в крайнем случае, перейти на рабочий режим заранее, когда впереди ещё два-три дня каникул.

Грипп и ОРЗ приходят ночью

Согласно данным эпидемиологов из Массачусетского университета, мы с вами заболеваем гриппом и респираторными вирусами чаще всего ночью. Первые симптомы заболевания (к которым относится озноб, повышение температуры, ломота в мышцах и суставах и бредовые сновидения) возникают в ночное время в 58% случаев. На остальное время суток приходятся оставшиеся 42%. Учёные считают, что любовь к тёмному времени суток у вируса не случайна – в это время иммунная система менее бдительная, и ему становится легче преодолевать защиту.

Какие полезные выводы мы можем сделать из этого? Прежде всего – что желательно всегда иметь дома запас жаропонижающих и противовирусных препаратов, чтобы в случае внезапного появления ночных симптомов не оказаться с пустыми руками, да ещё и вдали от ближайшей дежурной аптеки.

Инфаркт и инсульт – ранние гости

О том, что оба этих недуга чаще случаются рано утром, может подтвердить каждый врач. Субъективное мнение эскулапов было подтверждено наукой. С 1993 по 1997 год проводилось крупное исследование, участниками которого стали 735 мужчин и женщин, поступивших в клинику с острым инфарктом миокарда или ишемическим инсультом головного мозга. Прежде всего, учёных интересовало, в какое время произошла катастрофа. Цифры распределились следующим образом:

-у 5% он случился между полуночью и 6 часами утра;

- у 42% – между 6 часами утра и полуднем;

-у 30% – между полуднем и 18 часами;

-у 23% – между 18 часами и полуночью.

Таким образом, почти половина приступов произошла утром. Учёные считают, что главных причины этого две. Первая – в утренние часы у человека фиксируется максимальное за сутки сгущение крови. Отчасти этому способствует, что ночью мы от 6 до 9 часов (смотря, сколько продолжается ваш сон) не пьём. Именно тромбоз является основной причиной обоих недугов. Второй фактор – так называемый «утренний стресс», характерный для многих из нас. Утром всегда много дел, и постоянно опаздываешь, в кровь выделяются всё новые порции адреналина. Сужение сосудов на фоне густой крови – большего инфаркту и не надо.

Как помочь организму избежать утренних инфаркта и инсульта? Учёные советуют ставить на прикроватный столик стакан с водой – ночью мы нередко испытываем жажду, но дойти до кухни, чтобы попить, банально лень. А небольшая хитрость поможет не засохнуть ночью. Второе - если у вас уже появились признаки атеросклероза и врач назначил антиагреганты (чаще всего - различные формы ацетилсалициловой кислоты), пейте таблетку вечером, это поможет уменьшить вязкость крови в утренние часы

Голова болит к вечеру

А вот головная боль чаще всего настигает нас вечером. По данным учёных, почти в половине случаев (48%) головные боли появляются в промежутке между 5 и 10 часами вечера. Это не удивительно, ведь одна из самых частых причин появления головных болей - переутомление, физическая и эмоциональная усталость, перенапряжение. Это отражено в диагнозе - головная боль напряжения. А на практике многим из нас после обеда приходится глотать обезболивающие.

Неврологи уверены - одна из основных причин этих болей связана с перенапряжением зрения. Попробовать избежать неприятных симптомов можно, практикуя гимнастику для глаз и используя специальные очки для работы на компьютере. А те, у кого есть возможность, могут в обеденный перерыв полчаса подремать - такой отдых помогает сбросить напряжение и разгрузить голову. Но не переспите, если днём уснуть глубоко и надолго, опять можно проснуться с больной головой. 

Больной живот «созревает» к ночи

Если посмотреть на статистический отчёт любой скоропомощной больницы, можно отметить увеличение количества больных с острым животом в промежутке между 9 часами вечера и полночью. Значит ли это, что аппендициты, холециститы и банальные отравления «просыпаются» ближе к ночи? Отнюдь, такой зависимости в медицине нет, скорее это просыпаются пациенты. Ведь заболевания желудочно–кишечного тракта мало зависят от биоритмов, зато люди привыкли некоторое время терпеть боль в животе, надеясь, что она пройдёт самостоятельно. И лишь к вечеру спохватиться  - впереди ночь, а легче не становится. Срочно в больницу!

Совет выйти из зоны риска прост – если живот не прошёл самостоятельно за два часа, не тяните, обращайтесь к врачу.

ПРАЗДНИЧНОМУ СЕРДЦУ УБЫЛО

До сегодняшнего дня считалось, что на утро понедельника приходится не только наибольшее количество приступов аритмии и инфарктов, но и остановок сердца. Но исследование учёных из Центра сердечного ритма при Медицинском центре Сидарс-Синай (США), завершившееся в 2018 году, это опровергло. Исследователи изучили данные о 2631 случае внезапной смерти в штате Орегон. Чаще всего (31,6%) остановка сердца происходила в послеобеденное время, 27,6% - утром, 26,9% - вечером и только 13,9% - рано утром. Похожая статистика касалась и утренних часов понедельника. По мнению учёных, изменение ритма жизни вносит свою лепту в изменение циркадных ритмов, а количество людей, проводящих праздники и выходные «с бутылкой», уменьшается.

 

 Биоритмы болезни просты – инфаркт и инсульт чаще случаются ранним утром, голова болит к вечеру, симптомы гриппа и ОРВИ дают о себе знать в ночи.

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 25 марта 2019 г.

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