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Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Эксперт:доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Дмитрий Поляков 
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой проходит каждый год 11 декабря. Впервые он был проведён в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения в содружестве с рядом международных организаций, занимающихся исследованиями в области бронхиальной астмы
Опубликовано: 11 декабря 2021 г.

Цели проведения Всемирного дня - повышение знаний о бронхиальной астме, информирование о профилактике, повышение качества оказания медицинской помощи больным. Бронхиальная астма – серьезное неинфекционное хроническое заболевание, которое проявляется приступами удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющих их сужаться.

Около 348 млн человек в мире имеют диагноз бронхиальная астма. При этом ежегодно регистрируется 176 миллионов обострений бронхиальной астмы. Значительное их количество заканчивается госпитализацией и даже смертельным исходом. Обострения представляют собой физическую угрозу и эмоциональный стресс для пациентов. В 2015 году только в Великобритании обострения бронхиальной астмы привели к 70 888 госпитализаций, 1428 случаям смерти. Предполагается, что к 2025 году бронхиальная астма разовьется дополнительно у 100-150 млн человек..

«В России распространённость бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9 %, среди детей и подростков – колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах страны. Развитие заболевания зависит как от внутренних (индивидуальных для пациента), так и внешних факторов. К внутренним относятся генетическая предрасположенность, а также половая принадлежность. В детском возрасте бронхиальная астма чаще развивается у мальчиков, в подростковом– у девочек. На развитие болезни влияет также наличие ожирения. Среди внешних факторов - аллергены, инфекционные агенты, продукты сгорания дизельного топлива, табачный дым, неблагоприятные факторы профессиональной деятельности», – говорит Дмитрий Поляков.

Способствовать обострению астматических приступов, могут:- эмоциональное перенапряжение, воздействие холода или перегрева, острые заболевания дыхательных путей (вирусные или бактериальные), менструация и беременность, некоторые лекарственные препараты и другие причины.

По словам Дмитрия Полякова, коррекция образа жизни должна стать не дополнительным, а основным аспектом в лечении бронхиальной астмы. «Мы должны пошагово снижать количество  случаев болезни. Исключать или максимально ограничивать контакт с аллергенами (бытовыми, растительными). Немаловажной является своевременная диагностика и лечение различных аллергических заболеваний и респираторных инфекций. В плане снижения вреда от курения при невозможности полного отказа от потребления никотина следует использовать продукты с пониженным риском. Врачи должны находить время на объяснение важности нивелирования факторов риска, проводить с пациентами мотивационные беседы. Например, обсудить с пациентом использование табачных изделий без горения, если пациент не заинтересован в медикаментозном воздействии для отказа от курения», – подчеркнул Дмитрий Поляков.

Через 1 неделю после отказа от курения сигарет восстанавливается обоняние и вкусовые ощущения. Через 1 месяц улучшается работа сердечно-сосудистой системы – становится легче ходить, одышка и кашель уменьшаются. Это пик симптома отмены курения. Через 3 месяца улучшается работа сердечно-сосудистой системы – становится легче заниматься спортом, снижаются респираторные симптомы. Через 6 месяцев улучшается бронхиальная проходимость и уменьшаются симптомы у астматиков. Через 1 год улучшается функция легких, снижаются проявления хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

 

Долгосрочные цели в лечении бронхиальной астмы – достижение контроля над симптомами, снижения риска смерти и тяжелых обострений, повреждения дыхательных путей и развития побочных эффектов при приеме лекарственных препаратов. Клиническими признаками тяжелого обострения бронхиальной астмы являются: дыхательный дистресс (включая нехватку воздуха для завершения предложения на одном дыхании), тахипноэ, отсутствие дыхательных шумов («немое легкое»), цианоз и снижение уровня сознания.

«Обычно пациенты с бронхиальной астмой ожидают немедленного облегчения симптомов от терапии. Чрезмерная их зависимость от КДБА (скоропомощного ингалятора, содержащего короткодействующие бронхорасширяющие препараты), снижает эффективность поддерживающей противовоспалительной терапии ИГКС (клюкокортикоидами).Поэтому пациентам с астмой рекомендуется избегать привычки полагаться только на КДБА, особенно на ранних стадиях заболевания» – объяснил Дмитрий Поляков.

Основы профилактики бронхиальной астмы

- Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

- По возможности смените место жительство (если ваш дом находится в экологически неблагоприятном месте).

- Не заводите животных, рыбок и птиц в доме. Если завели, следите за их гигиеной, тщательно пылесосьте ковры, игрушки, чаще делайте влажную уборку.

- Не используйте духи, дезодоранты, освежители воздуха, ароматические свечи.

-. Покупайте гипоаллергенные стиральные порошки и дезинфектанты.

- Закаляйтесь.

- Вовремя лечите респираторные заболевания.

- Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни.

-. Чаще гуляйте.

-. При возможности, выезжайте на море.

-. Не курите. Избегайте прокуренных помещений.

-. Старайтесь, чтобы в вашем доме было как можно меньше ковров и мягких игрушек. Мягкие игрушки не забывайте стирать при температуре 60 градусов. Если их стирать нельзя, можно упаковать в полиэтиленовый пакет и поместить в морозильную камеру. Как и белье, периодически выносите на мороз на балкон.

- Меняйте постельное белье не реже 1 раза в 2 недели.

-. Уменьшите количество комнатных растений.

- Замените тяжелые плотные шторы легко стирающимися.

-. Уберите все книги в застекленные полки. 

Опубликовано: 11 декабря 2021 г.

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