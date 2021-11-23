Все,что нужно знать о здоровье стоп

За жизнь человек проходит около 100 000 километров. Это расстояние больше 2 оборотов вокруг Земли! Не удивительно, что большинство людей сталкиваются с проблемами, которые решают подологи.

Подология – новое медицинское направление, которое вобрало в себя знания из многих областей медицины: дерматологии, ортопедии, хирургии и микологии, чтобы сконцентрироваться исключительно на проблемах стоп.

Спровоцировать проблемы в области стоп могут неправильный маникюр, неудобная обувь, очень высокий каблук, беременность и работа, которая вынуждает длительно стоять на ногах. Кроме того, ряд болезней негативно влияет на состояние наших ног. Сосудистые заболевания, такие как атеросклероз сосудов нижних конечностей и варикозная болезнь вен нижних конечностей, негативно влияют на кровоснабжение. Это приводит к нарушению трофики тканей и проблемам с кожей и ногтевыми пластинами. Диабет – абсолютный враг сосудов и провокатор неврологических нарушений. У пациентов с диабетом даже формируется такое состояние, как диабетическая стопа с поражением мышц, нервов, сосудов и костей ступней. При этом могут появляться не заживающие язвы на коже, участки некроза тканей. Помимо лечения общего заболевания, в этом случае требуется особый уход за стопами у специалистов - подологов.

Повод обратиться к подологу - кожные проблемы: трещины, мозоли, натоптыши, волдыри, бородавки, огрубевание и шелушение - патологические наросты костной ткани - боли в области стоп по неясной причине - потеря чувствительности - выпирающая косточка на первом пальце стопы - деформация и травма ногтевой пластины - врастание ногтя - воспалительные процессы в области ногтей (панариций) - посттравматические изменения в области стоп - диабетическая стопа - грибковое поражение

Самыми частыми проблемами, с которыми приходят к подологу, считаются вросший ноготь, грибковое поражение ногтей, корневая мозоль, трещины в области пяток и чрезмерная потливость стоп.

Вросший ноготь

Один из самых частых вопросов, с которым обращаются к подологу. Эта проблема может возникать у пациентов, которым всего несколько месяцев и далее встречается вплоть до глубокого старческого возраста. Ногтевая пластина врастает в боковую часть ногтевого валика, что сопровождается воспалением и болью. Чаще страдает 1 палец стопы.

Если раньше вросший ноготь лечили только хирургическим путем, то в современной подологии в 90% случаев используют ортопедические конструкции. Специалисты используют пластины и скобы, которые приподнимают и выравнивают ногтевую пластину, предотвращая её врастание в мягкие ткани. Носить их придется от нескольких недель до нескольких месяцев. Но такой метод является комфортным и безболезненным для пациента.

К врастанию ногтя могут приводить слишком коротко обрезанные ногти с закругленными краями, очень тесная обувь, травмы пальцев ног, врожденные анатомические особенности ногтевого валика, грибковое поражение, авитаминоз, сосудистые проблемы нижних конечностей.

Скоба Фрезера — коррекционная система для лечения вросших ногтей. Аппарат располагается на ногте и предотвращает его врастание. Он приподнимает уголки ногтевой пластины и выводит их наружу. Сила воздействия подбирается в зависимости от толщины ногтя и тяжести состояния. Скоба Фрезера многоразовая, в среднем в процессе лечения требуется до 5 коррекций её положения.

Трещины на пятках

Разрывы кожи в области пяток возникают из-за потери эластичности кожи и её огрубевания. Появление трещин сопровождается массой неприятных симптомов: жжение, боль, зуд, дискомфорт при ходьбе. Они могут инфицироваться и кровить. Кроме этого, пациентов часто беспокоит эстетический вопрос.

Трещины на пятках могут появляться из-за внешних факторов: перепады температур, чрезмерно жёсткая и хлорированная вода, неправильная гигиена стоп с использованием щелочного мыла, частые пилинги. Внутренние процессы в организме тоже могут осложняться этим неприятным состоянием. Врожденная сухость кожи, склонность к гиперкератозу, беременность и климакс часто становятся такими провоцирующими факторами. Для некоторых заболеваний характерны кожные проблемы, которые приводят к появлению трещин в области стоп. К ним относятся гипотиреоз (недостаточность гормонов щитовидной железы), псориаз, сахарный диабет, авитаминозы, анемия и гельминтозы.

При лечении в первую очередь необходимо устранить провоцирующий фактор или основное заболевание. Затем понадобится правильный уход. Подологи рекомендуют использовать для борьбы с огрубевшей кожей мази с 15-20% мочевиной, метилурацилом и витамином В5.

Грибковое поражение

Врачи насчитывают около 50 видов грибов, которые могут поражать ногтевую пластину. При грибковом поражении ногтей (онихомикозе) изменяются цвет и толщина ногтевой пластины, она может отделяться от ногтевого ложа. Деформированные ногти становятся нетипичного белого или желтого цвета.

Чаще страдают онихомикозом мужчины. Предрасполагающими факторами считаются иммунная недостаточность, пожилой возраст, дистрофия ногтя, которая появилась на фоне других заболеваний, например псориаза. Чтобы не заразиться патогенным грибом, необходимо соблюдать осторожность и правила гигиены в общественных местах, особенно бассейнах и купальнях.

В случае грибкового поражения ногтя требуется его специальная обработка, которой занимаются подологи. Кроме этого, для комплексного решения проблемы необходима будет консультация миколога.

Повышенная потливость ног

Повышенная потливость ног называется гипергидрозом. Человек чувствует, что стопы влажные практически постоянно. Это состояние сопровождается неприятным запахом, является благоприятным фактором для бактериального и грибкового поражения.

Спровоцировать повышенную потливость ног могут чрезмерные физические нагрузки, хронический стресс, неправильный гигиена стоп и некомфортная обувь.

Вылечить гипергидроз можно с помощью профессионально подобранных местных медикаментозных средств. Необходимо обучение правильной гигиене стоп. В арсенале у подологов есть физиотерапевтические методы, например, водный электрофорез и электротерапия. Выраженный гипергидроз успешно лечится с помощью ботулинотерапии. Инъекции ботокса делают в кожу стоп на 1-2 мм тончайшими иголками.

Корневая или стержневая мозоль

Такая мозоль имеет корень, который может располагаться очень глубоко, вплоть до мягких тканей. Она представляет собой плотное образование с воронкой в центре и доставляет массу неудобств для пациента. В первую очередь это дискомфорт и интенсивная боль при ходьбе, поскольку корень давит непосредственно на нервные окончания.

Появляется такая мозоль в результате длительного трения или сдавления кожи, чаще в случае неправильно подобранной обуви. Иногда спровоцировать её появление может не вовремя вытащенная заноза и инфицирование оставшейся после нее ранки.

Опытный подолог может диагностировать корневую мозоль при простом осмотре. Самостоятельно справиться с ней будет достаточно сложно. Добраться до стержня и извлечь его можно с помощью специальных инструментов. Далее за ранкой будет необходим специальный уход с антибактериальными и ранозаживляющими средствами.

Медицинский педикюр – аппаратный педикюр, которую проводят подологи, с целью лечения и профилактики заболеваний стоп. Медицинский педикюр необходим пациентам с сахарным диабетом, грибковым поражением ногтей и стоп, деформацией и травмами ступней. Процедура позволяет предотвратить появление таких состояний, как: вросший ноготь, патологический рост ногтевых пластин, трещины стоп, глубокие стержневые мозоли.

Опубликовано: 12 января 2022 г.