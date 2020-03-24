Все,что нужно знать о коронавирусной инфекции

У вируса COVID-2019 длинный инкубационный период – от 14 до 28 дней. Вы не угадаете кто опасен, защищаться надо постоянно!

Чаще всего заражение происходит через фомиты – так называют инфекционные предметы, до которых мы дотрагиваемся (кнопки лифта, дверные ручки). Мы дотрагиваемся до них – потом трогаем свое лицо, так происходит заражение. Вирус живет на поверхностях предметов от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от типа поверхности, температуры и влажностиокружающей среды.

Например, известно, что на металлических предметах вирус остаётся дольше.

Меры борьбы с коронавирусом Мытьё рук и их дезинфекция лучше всего снижает риски .Мембранная оболочка вируса не выдерживает соприкосновения с обычным мыльным раствором.

Перчатки надёжнее, чем маски. Только если в перчатках мы не трогаем свое лицо. Использовали перчатки – выбрасывайте их!

Маски надо надевать на больных, что предотвращает попадание инфекции от больного на здоровых ,здоровым людям маски помогают психологически, на 100% они не спасут, но на 60% могут защитить.

Защищайте глаза, если вы находитесь в доме с больным человеком. Контакт вируса с поверхностью глаз приводит к заражению. Если у вас обычные очки с диоптриями – это лучше, чем ничего.

Вирус не любит ультрафиолет, поэтому помогут прямые солнечные лучи и кварцевание помещений.

Стирка вещей при высоких температурах должна обезвредить вирус, поскольку белковый компонент вируса денатурирует под действием высокой температуры.

Возможно, нас спасёт лето. Есть данные о том, что вирус распространяется в основном там, где холоднее +15, но умирает при температуре +20 и выше.

Злые коронавирусы: какой опаснее?

По симптомам уханьский коронавирусCOVID-2019 напоминает два других - CARS, MERS.Они были еще злее, но куда они пропали?

Вирус SARS распространился в Китае в 2003 году и у примерно 8000 человек вызвал тяжелый острый респираторный синдром (известен как атипичная пневмония). Этот вирус тоже пришел от летучих мышей. Смертность составила 10%. Эпидемия, вызванная SARS-CoV, продолжалась до 2004 года. Она охватила около 30 стран, в России был только один случай.

В 2012 году пришел еще более страшный вирус и тоже от летучих мышей – MERS (ближневосточный респираторный синдром), при котором смертность составила 35% от 1329 инфицированных.

Ситуация с новым вирусом COVID-2019 не такая уж плохая - сейчас смертность составляет примерно 2-3%.

«Поскольку уханьскийкоронавирус похож по своей структуре на SARS, информация о последовательностях РНК нового вируса стала появляться очень быстро, - рассказывает Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в университете Джорджа Мэйсона (США). - Чтобы проникнуть в клетки человека, оба вируса используют один и тот же рецептор – ACE2. Это хороший и важный белок, который помогает нам бороться с патологическими процессами, в том числе в лёгких, выполняя защитную функцию при вирусных инфекциях. Но вот, что происходит при коронавирусе: белок ACE2 оказывается «угнанным», вместо того, чтобы выполнять свою функцию, он становится входными воротами для вируса. Новый вирус тоже вызывает пневмонию, кашель, повышение температуры, но, в отличие от предшественников, редко вызывает насморк, проблемы с желудком и кишечником».

Главное же отличие - инкубационный период: в случае с CARS – это 2-5 дней, уCOVID – до 14 дней и возможно больше. В этом и состоит катастрофа мирового масштаба: у вируса гораздо больше времени и возможностей для распространения, заражённый человек успевает встретиться с огромным числом людей или даже перелететь в другую страну.

Некоторые эксперты ВОЗ высказывают мысль, что 60-70% населения земли заболеет этим вирусом.Со временем вирус ослабнет переходя от человека к человеку – этот процесс называется аттенуация (ослабление). Подобное происходит со всеми вирусами: ослабление вирусных частиц достигается пассажем дикого (исходного) вируса через культуру клеток другого вида (например, человека).

Подходящий для Covid-19 организм – летучая мышь конкретного вида. Человек – новый хозяин для вируса, к нему надо приспосабливаться, и это происходит путем мутации вируса: его геном подстраивается под то, чтобы лучше сосуществовать с нашим геномом. Поэтому при передаче от человека к человеку вирус постепенно мутирует и перестаёт быть злым, становясь эквивалентным другим респираторным вирусам, которые каждый из нас «подхватывает» раз в год. КоронавирусыSARS иMERS тоже никуда не исчезли, просто ослабли. Люди заражаются MERS, но болеют уже в легкой форме. То же самое, вероятнее всего, произойдет с новым коронавирусом, вызывающим Covid-19».

Covid-19.Кому надо опасаться?

Новый вирус вызывает смертность в 2-3% всех случаев, но эти проценты распространены неравномерно по разным возрастным группам. Кто в группе риска?

Дети и молодые люди с хорошим иммунитетом переносят вирус легко – у них наблюдается обычная простуда. Люди среднего возраста болеют чуть тяжелее.По данным ВОЗ, в 80% случаев вирус не вызывает пневмонию, но даже если есть жар и сухой кашель, даже если подтверждена коронавирусная инфекция, надо лечиться дома. В больницу едут только те, кому уже необходима медицинская помощь в условиях стационара. И для этой третьей группы тяжелобольных смертность составляет 15%. Поэтому очень важно не доводить себя до тяжелого состояния.

Один из факторов риска – курение, которое изначально вызывает снижение резерва лёгких. Также в случае вирусной нагрузки очень плохо иметь какое-либо хроническое заболевание, а именно патологии сердца и сосудов, диабет, заболевания легких (ХОБЛ), гипертоническую болезнь или рак. Сопутствующим симптомом почти всех этих заболеваний является повышенное давление, из-за которого компенсаторно повышается экспрессия белка ACE2, и вирус получает возможность распространяться по клеткам человека очень быстро. Именно поэтому беречь стоит, прежде всего, пожилых людей, у которых с возрастом наблюдается гипертония, снижение иммунитета и увеличение количества хронических заболеваний.