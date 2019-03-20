Эта несерьезная на первый взгляд проблема способна серьезно испортить жизнь.

Почему он врастает?

Провоцировать врастание ногтя может узкая обувь, которая сдавливает ноготь, неправильное распределение нагрузки на пальцы при плоскостопии, постоянные травмы ногтевой пластинки, характерные для профессиональных спортсменов. Но первопричиной всегда являются два фактора: врожденная особенность строения ногтя и мягких околоногтевых тканей и неправильное подстригание ногтей, которое часто называют неправильно выполненным педикюром. По статистике он является истинной причиной 95% случаев вросшего ногтя.

Конфликт интересов

Передаётся ли вросший ноготь по наследству? Официальная медицина этого не подтверждает, но хирурги сталкиваются с целыми «династиями» несчастных. Передаётся не само заболевание, а строение большого пальца ноги и ногтевой пластины. Ноготь растёт с закруглёнными вниз краями, и буквально врезается в мягкие ткани пальца, которые, нередко бывают избыточными и всеми силами пытаются вытолкнуть ноготь обратно. А он просто так не сдаётся и врезается все глубже, ткани отвечают гипертрофией и даже появлением грануляций, обычной характерных для заживления глубоких ран. Когда воюют два соседа, выигрывает третий –поле боя заселяет патогенная микрофлора, возникает гнойное воспаление.

Учимся подстригать заново

Нередко масла в огонь подливаем мы сами. Мало того, что почва для конфликта уже готова, так мы вносим дополнительный раздор – раз за разом неправильно подстригаем ноготь. Для нормального роста ноготь ни в коем случае нельзя подстригать овалом. Если мы начинаем резать слишком низко, формируется тот самый острый уголок, который затем бороздит ткани несчастного пальца. Следует дать ногтю отрасти, а затем срезать избыток ногтевой пластинки строго горизонтально. Ноготь получится более квадратным, зато злополучные уголки будут расположены выше тканей пальца и не смогут их травмировать.

Мастера – к ногтю!

Хирурги не зря говорят, что проблема вросшего ногтя решается в педикюрном кабинете. Хороший мастер не допустит появления предпосылок для развития вросшего ногтя или рецидива заболевания. Другое дело, что многие из нас в любом деле, а особенно таком плёвом, как подстригание ногтей, привыкли полагаться исключительно на свои силы. Удивительно, но многие доводят себя до серьёзного гнойного воспаления и практически не могут передвигаться из-за вросшего ногтя. В этом случае мастер педикюра уже не поможет, дорога лежит в кабинет хирурга, а затем - подолога.

Ау, подолог?

Врач редкой специальности, обычно говорят про него. Тем не менее, проблемы со стопами возникают настолько часто, что потребовался отдельный доктор, прицельно занимающийся этой частью нашего тела. Сегодня при крупных клиниках есть подологические центры, занимающиеся лечением плоскостопия, подбором ортопедических стелек, и специализирующиеся на лечении вросшего ногтя. За последние годы оно претерпело большие изменения, и если раньше сразу шла речь об операции (после которой нередко случаются рецидивы), то в наши дни появилась новая эффективная терапия – ортопедическое лечение.

Дельные советы

Сначала врач обучает пациента правилам ухода за ногтями: от этого зависит, насколько часто вросший ноготь будет напоминать о себе рецидивами. Итак, чтобы правильно подстричь ноготь на большом пальце ноги, ни в коем случае не нужно начинать разрез слишком низко. Линия разреза должна начинаться выше тканей пальца, чтобы острый угол ногтя вновь не травмировал ткани, врезаясь в них. Чтобы облегчить процедуру, подологи рекомендуют в течение получаса распарить ногу в горячей воде. Задача- сформировать правильную форму ногтя, которая от природы должна быть не овальной, а прямой, а сам ноготь по форме больше напоминать квадрат, нежели трапецию.

Другой важный момент – правильный подбор обуви. Она не должна быть слишком узкой, особенно в мыске. Ведь чем большее боковое давление испытывает ноготь, тем сильнее он изгибается, приобретая форму арки.

Брекеты для ногтя

Первый этап ортопедического лечения - подбор специализированной обуви и стелек, которые уменьшают вертикальную и горизонтальную нагрузку на пальцы.

Что касается самого ногтя, то в последние годы применяется методика его выпрямления, по аналогии с выпрямлением зубного ряда с помощью брекетов. Основная задача - разогнуть ноготь, который успел принять форму арки и впиться в палец острыми уголками.

С этой целью подологи используют пластины и скобы, которые фиксируют на ногтевой пластине с помощью клея, или непосредственно на углах ногтевой пластины. Лечение длительное - от 3 до 6 месяцев, как и в случае с брекетами. Периодически требуется смена пластин, которая позволяет более эффективно разогнуть ноготь. Зато установка проходит безболезненно, пластины не требуют ухода, а некоторые модели выглядят даже красиво. Главное - ортопедическое лечение позволяет сохранить ноготь, улучшить его внешний вид, избавить от болей и избежать операции.

Cпасительная операция

Если же ноготь врос «капитально» - беспокоит сильная боль, тканевой валик покраснел, отёк и не даёт возможности дотронуться, если появился гной - скорее всего без операции не обойтись. В качестве средства последней надежды доктор может назначить тёплые ванночки с антисептическим раствором и вытягивающие мази, но, если за несколько дней ситуация не изменится - увы. Истории про ампутацию пальца на фоне запущенного «ногтевого» воспаления, к сожалению, реальность.

Чаще всего операция заключается в иссечении части ногтя, вскрытии воспалённых тканей, различных способах модификации мягких тканей, уменьшающих их объём. Увы. Если пациент не будет соблюдать рекомендации и правильно ухаживать за ногтями - в 70 процентах случаев его ждёт рецидив.

Неприятное осложнение хирургического лечения - грубые изменения формы ногтя после его резекции. С «некрасивым» послеоперационным ногтем сталкивается почти треть прооперированных. Поэтому не стоит доводить ноготь до операции и пускать проблему на самотёк.

Проблема вросшего ногтя - в руках мастера педикюра, уверены подологи.