Время назад!

В молодости кажется, что время тянется медленно. Почему же с возрастом его ход будто ускоряется?

Нас всё труднее удивить

В школе 45 минут урока казались целой вечностью, в университете полуторачасовая пара тянулась бесконечно долго. Зато рабочие недели начинают лететь одна за другой. Это замечает каждый. Происходит это из-за того, что в детстве мы каждый день получаем массу новых впечатлений: постоянно что-то узнаем, сталкиваемся с ранее неизвестными явлениями и объектами. Мозг всё время напряжён, находясь в процессе обработки информации..

С возрастом человек приобретает багаж знаний и опыта. Событий, которые определяются как «новые» становится меньше. Событием становится поездка в экзотическую страну, а не найденный на улице красивый камень или появившийся в продаже новый сорт мороженного.

Нейробиолог Дэвид Иглман провёл интересный эксперимент, в ходе которого людям демонстрировали различные изображения, но часть они уже видели раньше, а часть была им незнакома. Изображения показывали равное количество времени. Однако испытуемым казалось, что на разглядывание новых картинок они затрачивают больше времени, чем на просмотр виденных ранее. Значит, нам кажется, что время течет медленнее, когда мозг занят обработкой новой информации.

Мы обрабатываем меньше информации

Физик Эдриан Бежан из университета Дьюка, занимающийся "механикой мозга", стараясь объяснить физиологические процессы закономерностями механики и физики. считает, что ощущение ускорения времени универсальное и неизбежно так же, как старение. Ученый объясняет, что с возрастом мозг начинает работать медленнее, поэтому появляется ощущение потерянного времени.

Отсутствие этого ощущения в молодости связано не с тем, что переживания были более глубокими и значимыми, а с тем, что тот опыт невероятно быстро обрабатывался. В своей гипотезе, Бежан опирается на то, как мозг обрабатывает зрительную информацию. Если посмотреть на ребенка, можно заметить, что его глаза двигаются быстрее, чем глаза взрослого, потому что его мозг успевает быстрее обработать видимое. Даже, фильмы о супергероях, компьютерные игры, где сцены быстро сменяются одна другой, и на экране постоянно происходит какое-то мельтешение, создаются для юной аудитории. От старших поколений часто можно услышать сетования на то, что события происходят слишком быстро и ничего не понятно. Увы, они просто не успевают обрабатывать эту информацию. Из-за такой «мозговой медлительности» новой информации -меньше, и время летит быстрее.

Как остановить время?

Но благодаря особому свойству мозга – нейропластичности (способности изменяться под действием опыта), можно замедлит процесс его старения. Мозг сам может выстраивать новые цепочки нейронных связей. И тогда мозг привыкает к новому порядку и закрепляет новые схемы поведения в виде привычных действий, как, например, в случае с ездой на велосипеде или вождением автомобиля. Процесс обучения непрост, зато со временем навыки доходят до автоматизма. Они могут ослабевать с годами, но достаточно будет небольшой тренировки, чтобы возобновить их. Скорость обучения с возрастом действительно снижается, но процесс обучения – это тоже навык, а, следовательно, чем больше и чаще учиться чему-то новому, тем легче это будет даваться.

Кроме получения новых знаний, замедлить старение мозга и, соответственно, течение времени, могут ….. путешествия. Человек возвращается из отпуска наполненным новыми впечатлениями, способным видеть привычные вещи под новым углом. Важно оказываться в непривычных ситуациях как можно чаще, так развиваются адаптивные способность нашего организма.

Итак, чтобы продлить молодость мозга, необходимо постоянно находиться в движении, развитии, сталкиваться с трудностями и решать их. Проще говоря, попасть в те же условия, в которых находится ребенок - получать множество новой информации, которую мозгу приходится обрабатывать. Такой образ жизни отсрочит старение и поможет замедлить время, казалось бы бесповоротно пустившееся в галоп.

Согласно теории американского когнитивиста Дугласа Хофштадтера, мозг собирает впечатления в «блоки». Повседневные дела объединяются в блок «хлопоты». Для мамы, вышедшей на прогулку с малышом, это событие не фиксируется как что-то увлекательное, а ребенок в это время получает огромное количество нового опыта: знакомство с детьми, новые звуки, запахи, навыки лепки куличиков.. В итоге ему, в отличие от мамы, прогулка кажется долгой и интересной. Механизм распределения впечатлений по «блокам» помогает мозгу оптимизировать память, но прошедшие события кажутся скоротечными. Нейробиолог Дэвид Иглман провел эксперимент, чтобы объяснить, почему человек помнит стрессовые ситуации будто бы в замедленной съёмке. Добровольцев сбрасывали спиной вперед на натянутую сетку с высоты 30 метров. Собственное падение казалось участникам примерно в 0,33 раза дольше, чем когда они наблюдали за падением других. При этом гипотеза, что мозг в моменты опасности обрабатывает информацию быстрее, подтверждения не нашла. Исследования психологов показывают: один год пятилетнего ребенка равен 1/5 всей его жизни и кажется в 10 раз продолжительнее, чем один год пятидесятилетнего человека, для которого это 1/50 его жизни.

Опубликовано: 14 января 2020 г.