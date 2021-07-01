«Время для себя – наша физиологическая потребность»

Наш гость: Мишель Сильвестр, клинический психолог, системный терапевт

Думать о себе и любить себя - это не роскошь и не проявление эгоизма, это необходимость для душевного спокойствия и гармоничного сосуществования с окружающими людьми. Также это необходимо для личного, семейного и профессионального развития. Время – это инструмент, которым мы можем распоряжаться, делая выбор и расставляя приоритеты.

Важно понимать, что время для себя - это физиологическая потребность, такая же, как потребность в пище и сне. Необходимо научиться находить время на себя, используя его на собственное усмотрение и не испытывая чувства вины. Неважно, что что-то идёт не по плану, дома бардак и не приготовлен ужин, если вам необходимо побыть наедине с собой, сделайте это. Пусть вы просто 15 минут полежите с закрытыми глазами. Думать о себе - это не то, что вы делаете после выполнения всех повседневных задач, это то, что вы ставите в приоритет.

Если поначалу в череде рутинных дел вам сложно находить время на себя, попробуйте понять, как работают ваши внутренние часы: когда вы наиболее эффективны, а когда устаете. В течение недели записывайте свои ежедневные занятия, их продолжительность и свой уровень энергии. Как только вы поймете, как работает ваш организм и ваши внутренние часы, вы сможете организовать свою жизнь так, чтобы в ней нашлось время подумать о себе.

Назначьте встречу с собой - спланируйте ее в нужное время и придерживайтесь этого плана несмотря ни на что. Мы часто планируем дела, исходя из интересов других, становимся рабами обстоятельств, которые нам навязывают. А время наедине с собой необходимо для размышлений и личных интересов. Это может быть общение с друзьями, чтение книг, прогулка или пребывание в постели в пижаме.

Составьте список занятий, которые, приносят вам удовольствие, и еще один список – тех дел, которые отнимают время, которое вы можете посвятить себе. Например, установите временные рамки. на просмотр социальных сетей Воспользуйтесь услугами клининговой службы, чтобы не делать уборку. Не ходите лишний раз в супермаркет, а заказывайте доставку продуктов.

Используйте «потерянное» время для выполнения дел, не требующих большой концентрации, то есть научитесь совмещать два дела сразу. В приемной у врача или в общественном транспорте отвечайте на электронные письма, поздравьте кого-то с днём рождения или запишитесь на массаж.

Не бойтесь сказать «нет», если коллега или близкий человек пытается переложить на вас свое дело, когда у вас есть свои планы. Научитесь делегировать определенные задачи. Объясните детям, что домашние дела являются частью их семейной жизни, и вы цените их вклад. Переложите часть обязанностей по быту на супруга, приблизившись к более справедливому распределению дел. Вы увидите, что ваше личное время будете уважать не только вы, но и ваши близкие.

Опубликовано: 1 июля 2021 г.