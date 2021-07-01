Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

«Время для себя – наша физиологическая потребность»

Наш гость: Мишель Сильвестр, клинический психолог, системный терапевт
Опубликовано: 1 июля 2021 г.

Думать о себе и любить себя - это не роскошь и не проявление эгоизма, это необходимость для душевного спокойствия и гармоничного сосуществования с окружающими людьми. Также это необходимо для личного, семейного и профессионального развития. Время – это инструмент, которым мы можем распоряжаться, делая выбор и расставляя приоритеты.

Важно понимать, что время для себя - это физиологическая потребность, такая же, как потребность в пище и сне. Необходимо научиться находить время на себя, используя его на собственное усмотрение и не испытывая чувства вины. Неважно, что что-то идёт не по плану, дома бардак и не приготовлен ужин, если вам необходимо побыть наедине с собой, сделайте это. Пусть вы просто 15 минут полежите с закрытыми глазами. Думать о себе - это не то, что вы делаете после выполнения всех повседневных задач, это то, что вы ставите в приоритет.

Если поначалу в череде рутинных дел вам сложно находить время на себя, попробуйте понять, как работают ваши внутренние часы: когда вы наиболее эффективны, а когда устаете. В течение недели записывайте свои ежедневные занятия, их продолжительность и свой уровень энергии. Как только вы поймете, как работает ваш организм и ваши внутренние часы, вы сможете организовать свою жизнь так, чтобы в ней нашлось время подумать о себе.

Назначьте встречу с собой - спланируйте ее в нужное время и придерживайтесь этого плана несмотря ни на что. Мы часто планируем дела, исходя из интересов других, становимся рабами обстоятельств, которые нам навязывают. А время наедине с собой необходимо для размышлений и личных интересов. Это может быть общение с друзьями, чтение книг, прогулка или пребывание в постели в пижаме.

Составьте список занятий, которые, приносят вам удовольствие, и еще один список – тех дел, которые отнимают время, которое вы можете посвятить себе. Например, установите временные рамки. на просмотр социальных сетей Воспользуйтесь услугами клининговой службы, чтобы не делать уборку. Не ходите лишний раз в супермаркет, а заказывайте доставку продуктов.

Используйте «потерянное» время для выполнения дел, не требующих большой концентрации, то есть научитесь совмещать два дела сразу. В приемной у врача или в общественном транспорте отвечайте на электронные письма, поздравьте кого-то с днём рождения или запишитесь на массаж.

Не бойтесь сказать «нет», если коллега или близкий человек пытается переложить на вас свое дело, когда у вас есть свои планы. Научитесь делегировать определенные задачи. Объясните детям, что домашние дела являются частью их семейной жизни, и вы цените их вклад. Переложите часть обязанностей по быту на супруга, приблизившись к более справедливому распределению дел. Вы увидите, что ваше личное время будете уважать не только вы, но и ваши близкие.

Опубликовано: 1 июля 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Queeny [8 дней назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!
Jade17 [17 дней назад]
вы правы!
alyanova [37 дней назад]
Я в 41 родила второго ребенка, первого в 36. Может быть если до 40 не родила бы, то возможно и не...

Еще в рубрике

5 факторов, влияющих на сон

Зимой с утра мы часто выглядим как сонные мухи, а...

Как перестать заедать стресс?

Чтобы успокоиться и компенсировать тревожность...

Что мешает похудеть именно вам?

Вы пытаетесь похудеть, но несмотря на все попытки...

Гармония в умеренности

В работе, быту, еде и отношениях шведы...

Весенняя депрессия: способы борьбы

Весна - пора  любви, цветения… а еще –...

Как материнство меняет мозг

О том, что материнство приводит к «утечке мозгов»...

Каролина Круз: “Семейные конфликты помогают отношениям стать глубже и стабильнее”

Наш гость: Каролина Круз, семейных психолог...

5 шагов к счастливой жизни

Зная о том, как повысить уровень «счастливых»...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 