ВРЕДНАЯ МИОМА

Миома матки - женская карма, словно аденома простаты у мужчин. Каждая третья рано или поздно получит диагноз, и что тогда делать?

Миома – хоть и доброкачественная, но опухоль. Мало того, что само слово не прибавляет оптимизма, так и последствия для здоровья могут оказаться вовсе не безобидными: миома затрудняет беременность и роды, может вырасти до больших размеров и деформировать матку, и даже маленькая вполне может стать источником маточного кровотечения. А ещё в некоторых случаях со временем миома матки может стать злокачественной. Как себя вести, если миому выявили впервые и какое лечение поможет, если со временем она увеличивается в размерах?

Под подозрением

Миома – одно из самых распространённых гинекологических заболеваний, на неё приходится почти четверть всех «женских» диагнозов. Некоторые специалисты ещё более категоричны в оценках: по их мнению, до 50% женщин старше 50 лет имеют хотя бы одну недиагностированную миому. Нередко заболевание так и будет протекать бессимптомно, но чаще начинают беспокоить неспецифичные жалобы, среди которых:

* длительные обильные менструации со сгустками (меноррагия), которые могут вновь начаться и в межменструальный период (метроррагия);

* схваткообразные боли внизу живота, иногда отдающие в ногу или промежность;

* учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, нарушение дефекации (если растущая миома давит на соседние органы);

* анемия;

* бесплодие и невынашивание беременности;

* увеличение размеров живота (при множественных, крупных миомах).

Поставить диагноз

В большинстве случаев не составляет труда. Осмотр гинеколога, но главное – любое, будь то прицельное или скрининговое УЗИ матки выявляет узлы практически любого размера и локализации. Разрешающая способность современных аппаратов позволяет «увидеть» даже зарождающуюся миому размером чуть более 3 мм. Учитывая, что в матку редко метастазируют злокачественные опухоли, а рак матки практически всегда локализуется в её шейке, обнаруженный узелок с очень высокой долей вероятности окажется миомой. Именно поэтому биопсия новообразования в этом случае не проводится. Главное, что предстоит сделать – определить правильную тактику лечения или наблюдения.

Причём здесь гормоны?

Это до сих пор науке не известно. Многочисленные исследования так и не смогли до конца подтвердить или опровергнуть связь развития миомы с конкретным дисгормональным нарушением. Ясно одно – чем больше суммарный гормональный дисбаланс у женщины, тем выше вероятность появления миомы, но, справедливости ради отметим, что в этом случае аналогично возрастает риск и многих других заболеваний. Единственное интересное исследование на этот счёт было проведено в одном из католических монастырей. Оказалось, что у монахинь, которые традиционно отказываются от половой жизни, частота встречаемости миомы матки выше, чем в популяции. Зато доказано, что приём гормональных контрацептивов рост миомы….останавливает. Именно на этом факте основано лечение мимо небольшого размера у женщин репродуктивного возраста.

Без ножа – таблетками.

Не пугайтесь, если у вас обнаружили миому матки, современные доктора не будут спешить брать в руки скальпель. Остановить развитие миом диаметром менее 4 см можно с помощью постоянного приёма гормональных контрацептивов. Однако, гинекологи рекомендуют не продолжать этот курс без перерыва более 3 лет, особенно учитывая, что немало женщин с малыми миомами находятся в репродуктивном возрасте и планируют беременность. С небольшими миомами можно не опасаясь беременеть и рожать. Более крупные узлы, размерами 4-5 см, в 20% случаев являются причиной бесплодия, а в случае наступления беременности могут вызвать различные осложнения её течения, а также самих родов и послеродового периода.

Показания к миомэктомии на этапе планирования беременности:

· объем узлов (узла), превышающих половину объема нормальной матки (больше 4 см);

· маточные кровотечения, обусловленные миомой матки и приводящие к анемии.

· большие и гигантские размеры опухоли (превышающие 12 нед. беременности) даже при отсутствии жалоб;

· опухоли любых размеров при наличии симптомов сдавления соседних органов (учащенное или затрудненное мочеиспускание, нарушение акта дефекации);

· атипичное расположение узлов (шеечная, перешеечная и интралигаментарная локализация узлов миомы матки);

· быстрый рост миомы;

· нарушение кровообращения в узле, появление некрозов по данным УЗИ;

· наличие субсерозных миоматозных узлов больше 4–5 см;

· бесплодие при наличии миомы матки.

У женщин в менопаузе подход к ведению миомы похож: миомы размерами от 2 до 4 см также лечат гормональными препаратами, которые позволяют уменьшить размер миомы на 50-60%. Размер узла более 4 см служит показанием к его удалению.

Вместо разреза - видеокамера

Ещё пару десятилетий назад наличие крупной миомы или нескольких улов могло послужить показанием к удалению матки. Опрос женщин, проведённый в Великобритании в конце 1990-х, показал, что более 80% из них испытывали в связи с удалением детородного органа серьёзную депрессию, даже если к этому времени находились в постменопаузе. Всё потому, что матка - своего рода символ женского начала. С развитием хирургии гинекологи сначала научились вылущивать узлы, сохраняя структуру матки и возможность самостоятельных родов, а затем, с внедрением лапаросокпии, и вовсе стали делать это без больших разрезов. Сегодня лапароскопическая хирургия практически вытеснила открытую, через 3-4 прокола ювелиры от гинекологии выполняют даже такие большие операции, как полое удаление матки (гистерэктомия). Конечно, только в тех случаях, когда без этого действительно не обойтись.

Эмболизация – это космос!

Около 10 лет назад в практику был внедрёно новые метод лечения миомы матки – эмболизация. Его суть заключается в полном перекрытии (окклюзии) питающей миоматозный узел артерии. Для этого рентгенэндоваскулярные хирурги делают прокол в артерии (чаще всего бедренной), вводят в неё тонкий пластиковый катетер и под контролем рентгена доводят катетер до матки находят ту самую питающую артерию миомы. Затем вводят в её просвет специальные микроскопические шарики, добиваясь полного прекращения кровотока. В результате миома буквально чахнет – оставшись без питания, она словно усыхает, значительно уменьшаясь в размерах, и нередко исчезает полностью. Метод, изначально разработанный для подготовки к операции, показал настолько хорошие результаты, что давно стал самостоятельным, и по праву считается «золотым стандартом» современного лечения миомы. Ещё бы – формально это операция, но проводится лишь под местным обезболиванием в месте прокола артерии, не требует наркоза и разреза, а пациентки выписываются домой на следующий день.

ФУЗ-абляция с МРТ – хирургия издалека.

Новейший метод хирургического лечения миомы и хирургическим не назовёшь, ведь для него не требуется не только разрез, но даже прокол. При этом с помощью магнитно-резонансной томографии осуществляется навигация – куда именно направить высокочастотный пучок ультразвукового излучения, который, сфокусировавшись в необходимой точке, вызовет быстрое нагревание миомы и омертвение её тканей. «Зажарить миому, как яичницу», - говорят гинекологи. При этом расположенные в считанных миллиметрах от границы опухоли здоровые ткани останутся неповреждёнными. Идеальный метод имеет свои минусы - подходит для лечения не всех миом (ему поддаются фибромиомы, составляющие около 70%, при лейомиомах и клеточных миомах этот метод применять нельзя), крупные и множественные миомы также не подойдут. Зато сам факт хирургического разрушения миомы на расстоянии даёт ещё больше оптимизма относительно самого заболевания. Ничего страшного, просто миома матки.

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Опубликовано: 2 июня 2021 г.