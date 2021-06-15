Враг на тарелке

Большое количество красного мяса в рационе может изменять структуру сердца и вызывать сердечно-сосудистые заболевания - к такому выводу пришли учёные, проанализировав данные почти 20 000 человек

В этом году на конгрессе Европейского общества кардиологов были представлены результаты масштабного исследования того, как рацион может повлиять на здоровье человека. Учёные Лондонского университета королевы Марии проанализировали диету 19 408 человек, затем характеристики и показатели функции сердца и сосудов. Исследователи оценивали объём желудочков и насосную функцию сердца, состояние миокарда и эластичность стенки сосудов с помощью магнитно-резонансной томографии сердца и других методов функциональной диагностики. Надо отметить, что изменение анатомии сердца и ухудшение сократительной способности миокарда (сила, с которой сердца перекачивает кровь) приводят к сердечной недостаточности и ухудшению кровоснабжения всех органов и систем организма. А показатель хорошего состояния сосудов – это их способность растягиваться, то есть высокая эластичность. «Жёсткие» сосуды – плохой знак для сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования выявили четкую связь между высоким содержанием красного мяса в рационе участников и изменением анатомии и функции сердца и сосудов. При этом не в лучшую сторону для последних. Были изменения в структуре миокарда, ухудшение объёмных характеристик сердца, низкая эластичность сосудов. Данные обрабатывались с учётом других факторов риска: возраст, курение, пол, злоупотребление алкоголем, высокий уровень холестерина, диабет и ожирение. Аналогичные показатели сердечно-сосудистой системы были проанализированы у участников, в ежедневном рационе которых отмечалось высокое содержание жирных сортов рыбы. Оказалось, такая диета улучшает показатели насосной функции сердца и помогает сохранить высокую эластичность сосудов.

Ранее публиковались многочисленные исследования, которые связывали употребление красного мяса с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако новая работа подтвердила способность таких продуктов изменять сердечно-сосудистую систему на уровне анатомии. Ученые не отрицают тот факт, что погрешности в диете ведут к ожирению, диабету и высокому уровню холестерина. Эти факторы, в свою очередь, провоцируют развитие гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи считают, что существуют альтернативные механизмы непосредственного влияния продуктов из красного мяса на состояние сердца и сосудов. Учёные упоминают более раннее исследование, которое показало, что употребление мяса в больших количествах может изменять микробиом кишечника. В результате чего в крови человека изменяется уровень определенных метаболитов, способных провоцировать сердечно-сосудистых заболевания.

Планируется продолжать исследования в этом направлении, чтобы обнаружить конкретный механизм негативных изменений на фоне «мясной» диеты. Но уже сейчас учёные предлагают людям уменьшить количество красного мяса в своём рационе.

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Неожиданно, но козлятина - самое часто употребляемое красное мясо. Оно составляет 70% потребляемого в мире красного мяса.

Красный оттенок мясу придает белок миоглобин. Этот белок содержится в мышцах, сохраняя в них кислородный резерв. В нормальных условиях, если мышца не повреждена, миоглобин в кровь не попадает.

В пользу мяса можно сказать, что в нем содержится большое количество витаминов группы В, цинк, железо, фосфор и сильный антиоксидант – липоевая кислота.

Опубликовано: 19 августа 2021 г.