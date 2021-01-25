Возможности шейно-церебральной терапии

Эксперт: Александр Шишонин, кандидат медицинских наук, автор лечебных и оздоровительных методик, руководитель и главный врач «Клиники Доктора Шишонина»

Александр Юрьевич, работая за компьютером дома, многие люди столкнулись с одними и теми же проблемами - боль в шее, боли в голове, ухудшение зрения, чувство усталости. Почему это происходит?

- Блага цивилизации создали нам большую проблему - дефицит движения. Проблема усугубилась, когда многие перешли на удалённую работу. Человек мало ходит, много сидит за компьютером - у него ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, нарушается обмен веществ, локально развивается гиподинамия в шейном отделе. Отмечу, что шейный отдел - самый подвижный от природы, он должен быть активно задействован. А современный человек сидит статично, шея находится в одном положении. Глубокие мышцы спазмируются, нарушается питание межпозвоночных дисков, они ослабевают, позвонки начинают смещаться и зажимают позвоночные артерии, нарушая кровоток по ним. Далее всё логично: недостаток питания головного мозга приводит к кислородному голоданию, появляются головные боли, боли в шее, ухудшается зрение. Более того, из-за плохого питания головного мозга возникают проблемы с усвоением информации, возникает чувство усталости, апатии. Из-за хронической нехватки кислорода мозг начинает давать команды сердцу на повышение давления, чтоб прокачать кровь, через зажатую артерию. Так возникает гипертония. Если запустить проблему, то из-за смещения позвонков в шейном отделе кровоток может перекрыться на столько, что у человека возникнет сильная нехватка кислорода и возникнет ишемический инсульт. Кстати, инсульт заметно помолодел и ему подвержены люди моложе 40 лет. Это сплошь и рядом.



Вы разработали методику шейно-церебральной терапии, что она в себя включает и помогает ли решить эти проблемы?

- Если говорить о важности разных отделов мозга, то я вас сейчас удивлю. В коре находится 16 миллиардов нейронов, а в мозжечке - 69 миллиардов. Кору питают в основном сонные артерии. А мозжечок - позвоночные. Малейшее нарушение здесь приводит к сбоям всех процессов управления. Именно на их нормализацию и направлена эта методика. Она включает в себя воздействие и настройку позвоночника, укрепление глубоких мышц шеи, чтобы они не смещались, не зажимались. Это не разовое воздействие, а комплекс мероприятий. Терапия позволяет снять компрессию с позвоночных артерий и быстро восстановить кровоток мозжечка, ствола мозга, что помогает решить проблему уже «пережатой» шеи. Состояние человека улучшается, нормализуется сон, давление, исчезают головные боли, чувство усталости.

Какие преимущества у этой терапии по сравнению с обычным медикаментозным лечением?

- Медикаментозное лечение не направлено на устранение проблемы - восстановления кровотока по позвоночным артериям. Медикаменты также не устраняют симптомы, которые возникают вследствие пережатий. У человека возникла депрессия, ему назначаются одни препараты, появилась гипертония - другие, заболела голова - третьи. В отличие от таблеток шейно-церебральная терапия решает проблему в корне, и симптомы проходят сами, человек действительно выздоравливает. А также получает инструменты для того, чтобы проблемы не повторились, в отличие от медикаментозного лечения, которое не предполагает этого.

Насколько продолжителен эффект вашей терапии?

- После шейно-церебральной терапии восстанавливается кровоток, мозг начинает получать питание в полном объеме и человек возвращается к полноценной жизни. Понадобится ему повторная терапия или нет - зависит только от него, от его дальнейших действий. Если он вернется к прошлой жизни, то состояние будет ухудшаться, вернутся старые симптомы.

Необходимо уяснить, что здоровье -это восполняемый и управляемый ресурс. В основе здоровья лежит движение. Самые простые и доступные каждому упражнения - это ходьба и гимнастика для шеи. Работая дома, делайте разминку, выходите гулять в ускоренном ритме хотя бы на час. И если делать это регулярно, то проблемы не вернутся, эффект от терапии сохранится на долгие годы.

Опубликовано: 26 января 2021 г.