Вопрос-ответ

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Что такое иммунная амнезия?

Иммунная амнезия - результат подрывной деятельности вируса кори, наряду с сыпью, лихорадкой и воспалением глаз. О том, что это инфекционное заболевание может стирать память у иммунной системы, ученые узнали совсем недавно. Это открытие объясняет, почему пациенты с корью часто страдают от вторичной присоединившейся инфекции. Исследования показали, что во время острой фазы корь вызывает иммунную супрессию, фактически заменяя старые клетки иммунной памяти своего хозяина новыми, специфичными для этого вируса лимфоцитами. В результате, с одной стороны, у пациента появляется сильный противокоревый иммунитет, а с другой, повышенная уязвимость ко всем другим патогенам, в том числе к тем, с которыми он ранее встречался.

Почему так хорошо спится под шум дождя?

Мешают спать только внезапные громкие звуки, резко прерывающую тишину. Звуки дождя же скорее относятся к белому шуму, который, как известно, хорошо маскирует другие слуховые раздражители, например, телефонный звонок. Похожий эффект маскировки оказывают работающий вентилятор, спокойная расслабляющая музыка и, конечно же, звуки природы. Они не только помогают человеку быстрее заснуть, но и гарантируют глубокий «младенческий» сон на протяжении всей ночи. Правда, бывают исключения: некоторые люди, наоборот, отчетливее воспринимают посторонние звуки на фоне белого шума. Для них единственный выход – беруши.

Кто более заразен: чихающий или кашляющий собеседник?

Как известно, при чихании происходит взрывной выброс воздуха через носоглотку вместе с капельками слизи и слюны, содержащими патогены. В распыленном виде они могут разноситься на расстояние до 2-3 метров! С другой стороны, при кашле выдох происходит также форсировано, то есть с завидным ускорением, а вместе с ним выделение в окружающее пространство вирусных частиц. Однако, как показывает практика главное то, насколько вылетевшие на волю болезнетворные микроорганизмы живучи в воздушной среде. Например, парамиксовирусы, возбудители кори, могут просуществовать в воздухе и на поверхностях до двух часов, поэтому эта болезнь считается исключительно контагиозной. По статистике, каждый заболевший заражает 9 из 10 проконтактировавших с ним людей, не имеющих иммунитета, неважно, чихнул он или кашляну

Почему при высокой температуре часто снятся кошмары?

Есть две версии, объясняющие этот феномен. Первая: резкий подъем температуры на фоне острой инфекции может внести свои «правки» в работу мозга, провоцируя появление ночных кошмаров, а в редких случаях и галлюцинаций. При этом, считается, что на нервных клетках скорее сказывается интоксикация организма, чем лихорадка сама по себе. Вторая версия заключается в том, что температура делает сон более прерывистым, заставляя больного пробуждаться чаще и в том числе в быструю фазу сна, когда являются яркие и порой пугающие сновидения. Здоровые люди, как известно, тоже регулярно видят во сне кошмары, но не запоминают их, так как благополучно продолжают спать дальше. Кстати, существует гипотеза, что частые пробуждения при высокой температуре являются адаптационным механизмом, предотвращающим чрезмерные потери тепла.

Правда ли, что горячие ванны помогают худеть?

Действительно, исследования, проведенные в 2016-2017 годах в Университете Лафборо, показали, что горячая ванна увеличивает расход энергии и способствует снижению уровня глюкозы у человека. Авторы объяснили этот эффект тем, что во время пассивного нагревания, так же, как и при активных физических нагрузках, в организме увеличивается производство так называемых «белков теплового шока». Эти молекулы вырабатываются клетками в ответ на стрессирующий фактор - инфекцию, токсины, голодание, гипоксию и прочее. В клинике их давно начали использовать в качестве адьювантов – усилителей иммунного ответа при проведении вакцинации. Но мало кто ожидал, что белки теплового шока также могут оказаться полезными в деле похудения. Впрочем, результаты эксперимента оказались более чем скромными. Час в горячей ванне (около 40 градусов) позволил сжечь всего около 140 калорий.

Опасны ли кошачьи царапины?

Если коротко, то да. Почти все кошки, в том числе домашние, являются носителями грамотрицательной бактерии Bartonella henselae. Она является возбудителем острого инфекционного заболевания, которое так и называется «болезнь кошачьих царапин» или, по-научному, бартонеллез. Здоровый организм, как правило, в состоянии побороть бартонеллу самостоятельно, но если человек ослаблен, то бактерия имеет все шансы «задержаться» и размножиться. Характерными симптомами бартонеллеза являются воспаление ближайших к месту повреждения лимфатических узлов, жар и общая интоксикация организма. А начинается все весьма безобидно – с красноватого узелка на коже, появившегося на месте царапины или укуса спустя несколько дней после неудачного контакта с кошкой. Помимо лихорадки и лимфоденита могут наблюдаться также неврологические симптомы (мигрени, судороги) и даже нарушение психики. Недавно медики из Университета штата Северная Каролина столкнулись со случаем, когда бартонелла «маскировалась» под шизофрению. К счастью, коварную бактерию все-таки удалось вычислить, и юный пациент поправился.

Почему люди так любопытны?

Для нашего мозга новая информация так же желанна, как для желудка вкусная пища. Это «жажда знаний» имеет эволюционные корни: в «пещерные времена» любопытство толкало наших предков осваивать неизведанные территории и обучаться различным навыкам. Поэтому мы так любим загадки и стремимся во что бы то ни стало разгадать секрет продемонстрированного нам фокуса. В одном эксперименте было показано, что особо любопытные индивидуумы готовы получить легкий удар электрического тока, лишь бы им объяснили, в чем суть магического трюка. Такая решимость является результатом активации внутренней «системы вознаграждения» в мозге любопытствующего человека. Сильнее всего «познавательский инстинкт» выражен у детей, и нейробиологи советует его всячески поощрять. Научно доказано: любознательность служит залогом академической успеваемости!

Вредна ли краска для волос?

Современные краски для волос не обладают токсическим действием на организм и считаются безопасными для использования, даже во время беременности. Единственное исследование, в котором была обнаружена связь между окрашиванием волос во время беременности и повышенным риском рождения ребенка-инвалида, не было признано научным. Тем менее, широко известно, что несоблюдение инструкции при нанесении краски грозит обернуться проблемами в виде сожжённых волос или раздражения на коже. Также следует помнить, что любой краситель или же вспомогательное средство, используемое для окрашивания, может вызвать аллергическую реакцию. Именно поэтому перед нанесением краски на голову рекомендуется проводить проверку на чувствительность на небольшом участке кожи.

Можно ли выпить слишком много воды?

Хотя это и звучит фантастически, но и вправду можно. Избыточное потребление воды может привести к так называемой «водной интоксикации», при которой наблюдается серьезное снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия). Симптомы гипонатриемии могут варьироваться от тошноты и спутанности сознания до судорог и даже смерти в тяжелых случаях. Впрочем, случаи «водной интоксикации» достаточно редки. В зоне риска находятся в первую очередь профессиональные бегуны на длинные дистанции, потерявшие счет выпитой во время забега воды, и маленькие дети, обучающиеся плавать. По неопытности они могут «наглотаться» в бассейне и страдать от потери электролитов.

Опубликовано: 27 января 2020 г.