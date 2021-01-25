Волосы - это маркёр здоровья

Правда ли, что коронавирус провоцирует выпадение волос, можно ли восстановить шевелюру, поменяв образ жизни и питание, почему проблемы с волосами всё чаще возникают у молодых людей - об этом мы поговорили с известным трихологом

Недавно ученые и врачи заявили о том, новая эпидемия, влияет даже на состояние волос. Действительно ли это так?

Да, выпадение волос после COVID-19 - самая частая причина обращений к трихологам в последнее время. Ещё весной врачи не акцентривали внимание на этом симптоме, сосредоточившись на более серьёзных осложнениях, кроме того, такую жалобы попросту не озвучивали сами пациенты. Но сейчас обращений по вопросу выпадения волос на фоне перенесённого ковида выросло в разы. Происходит это чаще всего так: человек переболел и через 6-8 недель во время мятья головы обнаруживает, что сток в ванной забит волосами - их гораздо больше, чем обычно. Почему это происходит? Любая вирусная нагрузка на организм приводит к дефициту в организме витаминов и микроэлементов для роста волос. Вирусы подавляют рецепторы к витамину D, блокируя его усвоение, мешают всасыванию веществ из продуктов. Кроме того, при лечении заболевания, вызванного коронавирусом, человек принимает различные препараты. Обратите внимание, что у интерферонов в списке побочных эффектов значится алопеция - выпадение волос. Поэтому длительное применение этих препаратов приводит к значительной потере волос. Не забываем и о том, что любой приём антибиотиков нарушает работу желудочно-кишечного тракта, что влияет на всасывание витаминов и микроэлементов, необходимых, в том числе, для роста волос.

А локоны при любых неблагоприятных обстоятельствах всегда входят в фазу покоя, прекращая интенсивный рост.

Что делать человеку, столкнувшимся с таким последствием болезни?

Прежде всего, не паниковать и продолжать мыть голову в своём привычном режиме. Почему-то люди, столкнувшиеся с выпадением большого количества волос, настолько пугаются этого, что решают мыть голову как можно реже. Однако банные процедуры никак не влияют на выпадение.

Второй момент: не стоит самому себе назначать лечение или сразу записываться на салонные процедуры типа мезотерапии. Дайте организму восстановиться самостоятельно. Любой острый процесс потери волос должен быстро закончится, но если ситуация не выправляется более месяца, то обратитесь к профессиональному врачу. Трихолог, поняв всю клиническую картину, будет рекомендовать сделать анализ крови, чтобы посмотреть, какое состояние у вашего организма на данный момент.

Часто ли происходит выпадение волос из-за гормональных сбоев?

Мне НЕ раз приходилось слышать миф о том, что если мускулистый мужчина лысеет, значит, у него повышен тестостерон. Этот стереотип сложился благодаря кинофильмам, где мир спасают, как правило, лысые герои. На самом деле, всё не так однозначно.

Выпадение волос может происходить при различных эндокринных проблемах, инсулинорезистенции, гипотиреозе, а также в случае синдрома поликистозных яичников у женщин, при дефиците эстрогена или прогестерона.

Ситуацию, когда что-то идет не так, определяет набор генов. В случае андрогенетической алопеции мы сталкиваемся с тем, что у человека фолликулы волос генетически чувствительны к дигидротестостерону – наиболее активной форме тестостерона. Это данность. Например, у папы копна волос сохраняется до преклонного возраста, а дети из-за этой генетической чувствительности лысеют уже к 20 годам. Даже у братьев с сестрами бывает разное качество и количество волос.

Конечно, слишком просто во всём обвинить генетику. Всё-таки не меньшую роль играет совокупность всех внешних признаков организма, то есть фенотип, а также наличие хронических заболеваний, уровень психологической устойчивости человека и его образ жизни.

То есть, меняя образ жизни к лучшему, можно восстановить и волосы?

С одной стороны, волосы как будто живут собственной жизнью - у них есть свой иммунитет, который может не иметь связь с общим иммунитетом организма. Но фолликулы волос очень чувствительны. В первую очередь, на них влияет образ питания. Например, длительный опыт вегетарианства рано или поздно всегда негативно сказывается на шевелюре, потому что локонам необходимо железо и качественный белок. При дефиците витамина B12 и железа волосы тоже недолго будут оставаться пышными и красивыми. То есть любой заметный дисбаланс витаминов и минералов заставляет фолликулы впасть в спячку до лучших времён. Именно поэтому волосы часто можно назвать маркёром здоровья: если вы заметили, что они стали тусклыми и потеряли объем, следует сдать анализы на витамины и микроэлементы, наладить режим сна и бодрствования, уменьшить эмоциональную нагрузку, подумать об оптимальном рационе питания.

Правда ли, что лечение любых проблем с волосами занимает довольно длительное время?

Да, нужно быть готовым к тому, что трихолог назначает схему лечения на несколько месяцев, потому что телогеновая фаза выпадения волос длится 4 месяца. Получается, что даже при соблюдении всех указаний врача, результат будет заметен только на пятый месяц. Когда пациенты не видят быстрого эффекта, они нервничают, разочаровываются и бросают терапию через пару недель, принимаясь искать альтернативные методы. Если человек слишком эмоционально воспринимает ситуацию, если у него повышен уровень кортизола, ему рекомендованы успокоительные препараты. Стабильное психологическое состояние - половина успеха во время лечения у трихолога.

Какие анализы чаще всего назначает трихолог?

Обязателен общий анализ крови. Также нужно понять уровень глюкозы в крови, количество общего белка и холестерина. Важны витамины ряда B - В6, В9, В12. Триглицериды, фракции железа, витамин D, омега-3. Нужно проверить гормоны щитовидной железы, лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Если мы говорим про минералы, то назову цинк, медь, магний, йод - список может дополняться или, наоборот, сокращаться в зависимости от индивидуальных особенностей. К тому же врач должен провести трихоскопию, то есть, проверить количество волос на 1сантиметр, и узнать, есть ли у пациента фиброзы.

Важно учитывать, что уровень гормонов стоит отслеживать не только по параметрам крови, существует и тканевая гормональная выработка. Поэтому человек, который решил лечиться самостоятельно, назначив себе препараты для восполнения того или иного дефицита, может попасть впросак - всё в норме, а волосы всё равно выпадают. Получается, необходим развернутый внутренний и внешний чек-ап.

Эффективны ли витаминные комплексы для волос?

Обычные витаминные комплексы не будут работать, если есть реальный дефицит конкретного микроэлемента или витамина. Дозировки комплексов незначительны. С другой стороны, к комплексам, где доза активного вещества повышена, нужно относиться очень аккуратно. Так, избыток витамина А может только поспособствовать алопеции, то есть, облысению. Назначить витамины должен специалист, потому что в этом случае нет стандартного универсального решения «смотрим, какого витамина не хватает, покупаем баночку и пропиваем курс». Схема будет гораздо сложнее. Например, если есть дефицит белка, бесполезно назначать биотин, который призван заполнить нехватку, потому что он даже не усвоится.

Может ли помочь шампунь с маркировкой «от выпадения волос»?

Такие шампуни созданы для выполнения одной-единственной задачи – очищения кожи головы. Для лечения существуют спреи, мази, лосьоны, профессиональные процедуры. Чтобы выбрать хороший очищающий шампунь, достаточно знать свой тип кожи головы – он может быть жирным, сухим или нормальным. Не стоит ориентироваться на надписи «для вьющихся волос», «для окрашенных волос», «для сухих и поврежденных волос». Практически всегда это маркетинговые уловки компаний.

Почему все чаще мы наблюдаем выпадение волос у молодых людей до 30 лет?

Если мы исключаем генетическую чувствительность фолликул к дигидротестостерону, я назову в качестве причин множественные метаболические проблемы у молодежи. Несбалансированное питание фастфудом, обилие газировки, беспорядочный приём пищи. Прибавлю к этому множественные стрессы и беспокойства за свое будущее. Не забудем про повальное увлечение гаджетами - многие проводят вечерние и ночные часы за экранами гаджетов, нарушая мелатониновый пик, который приходится с 10 вечера до 2 ночи. Из-за этого может возникнуть переутомление, которое скажется на состоянии нервной системы. Иногда, действительно, можно сказать, что сегодня полностью здоровых молодых людей меньше, чем было раньше. Молодежь мегаполисов страдает различными дефицитами, в то время как молодое поколение из регионов, как я наблюдаю, подвержено им в меньшей степени. Вероятно, у них есть возможность употреблять овощи, выращенные на собственном огороде, покупать сезонные продукты у местных фермеров, а не в супермаркетах.

Правда ли, что существует сезонное выпадение волос?

Многие женщины, которые жалуются на этот феномен, имеют в анамнезе заболевания щитовидной железы. Часто это происходит именно осенью, когда солнечная активность начинает резко уменьшаться, у людей падает содержание витамина D в крови. Обостряются хронические заболевания и фоном начинаются проблемы с локонами.

Когда стоит бить тревогу и записываться к врачу?

120-150 волос - такова норма выпадения волос в сутки. Но всё очень индивидуально, к тому же, подсчитать их точно - задачка трудная. Я бы посоветовала наблюдать за своим состоянием. Если сегодня выпало волос гораздо больше, чем вчера, и эта тенденция продолжается неделю, тогда стоит записаться на прием к врачу.

Влияют ли проблемы желудочно-кишечного тракта на состояние волос?

Когда наш организм регулярно недополучает микронутриенты, развиваются хронические заболевания. Кандидозы, энтероколиты, колиты, болезнь Крона - всё это может играть не последнюю роль в сумме факторов, влияющих, например, на выпадение волос. К своему кишечнику нужно относиться бережно - кормить свою микробиоту разнообразной качественной пищей, добавлять в меню ферментированные блюда и продукты, содержащие лактобактерии.

Какой уход за волосами вы рекомендуете зимой?

Если температура опускается ниже нуля, обязательно надевайте шапку или капюшон. Сильная простуда может дать реактивное выпадение волос через несколько месяцев – то есть проблемы с волосами начнутся к апрелю, когда хочется уже распрощаться с шапкой. Не рекомендую выходить на улицу с влажными локонами, иначе качество волос заметно снизится. После мытья волос и до укладки термоприборами используйте термозащитные средства. Если заметили, что локоны стали быстрее становиться «грязными», мойте голову чаще и делайте объёмные укладки. Обязательно следуйте общим правилам гигиены - имейте персональную расчёску, промывайте ее каждую неделю. Часто ко мне на прием зимой приходят люди с жалобами на зуд кожи головы и дерматиты. Я интересуюсь: «Когда в последний раз вы стирали шапку?». Обычно они не могут вспомнить этот раз. Зимой шапку мы носим каждый день, на ней остается себум, который ежедневно выделяет кожа головы. Стирать шапку нужно не реже раза в месяц. Так вы избежите самых частых и неприятных трихологических проблем холодного времени года.

Когда люди жалуются на зуд кожи головы и дерматиты, возникает вопрос: «Когда в последний раз вы стирали шапку?». Никто не может вспомнить этот раз.