Волонтёрство: когда нельзя иначе

Ученые выяснили, что люди, которые дарят деньги, время и душевные ресурсы другим, испытывают больше положительных эмоций, чем те, кто живёт для себя. Не потому ли сегодня благотворительностью занимается всё больше людей. Это делает их счастливее

Эксперт: Наталья Ничипорова, психолог, автор YouTube-канала «Психолог в эфире».

Общение дороже денег

Вынос: «Любая беда не так страшна, если тебе есть с кем её разделить. Волонтёрство - это про любовь и про вместе».

Кто? Анна Ветрова, 36 лет, журналист

Что? Как волонтёр детского хосписа «Дом с маяком» уже более 5 лет я навещаю мальчика с нейромышечным заболеванием. Это называется «волонтёр для общения на дому».

Как? Ринату 14 лет, из-за болезни он не может ходить и даже сидит в специальном корсете. Несмотря на физические особенности Ринат абсолютно обычный подросток - учится дистанционно в школе, увлекается аниме, играет в приставки. Раз в две недели я провожу с ним 3-4 часа, мы болтаем на разные темы, он показывает свои рисунки в телефоне, мы рубимся в PlayStation и пьём чай. Я всегда привожу ему маленький подарочек - значок или какую-нибудь необычную сладость, прикольный напиток. У Рината дружная семья - мама, папа, дедушка и старшая сестра. Мамам таких ребят нелегко, все задачи по уходу ложатся на их плечи 24/7, поэтому они тоже нуждаются в общении и связи с внешним миром. Семья Рината меня вдохновляет, там есть любовь, радость, хорошая шутка - за это отвечает папа.

Я поняла, что какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, наше отношение к ним определяет то, как будет складываться жизнь. Когда люди узнают, что я волонтёр, они делают трагическое лицо: какая ты хорошая, как же тебе нелегко. Но я не чувствую себя какой-то «улучшенной», в нашей дружбе с Ринатом много жизни, интереса и удовольствия для меня самой. Моя семья поначалу с внутренним напряжением относилась к тому, что я хожу в «какой-то хоспис», где умирают люди. За таким восприятием стоит страх, а за страхом незнание. Я часто рассказывала родным о детском хосписе, а теперь они сами интересуются, как поживает Ринат.

Бонус! Волонтёрство даёт ощутить свой собственный ресурс - я помогаю, а значит, у меня есть силы и возможности. Волонтёрство помогает прочувствовать, что мы все очень уязвимы. Любая беда не так страшна, если тебе есть с кем её разделить. Волонтерство - это про любовь и про вместе.

Команда добрых сердец

Вынос: «Помогая другим, я получаю нескончаемое удовольствие от того, что могу быть полезна кому-то кроме родных»

Кто? Елена Маркевич, 39 лет, управляющая

Что? В крупной компании, где я работаю, у меня получилось создать что-то вроде волонтёрского движения. Сначала нас было несколько человек, но вскоре к нам присоединилось более 100 сотрудников с семьями. Вместе мы уже 7 лет помогаем различным детским домам, приютам, паллиативам, домам престарелых.

Как? Восемь с половиной лет назад моя жизнь разделились на до и после, когда у меня родился ребёнок-инвалид. Многие вещи, которые раньше казались важными, вдруг потеряли свое значение, а на смену им пришли другие, о которых я никогда даже не задумывалась. Помотавшись первый год жизни ребёнка из больницы в больницу, я узнала иной мир - мир боли, нужды и страха. Увидела, что вокруг нас тысячи людей, которым требуется помощь. Несмотря на то, что и сама я нуждалась в помощи, у меня появилось жгучее желание помогать другим, насколько хватит времени, сил и возможностей. В этом меня поддержали коллеги. Вместе мы стараемся помогать организациям вдали от Москвы, там ситуация гораздо хуже.

Часто организации сами говорят, в чём они нуждаются, а мы решаем, как им помочь. Собираем и покупаем подарки, одежду, предметы быта, а порой приезжаем в дом престарелых, чтобы убрать и благоустроить территорию, можем постричь стариков, попить с ним чай и просто попеть вместе песни под гитару. Больше всего им не хватает именно внимания. Для детей провозим игрушки, играем с ними, делаем поделки, готовим еду.

Бонус! Помогая другим, я и сама получаю нескончаемое удовольствие от осознания того, что могу быть полезна кому-то, кроме своих родных и близких. За годы нашей деятельности у нас сложился дружный коллектив, готовый поддержать друг друга. Мой муж и наш второй ребенок тоже ездят со мной, они полностью разделяют мои порывы.

Помощь самым беспомощным

Вынос: «Оказывая материальную помощь приютам для животных, я испытываю облегчение и радость».

Кто? Олег Алфёров, 42 года, юрист

Что? Ежемесячно я перечисляю небольшую сумму в разные приюты для животных. Я не могу помогать им руками и делами как волонтер, этим занимаются люди, у которых есть навыки и время. Но я знаю, что приютам для животных всегда нужны денег – это то, чем я могу помочь.

Как? В юности я уговорил родителей завести кошку, но с ней пришлось сразу расстаться из-за моей аллергии. Потом родители принесли домой собаку, которая выбрала хозяином именно меня. Когда через три года я уехал учиться в Москву, мой пёс очень страдал, начал болеть, а потом трагически погиб. У меня была настоящая психотравма, казалось, что я предал своего друга, он погиб из-за меня. С тех пор я больше не могу решиться завести животное у себя в доме. Но моя помощь приютам даёт мне хоть какое-то облегчение и радость. Многие считают, что деньги волонтеры берут себе за «работу». На самом деле цены на содержание животных, корм, лечение, вакцинацию и стерилизацию очень велики, я специально ездил в приюты, знакомился с волонтерами и видел всё своими глазами. На каждого новенького с улицы уходит порядка 10 тысяч, а потом еще минимум по 3 тысячи в месяц. А если их два, три, пять, десять? Приютам очень нужны люди, готовые помочь финансово. Я вызвался быть таким человеком, а кто-то другой перевозит животных, кто-то за ними ухаживает, кормит, ищет хозяев. Волонтёрство – это хобби, не работа.

Бонус! Я часто слышу фразу: «Лучше бы ты помогал детям. Лучше бы спасал стариков». Но часто те, кто говорит это, сам не помогает никому. Я решил помогать тем живым существам, которые полностью зависят от нас. Этому я учу и своих детей. Но это не значит, что я остаюсь равнодушен к людям, стараюсь помочь в чем-либо хотя бы тем, кого знаю, и кто просит.

Комментарий психолога:

«Здоровый эгоизм» звучит, возможно, некрасиво, но в основе любой мотивации человека лежит собственный комфорт. Конечно, можно помогать и с надрывом, и через «надо», но такого волонтёра хватит на один раз. Люди, серьезно вовлечённые в благотворительность, получают награду, герои как раз говорят об этом - удовольствие, радость от общения, ощущение собственной силы, исцеление душевных ран. И в итоге, мы все получаем более сплочённое, безопасное и развитое общество, где можно получить помощь в трудной ситуации.

Многие люди хотят помогать, но так и не начинают. Мешать им может страх перед новым делом и незнакомыми людьми, страх не справиться, физиологическая брезгливость, а также собственная загруженность и постоянная усталость. Если сил нет на себя и свою семью, то уже не до посторонних. Проблема ещё в том, что наше сознание не всегда разделяет планы и реальные дела. Люди, которые не перечисляют денег на благотворительность, не ездят на волонтерские акции, но зато постоянно читают посты и новости о людях и животных в беде, комментируют их - мысленно «ставят себе галочку»: я подумал об этом, попереживал. И порыв сделать что-то на этом угасает. Поэтому есть смысл в том, чтобы сначала помочь нуждающемуся (контактами, информацией, действиями или финансами), а потом уже погружаться в обсуждение в интернете.

Опубликовано: 11 октября 2021 г.