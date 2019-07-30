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Внимание на пятки

Как ухаживать за ногами, чтобы не стесняться носить  открытую обувь?
Опубликовано: 1 сентября 2019 г.

НАСТУПИТЬ НА МОЗОЛЬ

Натоптыши, сухие мозоли, трещины – и это не весь список проблем, с которыми мы сталкиваемся в теплое время года. “Чаще всего причинами, провоцирующими такие неприятности, являются неудобная обувь, повышенная нагрузка на стопы и отсутствие правильного ухода, - говорит подолог  Марин Вильярд.  – Такую проблему легко решить: нужно чередовать обувь на плоской подошве с туфлями на устойчивом широком каблуке или танкетке, раз в три месяца проходить подологический осмотр стоп, и, если вы работаете “на ногах”, каждый час присаживаться хотя бы на 5-7 минут.”

Что подразумевается под удобной обувью? Это комфортные туфли из натуральных материалов с достаточно свободным носком, который не сдавливает стопу с боков. Кстати, подологи не советуют покупать ортопедические стельки, желая «усовершенствовать» неудобные, но модные модели - для такого аксессуара нужны показания. «Покупайте качественную обувь известных брендов – такие модели уже снабжены внутренним амортизатором. Даже одна пара качественной обуви может существенно повысить уровень вашего ежедневного комфорта», - уверена Марин Вильярд.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НОВАЯ ОБУВЬ НАТЕРЛА?

  1. Как только появились покраснение и болезненное ощущение, сделайте ванночку, чтобы мозоль размягчилась: смешайте 2 ст. ложки пищевой соды, 2 ст. ложки оливкового масла, 5 капель ромашкового масла c 4 ст. ложками морской соли с теплой водой.
  2. Опустите ноги в ванночку на 10 - 15 минут.
  3. Смажте больное место 2-процентной салициловой мазью или другим заживляющим средством.
  4. Наклейте антибактериальный пластырь.

КОВАРНЫЙ ЭПИДЕРМИС

Но иногда проблемы возникают и тогда, когда обувь самого высокого качества. «Из-за того, что  дети редко бывают у врача-ортопеда, чтобы решить проблему плоскостопия и скорректировать ньюансы походки, к сознательному возрасту огромное количество людей имеют так называемые «проблемные стопы» - это болезненные межпальцевые мозоли, глубокие натоптыши, врастающие ногти, - говорит врач-ортопед Владислав Долгих. –  Первый шаг  - это правильный уход. Аппаратный педикюр с опытным мастером, умеющим использовать профессиональные насадки-фрезы, коррекция поперечного плоскостопия специальной гимнастикой и индивидуальное изготовление ортезов на пальцы для механической разгрузки мозолей. Натоптыши лечить сложнее, потому речь идет о тугом наслоении клеток эпителия. Иногда приходиться говорить о предрасположенности к кератодермии - заболеванию ороговения кожи. Поначалу эта болезнь маскируется под мозоль. И, только когда она начинает прогрессировать - трещины и раны появляются часто и подолгу не заживают».

Как определить, что мы имеем дело не с обычной мозолью, а с ороговением кожи? При обычной натертости место краснеет, появляется пузырь с серозной жидкостью, а при кератодермии кожа резко становится сухой, сильно шелушится и  трескается. Такую проблему нужно решать в кабинете подолога, например,  с помощью криодеструкции.

 Если уже через несколько дней после педикюра пятки выглядят так, словно вы делали его пару месяцев назад, помогут спреи с молочной или салициловой  кислотами. Молочная кислота предотвращает избыточное образование кератина – главного виновника того, что кожа стоп становится грубой, а ее верхний слой утолщается.

КРЕМ ВСЕМУ ГОЛОВА

Говорят, что маркиза де Помпадур порвала не один десяток изысканных чулок из-за шершавых стоп. Это вполне объяснимо: даже если вы исправно делаете педикюр, но забываете наносить на стопы крем, иначе кожа ног будет быстро грубеть. Стопы – единственное место нашего тела, лишенное жировой прослойки. Кроме того, если мы носим босоножки на босу ногу, стопы лишаются  защиты от воздуха, тепла и пыли и  быстро теряют влагу.

Лучшее решение – подобрать хороший питательный крем для ног и наносить его каждый вечер перед сном. Для этой цели отлично подойдут кремы с такими ингредиентами как  миндальное, оливковое и кунжутное масло. Растительные экстракты  - настоящее спасение для сухой кожи стоп. К ним относятся ромашка, календула, арника, гамамелис, мирра, женьшень. Заметили небольшие ранки? Обратите внимание на уход с аллантоином, бисаболом или пантенолом в составе. Часто ходите босиком? Присматритесь к крему с глицерином, лецетином, экстрактом алоэ и коллагеном.

 УЗНАТЬ ПО ЗАПАХУ?

Как быть, если ноги сильно потеют? Если вы соблюдаете все правила гигиены, скорее всего, причина кроется в микозе. Часто проблема легко решается с помощью протигрибкового средства с оксидом цинка, лимонной кислотой или аскорбилом пальмитатом в составе. А в процессе лечения можно пользоваться антиперспирантами для ног или антибактериальными присыпками.

 

Опубликовано: 1 сентября 2019 г.

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