7 советов как включить мозг

Хотите больше помнить, быстрее концентрироваться, схватывать информацию на лету? Держать мозг в тонусе помогут несколько несложных приемов.

1. ПОБЕДИТЕ СТРЕСС



Несильный временный стресс может даже увеличить способность концентироваться, но тяжелый и особенно хронический приводит к увеличению уровня гормона стресса кортизола, который крайне вреден для нейронов. Если вы чувствуете, что напряжение нарастает, отвлекитесь. Можно просто посмотреть в окно, а можно использовать перерыв для медитации. Это поможет успокоиться и сосредоточиться. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сфокусируйтесь на дыхании или каком-нибудь приятном, успокаивающем вас слове. Если внимание будет ускользать, не нервничайте - просто вновь сосредоточьтесь на дыхании или на нужном слове.



А еще: Самым стрессоопасным считается время с 13.00 до 14.00, особенно во вторник. Учитывайте это и не планируйте важных мероприятий на этот период.



2. ВЫСЫПАЙТЕСЬ



Сон невероятно важен для мозга. Пока мы спим, он записывает «на жесткий диск» воспоминания, создает связи между новой информацией и уже усвоенной. Опыты американских ученых показали, что у крыс, которым не давали спать 72 часа, сформировалось значительно меньше новых клеток мозга, чем у тех, кто высыпался. Причина в том, что при недосыпе в организме производится много все того же кортизола.



А еще: 7–8 часов – оптимальная усредненная норма сна. Путем многочисленных экспериментов было доказано, что студенты хорошо запоминают информацию, полученную днем раньше, если спали как минимум 6 часов, и еще лучше, если спали полных 8 часов. Впрочем, всегда бывают исключения, поэтому важно выяснить, какова ваша индивидуальная норма сна.



3. ПОСТУПАЙТЕ НАОБОРОТ



Прекрасный фитнес для мозга – делать простые и привычные вещи непривычным способом. Чистите зубы левой рукой; надевайте часы не на ту руку, что обычно; попробуйте съесть суп, взяв ложку в левую руку... Очень полезно регулярно писать левой (или, если вы левша, правой) рукой. Подобные действия помогают активизировать связи между нейронами. Исследования показали: регулярные упражнения в течение двух лет заметно уменьшают риск снижения памяти.



А еще: Хорошее упражнение для мозга – пение. Но не под караоке, а заучив наизусть слова любой песни. Это прекрасный способ стимулировать мозг и заставить его в полную силу. Плюс к этому музыка делает нас счастливыми и расслабляет.



4. ПРОБУДИТЕ ЧУВСТВА



Одна из главных «батареек» для мозга – новые впечатления. Например, отдых на природе: разнообразие запахов, цветов, звуков, света и тени самым благоприятным образом действует на наше психофизическое состояние, активизируя разные области мозга. Когда мы изо дня в день живем «на автопилоте», мозг фактически впадает в режим экономии энергии. Разрушьте рутину! Даже если сейчас нет возможности вырваться за город – устройте вечернее чаепитие на балконе, запишитесь на урок интуитивного рисования.



А еще: Занятия фитнесом, секс, наконец – все, что дает яркие впечатления и насыщает кровь кислородом, поможет активизировать работу мозга. Но не перестарайтесь: чрезмерные физические нагрузки для мозга не полезны.



5. ЕШЬТЕ РЫБУ, ПЕЙТЕ КОФЕ



Для полноценной работы мозга нужно его правильно кормить. Чаще ешьте орехи, в них много незаменимых аминокислот и полезных жиров. Много последних и в морской жирной рыбе – ее следует включать в меню не реже 2 раз в неделю. А ученые из Принстонского университета выяснили, что если каждый день съедать по 5 порций темных фруктов, ягод и овощей, в которых много антиоксидантов, то риск слабоумия в старости уменьшается на 44%. Много антиоксидантов и в темном шоколаде.



А еще: Кофе – один из лучших напитков для мозга: кофеин блокирует аденозин, вещество, связанное с недостатком сна. Именно поэтому кофе спасает нас при ночных авралах. Также исследования показали, что у людей среднего возраста, выпивающих 3–5 чашек кофе в день, на 65% снижается риск возникновения болезни Альцгеймера.



6. БОЛЬШЕ ОБЩАЙТЕСЬ



Общение – одно из главных условий здоровой активности мозга. Чем чаще мы общаемся с друзьями и членами семьи, тем больше шанс находить совместные новые идеи, решать проблемы, предугадывать события: коллективное творчество помогает сохранить острый и ясный ум. А вот одиночество, плохие отношения в семье, замкнутость увеличивает риск возрастного ухудшения памяти и когнитивных способностей на 60%.



А еще: Пословица «Одна голова хорошо, а две – лучше» – чистая правда. В компании друзей и единомышленников любой мозговой штурм идет веселее и эффективнее. Во время общения с людьми, которые нам нравятся, обработка новой информации происходит легче и быстрее.



7. УЧИТЕСЬ



Клетки мозга погибают ежедневно. И чем старше мы становимся, тем быстрее это происходит. В 20 лет мы теряем 10 000 клеток в день, в 40 – уже 50 000! Но если раньше считалось, что нейроны не восстанавливаются, то сегодня ученые уверены в обратном. Сканирование мозга показывает: чем больше человек выполняет интеллектуальной работы, тем крепче нервные связи и активнее структуры мозга. Мозг нужно тренировать, как мы тренируем тело. Осваивайте новые знания и умения: учите языки, записывайтесь на курсы, в конце концов, решайте кроссворды.



А еще: Сразу изменить жизнь сложно. Начните с того, чтобы заменять плохое на хорошее. Вместо того чтобы включить телевизор, возьмите книгу или сложите пазл. Запретите себе пользоваться калькулятором и считайте в уме. Играйте вместе с детьми в развивающие игры.







Опубликовано: 19 апреля 2020 г.