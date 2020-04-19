Здоровье
Антиэйдж / Секреты долголетия Теория и практика / Психический комфорт
Источник: http://www.gettyimages.com

7 советов как включить мозг

Хотите больше помнить, быстрее концентрироваться, схватывать информацию на лету? Держать мозг в тонусе помогут несколько несложных приемов.
Опубликовано: 19 апреля 2020 г.
Тэги: память и интеллект, нервная система, мозг

1. ПОБЕДИТЕ СТРЕСС

Несильный временный стресс может даже увеличить способность концентироваться, но тяжелый и особенно хронический приводит к увеличению уровня гормона стресса кортизола, который крайне вреден для нейронов. Если вы чувствуете, что напряжение нарастает, отвлекитесь. Можно просто посмотреть в окно, а можно использовать перерыв для медитации. Это поможет успокоиться и сосредоточиться. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сфокусируйтесь на дыхании или каком-нибудь приятном, успокаивающем вас слове. Если внимание будет ускользать, не нервничайте - просто вновь сосредоточьтесь на дыхании или на нужном слове.

А еще: Самым стрессоопасным считается время с 13.00 до 14.00, особенно во вторник. Учитывайте это и не планируйте важных мероприятий на этот период.

2. ВЫСЫПАЙТЕСЬ

Сон невероятно важен для мозга. Пока мы спим, он записывает «на жесткий диск» воспоминания, создает связи между новой информацией и уже усвоенной. Опыты американских ученых показали, что у крыс, которым не давали спать 72 часа, сформировалось значительно меньше новых клеток мозга, чем у тех, кто высыпался. Причина в том, что при недосыпе в организме производится много все того же кортизола.

А еще: 7–8 часов – оптимальная усредненная норма сна. Путем многочисленных экспериментов было доказано, что студенты хорошо запоминают информацию, полученную днем раньше, если спали как минимум 6 часов, и еще лучше, если спали полных 8 часов. Впрочем, всегда бывают исключения, поэтому важно выяснить, какова ваша индивидуальная норма сна.

3. ПОСТУПАЙТЕ НАОБОРОТ

Прекрасный фитнес для мозга – делать простые и привычные вещи непривычным способом. Чистите зубы левой рукой; надевайте часы не на ту руку, что обычно; попробуйте съесть суп, взяв ложку в левую руку... Очень полезно регулярно писать левой (или, если вы левша, правой) рукой. Подобные действия помогают активизировать связи между нейронами. Исследования показали: регулярные упражнения в течение двух лет заметно уменьшают риск снижения памяти.

А еще: Хорошее упражнение для мозга – пение. Но не под караоке, а заучив наизусть слова любой песни. Это прекрасный способ стимулировать мозг и заставить его в полную силу. Плюс к этому музыка делает нас счастливыми и расслабляет.

4. ПРОБУДИТЕ ЧУВСТВА

Одна из главных «батареек» для мозга – новые впечатления. Например, отдых на природе: разнообразие запахов, цветов, звуков, света и тени самым благоприятным образом действует на наше психофизическое состояние, активизируя разные области мозга. Когда мы изо дня в день живем «на автопилоте», мозг фактически впадает в режим экономии энергии. Разрушьте рутину! Даже если сейчас нет возможности вырваться  за город – устройте вечернее чаепитие на балконе, запишитесь на урок интуитивного рисования.

А еще: Занятия фитнесом, секс, наконец – все, что дает яркие впечатления и насыщает кровь кислородом, поможет активизировать работу мозга. Но не перестарайтесь: чрезмерные физические нагрузки для мозга не полезны.

5. ЕШЬТЕ РЫБУ, ПЕЙТЕ КОФЕ

Для полноценной работы мозга нужно его правильно кормить. Чаще ешьте орехи, в них много незаменимых аминокислот и полезных жиров. Много последних и в морской жирной рыбе – ее следует включать в меню не реже 2 раз в неделю. А ученые из Принстонского университета выяснили, что если каждый день съедать по 5 порций темных фруктов, ягод и овощей, в которых много антиоксидантов, то риск слабоумия в старости уменьшается на 44%. Много антиоксидантов и в темном шоколаде.

А еще: Кофе – один из лучших напитков для мозга: кофеин блокирует аденозин, вещество, связанное с недостатком сна. Именно поэтому кофе спасает нас при ночных авралах. Также исследования показали, что у людей среднего возраста, выпивающих 3–5 чашек кофе в день, на 65% снижается риск возникновения болезни Альцгеймера.

6. БОЛЬШЕ ОБЩАЙТЕСЬ

Общение – одно из главных условий здоровой активности мозга. Чем чаще мы общаемся с друзьями и членами семьи, тем больше шанс находить совместные новые идеи, решать проблемы, предугадывать события: коллективное творчество  помогает сохранить острый и ясный ум. А вот одиночество, плохие отношения в семье, замкнутость увеличивает риск возрастного ухудшения памяти и когнитивных способностей на 60%.

А еще: Пословица «Одна голова хорошо, а две – лучше» – чистая правда. В компании друзей и единомышленников любой мозговой штурм идет веселее и эффективнее. Во время общения с людьми, которые нам нравятся, обработка новой информации происходит легче и быстрее.

7. УЧИТЕСЬ

Клетки мозга погибают ежедневно. И чем старше мы становимся, тем быстрее это происходит. В 20 лет мы теряем 10 000 клеток в день, в 40 – уже 50 000! Но если раньше считалось, что нейроны не восстанавливаются, то сегодня ученые уверены в обратном. Сканирование мозга показывает: чем больше человек выполняет интеллектуальной работы, тем крепче нервные связи и активнее структуры мозга. Мозг нужно тренировать, как мы тренируем тело. Осваивайте новые знания и умения: учите языки, записывайтесь на курсы, в конце концов, решайте кроссворды.

А еще: Сразу изменить жизнь сложно. Начните с того, чтобы заменять плохое на хорошее. Вместо того чтобы включить телевизор, возьмите книгу или сложите пазл. Запретите себе пользоваться калькулятором и считайте в уме. Играйте вместе с детьми в развивающие игры.


 

Опубликовано: 19 апреля 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Novak [23 дня назад]
А я думаю, что 50/50. В моем случае органическая проблема, как говорят - физиологическая...
shipboxus [32 дня назад]
Согласно
sati [45 дней назад]
а я пользуюсь аптечной мазью для восстановления кожи как ночным кремом. У нее отличные...

Статьи на тему

Нейробика – гимнастика для извилин

ОТСТАЮЩИЙ ГЕНИЙ: ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО

Как устроена наша память?

Как развлечь ребенка с пользой: 7 идей

Умные живут дольше?

Еще в рубрике

Законы долголетия или как продлить жизнь

В сутках 24 часа, а это 1440 минут или 86 400...

Ума Турман

Месяц назад актрисе вручили почётный приз за...

Нейробика – гимнастика для извилин

Вы пробовали чистить зубы левой рукой или ходить по...

Фанни Ардан

Вот-вот ей стукнет 70, но только по паспорту. В...

Плюсы и минусы позднего папы

В моде позднее отцовство. Народная молва приписывает...

Почему мы стареем и можно ли этого избежать?

Гипотез старения много – точно больше десяти. На...

Диеты: одобрено наукой!

Чем больше людей с лишним весом, тем больше и...

Бессонница

Ночью никак не уснуть, а потом весь день чувствовать...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 