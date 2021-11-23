Витаминная защита

Если вы или ваш ребенок часто болеете, врач наверняка порекомендует определить концентрацию витамина D в сыворотки крови. Почему именно его?

Неожиданный эффект

Хорошо известно, что витамин D влияет на баланс кальция и фосфора в организме человека, поддерживает нормальную минерализацию костной ткани. При его недостатке кости становятся хрупкими, у детей развивается рахит. Назначая витамин D детям с этим диагнозом, педиатры Советского союза уже в шестидесятые годы прошлого века заметили, что их маленькие пациенты начинают реже болеть вирусными и бактериальными инфекциями. При этом у них снижался и риск развития такого серьёзного осложнения, как бронхопневмония.

С тех пор было проведено множество фундаментальных и клинических исследований, посвящённых антимикробной функции витамина D, в которых отмечается, что снижение уровня витамина D способствует нарушению иммунитета и стимуляции избыточного воспаления. Что часто и длительно болеющие дети в большинстве случаев страдают от гиповитаминоза D. Это означает, что пресловутые респираторные инфекции, в частности ОРВИ и грипп, чаще и тяжелее протекают именно на фоне дефицита витамина D.

Эти результаты описаны более чем в 7 тысячах научных публикаций как отечественных, так и зарубежных.

Со всего света

Иммуномодулирующие свойства витамина D особенно детально изучается в последние годы. Среди них немало исследований, подтверждающих что активная форма витамина D подавляет избыточную воспалительную реакцию, которая развивается в ответ на внедрение вируса в организм. Снижает уровень воспалительных цитокинов, что препятствует преждевременной гибели иммунных клеток — макрофагов. Так исследователи из США в 2017 году показали, что длительность госпитализации и использование дополнительной оксигенации (искусственной вентиляции легких) у больных с низким уровнем витамина D в сыворотке крови и острой респираторной инфекцией, вызванной РС-вирусом, была на много выше, чем у остальных. Значительную корреляцию между недостаточным содержанием витамина D и использованием дополнительного кислорода и искусственной вентиляции легких показало и исследование японских детей, госпитализированных с инфекциями нижних дыхательных путей. Исследование 300 немецких взрослых с внебольничной пневмонией показало, что более тяжелое течение болезни было связано с низким уровнем витамина D в крови . В другом исследовании убедительно продемонстрировано снижение заболеваемости у шведских взрослых пациентов с частыми респираторными инфекциями, получавших профилактику витамином D3.

В России подобные исследования были проведены А.Н. Зюзевой, которая в своей работе подтвердила, что частота заболеваний ОРИ в группе детей с низкими показателями витамина D была в 5 раз больше, чем у детей с его достаточным уровнем.

Витамин D, смена парадигм!

Недавно вышедшая монография с таким названием профессора О.А. Громовой объединяет все самые новые и интересные исследования, в том числе и на эту тему. Витамин D – «забытый иммуномодулятор», способный поддерживать антибактериальный и антивирусный иммунитет, - утверждает автор. Жителям России его надо принимать постоянно, так как наша страна – это территория «витаминной зимы», а препараты с витамином D доступны и удобны.

Если результаты анализа крови на витамин D ниже 20 нг/мл, то врач назначит препарат витамина D с более высокой дозировкой. Причем часто положение с дефицитом витамина D усугубляется нехваткой и его проводников, витаминов группы В , витамина А и витамина К. Сейчас можно легко определить показатели этих витаминов в крови, восполнить их дефицит и улучшить усвоение витамина D. В этом может помочь биологически активная добавка к пище — Детрилан K2МК7

В лабораторном тесте на уровень витамина D (25-OH витамин D, кальциферол). выделяют категорию недостаточности (21-30 нг/мл) и дефицита (меньше 20 нг/мл), то есть "плохо" и "очень плохо". А рекомендованный уровень составляет 50-60 нг/мл. Чтобы его достичь, обычно требуются дозы от 5000 до 10000 МЕ ежедневно, оптимальную дозу нужно обсудить с врачом.

Опубликовано: 2 декабря 2021 г.