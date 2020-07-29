Здоровье

ВИТАМИН D ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСОВ

Витамин D не только укрепляет наш иммунитет, но и помогает легче перенести вирусные инфекции, в том числе COVID-19
Опубликовано: 27 августа 2020 г.

К такому выводу пришли исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

На самом деле взаимосвязь между низким уровнем витамина D и большей подверженностью респираторным заболеваниям учёные обнаружили давно. Более 25 рандомизированных клинических исследований в разные годы доказывали, что среди пациентов, регулярно принимающих витамин D, сезонные ОРВИ распространены меньше.

Похожую закономерность выявили английские учёные, но уже применительно к новой коронавирусной инфекции. В ходе проведённого выборочного исследования они обнаружили, что у людей с D-дефицитом болезнь протекала тяжелее, чаще встречались осложнения, в том числе поражение лёгких, да и вообще, среди заболевших в разных странах число больных с недостатком этого важного витамина преобладало.

При этом многие регионы нашей страны находятся в зоне хронического дефицита витамина D. И что очень важно, подчас этот дефицит сохраняется даже летом. Поскольку, чтобы поддерживать синтез на должном уровне необходимо пребывать в купальнике на открытом солнце минимум 15 минут в день, а это может сделать далеко не каждый.

Тем более, когда часть лета уже прошла в самоизоляции и неясно, какие перспективы ждут нас впереди.  Жизнь без воздействия прямых солнечных лучей в разы увеличивает недостаток витамина D. Учёные уверены, если принимать его дополнительно, можно снизить вероятность заболевания вирусными инфекциями.

Диетологи напоминают, что получить витамин можно не только с помощью солнечных ванн, но и из пищи. Витамином богаты молочные продукты, жирные сорта рыбы, сыр, яичные желтки, говяжья печень. Но восполнить среднесуточную норму в витамине достаточно сложно. По статистике 80% жителей России испытывают недостаток витамина D.  Для восполнения недостатка и поддержания в норме витамина D3 рекомендуется принимать препараты на его основе.

А для профилактики вирусных инфекций не стоит забывать про правила противовирусной гигиены и социальную дистанцию.

ФАКТЫ В ТЕМУ:

- Почти у половины пенсионеров в нашей стране наблюдается выраженный дефицит витамина D.

-Рекомендуемая  суточная доза витамина D для детей - 400 Ед,  людей в возрасте 18-50 лет -  600-800 Ед, лицам старше 60 лет рекомендуется до 1000 Ед. Беременным необходимо получать до 1200 Ед витамина D в сутки.

- Витамином D богаты сливочное масло и многие грибы.

Опубликовано: 27 августа 2020 г.

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