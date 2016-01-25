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Витамин D

Недостаток витамина D – это не только рахит и хрупкие кости, но и проблемы с нервами, и повышенные риски рака и диабета. И вообще, это не витамин, а скорее гормон.
Автор: Светлана Ястребова
Опубликовано: 26 января 2021 г.

Он не витамин?

Этим термином обозначают группу веществ, которые в организме могут превращаться друг в друга в ходе химических реакций. Например, витамин D3 по-научному называется холекальциферол. Из него образуется гормон под названием кальцитриол. В своей активной форме он регулирует обмен кальция в организме, а его неактивная форма – это и вовсе феромон. Витамина D много в морской рыбе и яйцах, но получить его можно не только с пищей. Большую его часть организм вырабатывает сам. Его предшественник образуется в коже из холестерина под действием ультрафиолета. То есть получается, что витамин D – не совсем витамин, он близок к гормонам.

Причем тут ожирение?

Исследования показывают, что у людей с метаболическим синдромом, диабетом и ожирением часто наблюдается низкий уровень витамина D в крови. Но это не означает, что его нехватка вызывает все три заболевания. Скорее наоборот. Витамин D относится к группе жирорастворимых, поэтому накапливается в основном в жировой ткани. Если объем жировой ткани увеличивается, доля витамина D в ней заметно вырастает, а в крови остается только небольшое его количество. Возможно, в будущем получится сделать тест, определяющий риск метаболического синдрома по уровню витамина D в крови.

Очень нужен для мозга

Если витамина D не хватает в организме беременной, ребенок родится с недоразвитым мозгом. По крайней мере, так происходит у мышей. Это выяснили в 2014 году специалисты из университета Западной Австралии. Они изучали работу генов в мозге мышат незадолго до их рождения – на 14 и 17 из 19 дней внутриутробного развития. Оказалось, если матерей лишали витамина D, то гены, отвечающие за восприятие и воспроизведение звуков, а также за производство дофамина и другие важные функции, экспрессировались у мышат на 2/3 менее интенсивно, чем в норме. У детей самок, которых за 2 недели до беременности на месяц посадили на диету с достаточным содержанием витамина D, с работой тех же генов было все в порядке.

Психологический статус

Витамин D, а точнее, кальцитриол, влияет не только на выработку «гормона счастья» дофамина, но и на количество «гормона спокойствия» серотонина. Это подтвердила статья в февральском номере журнала Federation of American Societies for Experimental Biology за 2015 год. При недостатке серотонина человек впадает в депрессию. При аутизме серотонина мало в мозге и относительно много в других тканях. При обоих этих заболеваниях у пациентов обнаруживается недостаток кальцитриола и его неактивной формы. Однако ученые подчеркивают: не доказано, что именно нехватка витамина D вызывает аутизм и депрессию. Так что вылечить их, принимая рыбий жир, не получится. Зато, как и в случае с метаболическим синдромом, по уровню витамина D в крови можно будет определять психологический статус человека.

Витамин D и рак

При злокачественных опухолях уровень витамина D в крови понижен. Это показано для колоректального рака, рака груди, простаты и неходжкинской лимфомы. Есть и обратная взаимосвязь: при дефиците витамина D риск заболеть раком повышен. Правда, на поздних стадиях болезни витамин уже не поможет. А вот на ранних этапах он  теоретически может улучшить ситуацию. У 55% пациентов с подозрением на рак простаты, которые на протяжении 2 месяцев после биопсии принимали витамин D, состояние улучшилось. При этом дозы витамина, которые давали мужчинам, не отличались от тех, которые в норме вырабатывает сама кожа под действием солнечного света.

Иммунная система

Ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили: витамин D влияет на клетки иммунной системы. У мышей, у которых искусственно «выключили» рецепторы к витамину D, повысился уровень глюкозы в крови, в их кровеносных сосудах стали появляться бляшки. После того, как белые кровяные тельца утратили возможность реагировать на витамин D, они заполнились жиром и перестали выполнять свои функции.

 

Автор: Светлана Ястребова
Опубликовано: 26 января 2021 г.

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