Вирус наносит ответный удар

Израиль - самое привитое от ковида государство, но всё равно не избежал очередной волны коронавируса

«Что не так с Израилем?» - пожалуй, это самый частый вопрос, который задают друг другу учёные в наши дни. Страна, которая отнеслась к профилактике коронавируса наиболее ответственно и ещё несколько месяцев назад сформировала коллективный иммунитет - более 70% населения страны привились двумя компонентами вакцины.

Санитарные власти уверенно отменили масочный режим и разрешили массовые мероприятия. Победа? Достаточно долго количество случаев, действительно, было минимальным. «Горела» Британия, «полыхала» Турция, «вспыхнула» Москва, а за ней и вся Россия, запрашивали помощи соседние с Израилем страны. А Израиль жил обычной жизнью, словно ковид остался в прошлом. И вот, в конце июля вдруг начался рост, который на сегодняшний день даёт цифры, превышающие показатели самой мощной второй волны. Мало того, количество смертельных случаев также достаточно велико. Поражение?

Особенно удивительно то, что в других странах, также вакцинировавших большое количество своих граждан (США и многие европейские страны), наблюдается «правильная» тенденция: на фоне вакцинации количество новых случаев небольшое, даже если и возникают вспышки, число госпитализаций и летальных исходов кратно ниже того, что было в предыдущие подъёмы заболеваемости.

Сегодня эксперты высказывают различные версии происходящего:

- Вакцины мировых фармацевтических гигантов сделаны по новой технологии (РНК-вакцины) и оказались малоэффективными.

- Израиль сфальсифицировал результаты вакцинации на государственном уровне либо фальсификации происходили на местах (по типу покупки сертификатов).

- В жарком климате было трудно соблюсти строгие условия хранения вакцины (заморозка).

- Со времени массовой вакцинации прошло много времени, и эффективность защиты снизилась.

Я склоняюсь к тому, что произошло совпадение сразу нескольких факторов. Основной среди них - после массовой вакцинации прошло более полугода, а мы на живых примерах видим, что и наши вакцины дают защиту на 6-8 месяцев. Плюс распространившийся индийский штамм, дополнительно снизивший эффективность вакцины. Из-за нового штамма стали чаще и тяжелее болеть дети, которых в Израиле не прививали. Ну и 30% не привитых взрослых болеют и умирают в первую очередь. Как не крути, а это более миллиона человек.

К сожалению, коварный вирус в очередной раз не хочет отступать. Глупо было бы надеяться, что победить его получится с первого удара. Но победа всё равно будет за нами!