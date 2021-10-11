Здоровье

Вирус наносит ответный удар

Израиль - самое привитое от ковида государство, но всё равно не избежал очередной волны коронавируса
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 24 ноября 2021 г.

«Что не так с Израилем?» - пожалуй, это самый частый вопрос, который задают друг другу учёные в наши дни. Страна, которая отнеслась к профилактике коронавируса наиболее ответственно и ещё несколько месяцев назад сформировала коллективный иммунитет - более 70% населения страны привились двумя компонентами вакцины.
Санитарные власти уверенно отменили масочный режим и разрешили массовые мероприятия. Победа? Достаточно долго количество случаев, действительно, было минимальным. «Горела» Британия, «полыхала» Турция, «вспыхнула» Москва, а за ней и вся Россия, запрашивали помощи соседние с Израилем страны. А Израиль жил обычной жизнью, словно ковид остался в прошлом. И вот, в конце июля вдруг начался рост, который на сегодняшний день даёт цифры, превышающие показатели самой мощной второй волны. Мало того, количество смертельных случаев также достаточно велико. Поражение?
Особенно удивительно то, что в других странах, также вакцинировавших большое количество своих граждан (США и многие европейские страны), наблюдается «правильная» тенденция: на фоне вакцинации количество новых случаев небольшое, даже если и возникают вспышки, число госпитализаций и летальных исходов кратно ниже того, что было в предыдущие подъёмы заболеваемости.
Сегодня эксперты высказывают различные версии происходящего:
- Вакцины мировых фармацевтических гигантов сделаны по новой технологии (РНК-вакцины) и оказались малоэффективными.
- Израиль сфальсифицировал результаты вакцинации на государственном уровне либо фальсификации происходили на местах (по типу покупки сертификатов).
- В жарком климате было трудно соблюсти строгие условия хранения вакцины (заморозка).
- Со времени массовой вакцинации прошло много времени, и эффективность защиты снизилась.
Я склоняюсь к тому, что произошло совпадение сразу нескольких факторов. Основной среди них - после массовой вакцинации прошло более полугода, а мы на живых примерах видим, что и наши вакцины дают защиту на 6-8 месяцев. Плюс распространившийся индийский штамм, дополнительно снизивший эффективность вакцины. Из-за нового штамма стали чаще и тяжелее болеть дети, которых в Израиле не прививали. Ну и 30% не привитых взрослых болеют и умирают в первую очередь. Как не крути, а это более миллиона человек.
К сожалению, коварный вирус в очередной раз не хочет отступать. Глупо было бы надеяться, что победить его получится с первого удара. Но победа всё равно будет за нами!

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 24 ноября 2021 г.

Комментарии

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gipsychristine@rambler.ru [121 день назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...
Kr_80@mail.ru [140 дней назад]
Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
Queeny [154 дня назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!
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