Виниры. Ставить или нет?

Виниры –пластинки или «накладки» толщиной от 0,5 до 1,5 мм, которые фиксируются на внешней поверхности передних зубов специальным клеем. Чаще всего для их установки проводится минимальная обработка передних и видимых боковых поверхностей зуба или попросту – шлифовка для создания шероховатости, позволяющей будущей конструкции прикрепиться к эмали., Чтобы определиться с выбором подходящих пластинок, важно знать их особенности.

Виниры бывают: Керамические (люминиры, фарфор, стеклокерамика IPS Emax и т.д.) Циркониевые (оксид циркония) Композитные

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Керамические и циркониевые виниры могут быть установлены с минимальным препарированием зуба либо без него. Например, люминиры (25-50 тыс. рублей за единицу) изготавливают в лаборатории США по уникальной технологии, позволяющей сделать толщину керамической пластинки всего 0,2-0,3 мм. Они фиксируются на зуб без предварительной его шлифовки. Это особенно важно для людей, испытывающих страх перед бормашиной. Преимуществом данного метода является бережное отношение к тканям зуба, а сами люминиры обладают повышенной эстетикой, создавая эффект «голливудской улыбки». Эти «накладки» не сложно заменить в будущем без повреждения тканей зуба.

ПРОТИВ

Поскольку пластинки держатся только на видимых поверхностях зуба, то, в отличие от коронок, необходимо создать определенные условия для их надежного сцепления. Даже при незначительном нарушении технологии работы возможна некорректная фиксация и их отклеивание. Иногда это приводит к повреждению зубов.

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Виниры обладают уникальными эстетическими свойствами. Они могут нивелировать возрастные изменения, которые отражаются, не только на лице, но и на зубах. С годами изменяется цвет зубов, происходит их стирание, возникают сколы, трещины и т.д. Установка виниров позволяет провести «стоматологическое омолаживание» аналогично косметическим процедурам. Определенная форма виниров помогает убрать мимические морщины, сохраняя молодость лица. Средний срок службы виниров в зависимости от материала – 5-20 лет.

ПРОТИВ

Не все виниры могут создать многолетний омолаживающий эффект. Композитные виниры в отличие от керамических и циркониевых являются самыми бюджетными (2-9 тыс. рублей). Они создаются из композитных материалов, подобранных по цвету в кабинете врача, а не в лаборатории, как керамические и циркониевые конструкции (15-40 тыс. рублей за единицу). От того, насколько правильно врач сможет воссоздать форму и подобрать нужный цвет, зависит результат.

Достичь лабораторного эффекта способен не каждый специалист. К тому же одна композитная реставрация может длиться до 2-3 часов. Нетрудно посчитать сколько времени нужно сидеть в кресле, чтобы исправить форму и цвет зубов, находящихся в «зоне улыбки».

Кроме того, композитные виниры с годами быстрее портятся: постепенно начинают давать усадку и пропитываться красителями из пищи и напитков. Чтобы продлить срок службы «накладок» требуется раз в год проводить коррекцию (шлифовку, полировку) реставрированных зубов или по необходимости менять весь винир. В противном случае, буквально за 4-5 лет они могут прийти в абсолютную негодность. Зубы потемнеют, пожелтеют, появятся сколы, трещины, станут заметны переходы материала.

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Виниры и люминиры позволяют устранить некрасивые щели и промежутки между зубами, исправить неправильную форму собственных зубов, восстановить врожденные и приобретенные повреждения эмали (эрозия, клиновидный дефект и т.д.), скорректировать размер зубов, помочь при легких формах стираемости эмали, наконец, нивелировать пятна и потемнения на зубах.

ПРОТИВ

Устанавливать виниры не рекомендуется при неправильном прикусе, кариозных разрушениях, большой потере тканей зуба, крупных пломбах, отсутствии жевательных зубов и патологической стираемости эмали и дентина (2 степень и выше). Все это может уменьшить степень фиксации виниров из-за небольшой площади соприкосновения, а также снизить их прочность.

Стоматолог-ортопед будет отговаривать от установки виниров, если у пациента есть вредные привычки (откусывание ногтей, семечек, твердых предметов и т.д.), если он занимается экстремальными видами спорта (бокс, каратэ), а также при бруксизме (скрежетание зубами по ночам). При значительном изменении цвета эмали (тетрациклиновые, резорцин-формалиновые зубы) некоторые виды виниров противопоказаны. Либо стоит отказаться от них в пользу коронок, например, на основе оксида циркония.

Резюме

Виниры и люминиры – это настоящее произведение искусства в руках умелого художника, когда речь идет о правильной тактике ортопедического лечения. В большинстве случаев «накладки» устанавливать на зубы можно и даже нужно не только из эстетических соображений, но и с целью сохранения здоровья зубов. Ведь в вакуумной среде под виниром поверхность зуба защищена от воздействия микробов, вызывающих кариес. Если у вас нет противопоказаний к установке виниров, то смело обращайтесь в хорошую клинику к настоящему мастеру своего дела.

Опубликовано: 7 мая 2019 г.