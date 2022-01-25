Ветер перемен

С Нового года мы обычно начинаем новую жизнь. Кто-то хочет похудеть, кто-то научиться танцевать танго или выучить японский. Наши героини задумали ни много ни мало, круто изменить всю свою жизнь

Кто? Anna Green, 45 лет

Что? Певица. Исполнитель хитов «36,6», «Напьюсь Тобой», «Я не знаю».

Как? Я окончила музыкальную школу и всегда пела. Но с детства боялась сцены и публичных выступлений! Поэтому о музыкальной карьере не мечтала – хотела, как отец, стать врачом. И стала акушером-гинекологом. Даже защитила кандидатскую диссертацию. Родила дочь. Занимаясь ребёнком, успела получить степень мастера делового администрирования в управлении медицинским бизнесом в школе бизнеса «Мирбис». Хотела открыть своё дело. Но тяжело заболела дочка, я целиком посвятила себя ей. Пришлось оставить и медицину, и мечту о бизнесе. А когда она пошла на поправку, возвращаться в медицину было поздно. Я приняла решение профессионально заняться музыкой. Судьба свела меня с продюсером Семёном Канадой. Конечно, я не могла себе представить, что выйду на большую сцену, что мои клипы будут показывать на ТВ, а песни – звучать по радио.

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Своё первое серьёзное выступление я не забуду никогда. Это была премия «Будем жить», которая вручается в Кремле лучшим врачам-онкологам, медицинским центрам, благотворительным организациям и многим другим неравнодушным к проблемам онкологии людям. Я восприняла это как некий знак. Для меня, как для врача, было очень символично выйти на большую сцену перед коллегами и случилось это после успешной борьбы с онкологией у нашей дочери. Выходя на сцену, помимо волнения, я ощущала огромную радость. Рада, что решилась на такие перемены. Уверена: никогда не поздно пробовать что-то новое, менять свою жизнь. Для этого нужно просто хотеть жить. Жить здесь и сейчас, не откладывая свои мечты на завтра.

Кто? Мария Давид, 33 года

Что? Сыровар. Владелец Фермы «Подворье».

Как? С детства мечтала о журналистике. Но родители были против. И я поступила на специальность: «Социология и Социальная Антропология». Параллельно получила диплом пиарщика и в 2010-м окончила учебу, получив два красных диплома. А потом еще и журфак в РУДН. Устроилась на работу в редакцию, потом в издательство... Но платили там копейки. До появления детей я вообще не заботилась о выгоде, жила по принципу «материальные блага - не важны».

Перед появлением старшей дочки, Аделины, мы с мужем задумались о том, что мы можем ей дать? Он – юрист. Я – журналист. Обе профессии нестабильны. Появилась мысль о ферме. Изначально разведением крупного-рогатого скота занимались свекры, а муж продолжил семейное дело: расширил поголовье коров, научился принимать роды, делать прививки телятам и поросятам Мы переехали из Москвы в Переславль.

О сыроделии я задумалась когда стала мамой во второй раз.

Съела купленный в магазине сыр и покормила дочку грудью. И ужаснулась: ее обсыпало сыпью! После этого я решила, что больше никогда не буду есть магазинный сыр. Пока была в декрете, выучилась на сыродела. Начала с видео на YouTube, потом были мастер-классы у известных сыроваров, затем закончила курсы во ВНИИ маслоделия и сыроделия Сегодня в нашем хозяйстве уже более 40 голов коров, быков и тёлочек. Ещё есть свиньи и поросята, птицы. Мы кормим нашу живность исключительно чистым зерном и сеном и варим более 30 видов различных сыров !

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Помню, как делала свой первый сыр. Это был Адыгейский. Сколько радости было, когда я его попробовала! Моя мама сыры в магазине теперь не покупает, только и ждёт, когда привезем ей очередное ассорти с новинками. А ведь раньше не поддерживала мою затею.

Когда мы решили круто изменить профессию, даже и подумать не могли, что найдем в себе в таком непривычном деле. Но все получилось! За некоторые виды сыров мы даже получили призовые места на профессиональных конкурсах..

Кто? Юлия Панкратова, 34 года.

Что? Персональный и fashion-стилист.

Как? Когда я была маленькой, обожала смотреть бразильские сериалы. Там красивые люди решали важные задачи: акции, котировки, индексы, бизнес - всё это запало мне в душу… Поступила в Москву на бюджет. И попала в офис, который был как в сериалах моего детства. К окончанию ВУЗа была уже полноценным экономистом, которым проработала около

десяти лет, параллельно получив получить второе высшее финансовое образование. Мне нравилось быть в корпоративной среде, наряжаться на работу, ходить на бизнес-ланчи, но сама деятельность давалась нелегко.

К смене смене профессии подтолкнул декрет. Я стала примерять на себя работу, которую можно было совмещать с уходом за ребенком. Как-то воспользовалась услугами имиджмейкера. Процесс заинтересовал, я стала смотреть ролики известных стилистов-блогеров, читала паблики.

После вторых родов был сложный период: уход за двумя маленькими детьми, пандемия, постоянный недосып. Я достигла эмоционального дна… И тогда вспомнила, сколько счастья мне принесла смена гардероба с профессионалом. Я приняла решение пойти учиться на стилиста, это вытащило меня из депрессии.

Учёба давалась мне играючи.Сейчас я совмещаю практику персонального и fashion - стилиста. В первом случае оказываю услуги по разбору гардероба, шоппинг-сопровождению, консультированию по имиджу. Fashion-проекты - более творческая сторона, которая включает стилизацию показов, съёмок, фотосессий.

Бонус. Каждый раз, помогая женщинам преображаться, я испытываю невероятные чувства! Внешние изменения - это лишь фасад, за ними - изменения внутренние. Мои клиенты растут, вдохновляются, у них появляется блеск в глазах. Делать людей счастливыми – это так здорово! Жизнь наполнилась новыми смыслами, появилось удовлетворение от самореализации.

Опубликовано: 25 января 2022 г.