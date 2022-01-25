Ветер перемен

Кто? Anna Green, 45 лет
Что? Певица. Исполнитель хитов «36,6», «Напьюсь Тобой», «Я не знаю».
Как? Я окончила музыкальную школу и всегда пела. Но с детства боялась сцены и публичных выступлений! Поэтому о музыкальной карьере не мечтала – хотела, как отец, стать врачом. И стала акушером-гинекологом. Даже защитила кандидатскую диссертацию. Родила дочь. Занимаясь ребёнком, успела получить степень мастера делового администрирования в управлении медицинским бизнесом в школе бизнеса «Мирбис». Хотела открыть своё дело. Но тяжело заболела дочка, я целиком посвятила себя ей. Пришлось оставить и медицину, и мечту о бизнесе. А когда она пошла на поправку, возвращаться в медицину было поздно. Я приняла решение профессионально заняться музыкой. Судьба свела меня с продюсером Семёном Канадой. Конечно, я не могла себе представить, что выйду на большую сцену, что мои клипы будут показывать на ТВ, а песни – звучать по радио.
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Своё первое серьёзное выступление я не забуду никогда. Это была премия «Будем жить», которая вручается в Кремле лучшим врачам-онкологам, медицинским центрам, благотворительным организациям и многим другим неравнодушным к проблемам онкологии людям. Я восприняла это как некий знак. Для меня, как для врача, было очень символично выйти на большую сцену перед коллегами и случилось это после успешной борьбы с онкологией у нашей дочери. Выходя на сцену, помимо волнения, я ощущала огромную радость. Рада, что решилась на такие перемены. Уверена: никогда не поздно пробовать что-то новое, менять свою жизнь. Для этого нужно просто хотеть жить. Жить здесь и сейчас, не откладывая свои мечты на завтра.
Кто? Мария Давид, 33 года
Что? Сыровар. Владелец Фермы «Подворье».
Как? С детства мечтала о журналистике. Но родители были против. И я поступила на специальность: «Социология и Социальная Антропология». Параллельно получила диплом пиарщика и в 2010-м окончила учебу, получив два красных диплома. А потом еще и журфак в РУДН. Устроилась на работу в редакцию, потом в издательство... Но платили там копейки. До появления детей я вообще не заботилась о выгоде, жила по принципу «материальные блага - не важны».
Перед появлением старшей дочки, Аделины, мы с мужем задумались о том, что мы можем ей дать? Он – юрист. Я – журналист. Обе профессии нестабильны. Появилась мысль о ферме. Изначально разведением крупного-рогатого скота занимались свекры, а муж продолжил семейное дело: расширил поголовье коров, научился принимать роды, делать прививки телятам и поросятам Мы переехали из Москвы в Переславль.
О сыроделии я задумалась когда стала мамой во второй раз.
Съела купленный в магазине сыр и покормила дочку грудью. И ужаснулась: ее обсыпало сыпью! После этого я решила, что больше никогда не буду есть магазинный сыр. Пока была в декрете, выучилась на сыродела. Начала с видео на YouTube, потом были мастер-классы у известных сыроваров, затем закончила курсы во ВНИИ маслоделия и сыроделия Сегодня в нашем хозяйстве уже более 40 голов коров, быков и тёлочек. Ещё есть свиньи и поросята, птицы. Мы кормим нашу живность исключительно чистым зерном и сеном и варим более 30 видов различных сыров !
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Помню, как делала свой первый сыр. Это был Адыгейский. Сколько радости было, когда я его попробовала! Моя мама сыры в магазине теперь не покупает, только и ждёт, когда привезем ей очередное ассорти с новинками. А ведь раньше не поддерживала мою затею.
Когда мы решили круто изменить профессию, даже и подумать не могли, что найдем в себе в таком непривычном деле. Но все получилось! За некоторые виды сыров мы даже получили призовые места на профессиональных конкурсах..
Кто? Юлия Панкратова, 34 года.
Что? Персональный и fashion-стилист.
Как? Когда я была маленькой, обожала смотреть бразильские сериалы. Там красивые люди решали важные задачи: акции, котировки, индексы, бизнес - всё это запало мне в душу… Поступила в Москву на бюджет. И попала в офис, который был как в сериалах моего детства. К окончанию ВУЗа была уже полноценным экономистом, которым проработала около
десяти лет, параллельно получив получить второе высшее финансовое образование. Мне нравилось быть в корпоративной среде, наряжаться на работу, ходить на бизнес-ланчи, но сама деятельность давалась нелегко.
К смене смене профессии подтолкнул декрет. Я стала примерять на себя работу, которую можно было совмещать с уходом за ребенком. Как-то воспользовалась услугами имиджмейкера. Процесс заинтересовал, я стала смотреть ролики известных стилистов-блогеров, читала паблики.
После вторых родов был сложный период: уход за двумя маленькими детьми, пандемия, постоянный недосып. Я достигла эмоционального дна… И тогда вспомнила, сколько счастья мне принесла смена гардероба с профессионалом. Я приняла решение пойти учиться на стилиста, это вытащило меня из депрессии.
Учёба давалась мне играючи.Сейчас я совмещаю практику персонального и fashion - стилиста. В первом случае оказываю услуги по разбору гардероба, шоппинг-сопровождению, консультированию по имиджу. Fashion-проекты - более творческая сторона, которая включает стилизацию показов, съёмок, фотосессий.
Бонус. Каждый раз, помогая женщинам преображаться, я испытываю невероятные чувства! Внешние изменения - это лишь фасад, за ними - изменения внутренние. Мои клиенты растут, вдохновляются, у них появляется блеск в глазах. Делать людей счастливыми – это так здорово! Жизнь наполнилась новыми смыслами, появилось удовлетворение от самореализации.
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