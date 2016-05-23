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Теория и практика / Диагностика и лечение

Весенняя аллергия: симптомы и лечение

Каждые 10 лет в мире становится вдвое больше больных аллергией. Что нас ждет дальше, и есть ли надежное лекарство от этой болезни?
Опубликовано: 8 мая 2019 г.
Тэги: аллергия, астма, диагностика, иммунитет


НАШ СОБЕСЕДНИК:  заслуженный врач России, заместитель директора и главный врач клиники Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ильина.

Аллергиками рождаются или становятся?

Генетическая предрасположенность, безусловно, существует. Если матери и отцу поставлен диагноз аллергия, симптомы у ребенка тоже могут проявиться, риск составляет до 70%. Если один из родителей, риск – от 30 до 50%. Важно понимать, что передается по наследству не конкретное заболевание (например, бронхиальная астма), а предрасположенность к развитию аллергии. Она может реализоваться, а может и нет.

Изменения на генетическом уровне могут объяснить рост заболеваемости аллергией?

За несколько последних десятилетий, когда был зафиксирован резкий рост, вряд ли могли произойти какие-то серьезные генетические мутации. Рост аллергии я бы объяснила переплетением и взаимодействием генетических факторов и факторов окружающей среды.

Если природа аллергии генетическая, неужели не найден соответствующий ген?

К сожалению, выключить один какой-то ген и таким образом избавить человечество от аллергии на сегодняшний день невозможно. Выявлено много генов, которые запускают процесс. Но единственная главная кнопка еще не найдена, и неизвестно, есть ли она в принципе. Если удастся расшифровать генетический код аллергии, расплести всю паутину предполагаемых причин, это будет просто прорыв. Тогда изменятся и подходы к лечению.

Каков современный алгоритм диагностики и лечения аллергии?

Бытует мнение, что диагностика аллергии – это очень сложно и дорого. У нас действительно потрясающе расширились диагностические возможности in vitro – по анализу крови, появились очень чувствительные тест-системы. Можно провести огромное количество анализов, заплатить тысячи долларов и найти антитела к чему угодно. К сожалению, это стало модным поветрием. Но количество затраченных на анализы денег не влияет на результаты лечения. Я бы даже предположила, что наоборот.
Если вы приходите к аллергологу и он сразу назначает исследование по крови, советую поменять доктора. Диагностика аллергии на 80% складывается из анамнеза – истории болезни и жизни человека. Анализ полученных данных дает возможность не только поставить диагноз (астма, аллергический ринит и т. д.), но и с большой долей вероятности предположить аллерген. Следующий шаг – кожное тестирование. Оно очень простое, быстрое, информативное и недорогое. И только если есть нестыковка между историей пациента и результатами кожного тестирования, имеет смысл проводить диагностику по анализу крови.

Как сегодня лечат аллергию?

  • Пройдите тест

    Я аллергик?

    Причины зуда

    Уменьшить контакт с аллергеном. Если повезет, то ни прием антигистаминных или кортикостероидных (гормональных) препаратов, ни аллергенспецифическая терапия («прививки» от аллергии) могут не понадобиться.
  •  Если у аллергика есть возможность, лучше уехать в другую климатическую зону  от "пылящих" растений , где эти растения уже отцвели или их нет вовсе. Но не всегда возможно убрать аллерген – ту же пыль в доме все равно полностью не уничтожишь
  • Распространенным методом лечения  остается–  аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Принцип похож на гомеопатию: лечим подобное подобным. Вводим «виновный» аллерген начиная с очень низкой дозы (10-6) и постепенно ее наращиваем, снижая чувствительность к нему.


 

И какова эффективность?

При сенной лихорадке она достигает 70–80%. При реакции на бытовые аллергены эффективность несколько ниже, но тоже есть. Еще в чем преимущество этого метода: аллергия – не болезнь одного органа, носа, бронхов или кожи, а системный процесс. Очень часто у человека все начинается с ринита (насморка) и без нормального лечения может дойти до бронхиальной астмы. К сожалению, не редкость и так называемый тяжелый атопический синдром – за рубежом его называют «атопическая триада»: дерматит, ринит, астма. АСИТ останавливает этот аллергический марш.

Итак, проявилась аллергия. Лечение до полного выздоровления возможно?

Нет. Это блеф. В организме аллергика есть антитела к определенным аллергенам, и при контакте с последними болезнь всегда может вернуться: механизм запущен. Наша задача – так провести лечение и профилактику, чтобы качество жизни аллергика не отличалось от качества жизни здорового человека. Ведь аллергией болеют до 30% людей! У меня есть пациенты, которые страдали бронхиальной астмой. После нескольких курсов АСИТ и переустройства быта (новая квартира, мебель...) возникает длительная стойкая ремиссия – 5, 6, 10 лет без приступов. Так появляются легенды об излечении от аллергии. Но я не могу гарантировать, что через какое-то время в неблагоприятных условиях или при стрессе заболевание не вернется.

А разве многие дети не перерастают аллергию? Ведь почти у каждого ребенка бывает диатез.

Это абсолютно разные вещи. К сожалению, аллергия у нас стала уже бытовым термином: если что-то непонятное – списываем на нее. Если у ребенка возникают проблемы с кожей и прослеживается связь с определенными продуктами, это может быть недостаток каких-то ферментов в организме или результат неправильного кормления. Не все, что похоже на аллергию, аллергия. Но при этом ребенка, у которого были неоднократные приступы, похожие на бронхиальную астму (ложный круп, свистящее дыхание на фоне ОРЗ и т. д.), надо показать аллергологу. Астма у детей почти всегда аллергической природы, и точная диагностика аллергена – путь к успешному лечению.

А как разобраться в дерматитах у взрослых – что аллергия, а что нет?

НАШ ЭКСПЕРТ

У взрослых все еще более запутанно. У многих возникает хроническая рецидивирующая крапивница. Исторически сложилось, что ею занимаются дерматологи и аллергологи. Но истинной аллергии там 10–12%. Остальное связано с патологией желудочно-кишечного тракта, с гормональными нарушениями, с приемом некоторых лекарств. В любом случае начинать надо с аллерголога. Я не говорю уже о том, что наши больные с сезонным аллергическим ринитом годами лечатся от ОРЗ.

Как вы видите дальнейшее развитие аллергологии? Коль скоро сами аллергены ничтожно малы, идут ли разработки в области нанотехнологий?

Безусловно, нанотехнологии уже на пороге широкого практического применения в аллергологии. Разработаны и уже внедряются новые методы диагностики (ДНК-микрочипы), позволяющие определить сразу множество аллергенных белков. Разрабатываются и рекомбинантные аллергены для лечения, где используется не экстракт натурального аллергена, а его отдельные активные молекулы, выращенные биоинженерным путем.




 

Опубликовано: 8 мая 2019 г.

Комментарии

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id121834140 [1899 дней назад]
если весенняя аллергия проявляется в виде насморка и чихания, то тут вообще никаких проблем нет. Пользуйтесь лекарствами и никаких таких неприятных симптомов не будет. это я вам говорю как человек, который именно так и делает. Зато ходишь, дышишь полной грудью и наслаждаешься весной, а не, простите, соплями )
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id230586352 [1818 дней назад]
Я от аллергии использую спрей, который на слизистой образует незаметную пленочку и не дает проникать аллергенам в кровь. На мой взгляд это самое оптимальное средство от аллергии.
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semen_hudoba [1818 дней назад]
У меня в детстве (до 9 класса) была аллергия на цитрусовые и сладкое. Постоянно чесал руки и подмышками. Сейчас никаких симптомов нет. Все прошло. Ничего не делал. Куда все пропало - не ясно. Что по этому поводу можете сказать?
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Regata [1817 дней назад]
У многих детей бывает аллергия пищевая, которую они благополучно перерастают. Наверное, это как-то с гормонами связано... О поллинозе такого не слышала. Тоже интересно узнать мнение специалисов
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id334486088 [1083 дня назад]
я читала про ввод аллергена и АСИТ, что -то пока боязно как -то если честно. В принципе мне неплохо помогает Зодак и промывание носа в течении дня Мореназалом. Зодак симптомы снимает зуд и покраснение глаз, а дыхание в носу освобождает Мореназал, вымывает аллергены он здорово

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