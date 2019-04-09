Весенний грипп

Мы привыкли, что эпидемия гриппа - это зимняя история. Но иногда вирус возвращается.

Весной иммунитет снижен из-за длительных холодов, короткого светового дня и малоподвижного образа жизни. Желание поскорее сменить теплый пуховик на легкое пальто нередко приводит к переохлаждению . Кроме того, в теплой и влажной среде вирусы гриппа выживают и распространяются лучше всего.

Два весенних типа

Грипп вызывают вирусы нескольких типов (А, В и С) и их многочисленные подтипы (штаммы). Эпидемии вирусов типа А происходят каждые 2-3 года. Этот тип считается самым опасным из-за быстрого и массового распространения не только среди людей, но и среди животных. Вирусы типа В распространяются только среди людей, их эпидемии происходят каждые 4-6 лет. Вирусы типа С переносятся тяжелее других, но они не вызывают эпидемий, случаи заболеваний вирусом этого типа единичные. Весеннюю возвратную эпидемию чаще всего вызывает грипп типа А и В, но иногда весной может появиться другой тип или штамм вируса, отличный от того, что вызывал зимнюю вспышку. Точную информацию об этом предоставляет местное отделение Роспотребнадзора.

Итак, локальные вспышки заболеваний гриппом случаются каждый год, эпидемии – раз в несколько лет. Но примерно раз в 10-12 лет происходят радикальные изменения вируса, создающие опасность пандемии (распространения болезни по всему миру). Такими последствиями обернулись в прошлом свиной и птичий грипп – разновидности А-вирусов. Они устойчивы к разработанным ранее вакцинам и вытесняют все остальные вирусы на территории. Но наука не стоит на месте и современные вакцины уже включают антигены, позволяющие избежать заражения.

Грипп или простуда?

Но если вы всё-таки почувствовали недомогание и испугались, что подхватили грипп весной, для начала удостоверьтесь, что это действительно он. В массовом сознании существует путаница между понятиями «грипп» и «простуда». Простуда развивается постепенно, не всегда сопровождается температурой, а основные ее симптомы – насморк, чихание и першение в горле. Интенсивность болезни не всегда высокая, поэтому зачастую человек может перенести весь цикл заболевания на ногах, не принимая никаких мер для лечения. В среднем взрослый россиянин болеет простудой 2-3 раза в год.

Вероятность заразиться гриппом ниже, но и переносится он значительно тяжелее. Вирус гриппа ежегодно поражает около 15% населения Земли. Группы риска – пожилые люди, дети и беременные женщины. Инкубационный период, когда человек уже заразен, а симптомов еще нет, может занимать несколько дней. Наступает болезнь внезапно. Резко повышается температура, появляютсяозноб и ломота во всем теле. Кроме того, грипп может привести к таким осложнениям, как ангина, отит, синусит, пневмония.

Осложнения – весной особенно опасно!

Пневмония – самое опасное и плохо поддающееся лечению осложнение. И весной, когда погода промозглая, ветреная, со значимыми перепадами температур в течение дня, риск воспаления лёгких особенно высок. Поэтому важно внимательно относиться к течению болезни.

Если наблюдается несколько из перечисленных симптомов – необходимо обратиться к врачу:

улучшение состояния не наступает на второй-третий день;

высокая температура не спадает и не сбивается препаратами несколько дней подряд;

присутствует сильный кашель, к которому приводит каждый глубокий вдох;

наблюдается отдышка, боли в животе и мышцах.

Как обезопасить себя от заражения?

Самый эффективный способ обезопасить себя от заражения – пройти вакцинацию. Лучше всего прививаться в октябре - ноябре, полученного иммунитета хватит, чтобы перекрыть и весенний «хвост» эпидемии. Для людей, не сделавших прививку, есть несколько рекомендаций.

Чтобы снизить риск заражения, нужно увеличить ежедневное потребление витамина С: пить чай с шиповником или малиновым вареньем, есть больше цитрусовых, зелень. Полезным будет включить в свой ежедневный рацион чеснок и лук.

Не лишним будет надевать медицинскую маску в местах большого скопления народа, а особенно при посещении больниц и поликлиник. Хотя вирусы очень малы и могут проникать сквозь повязку, она все же создаст некий барьер.

В периоды эпидемии стоит избегать поездок на общественном транспорте, больше ходить пешком и проветривать помещения, в которых находитесь долго – вирусы плохо выживают на открытых пространствах и в прохладном воздухе.

Мыть руки после улицы и перед едой, стараться не прикасаться к губам и носу. Также стоит на время отказаться от рукопожатий и объятий.

Соблюдая эти рекомендации, можно уменьшить шанс заражения, однако не стоит перестраховываться в ущерб привычному образу жизни. Физическая активность, спорт и закаливание – также очень действенные способы повышения иммунитета.

Эффективное, направленное на вирус лечение гриппа проводится препаратами из группы ингибиторов нейраминидазы. Этот фермент участвует в проникновении вируса в клетки нашего организма и высвобождении новых вирусных частиц, его блокировка серьезно нарушает эти процессы. При этом у лекарства нередки побочные эффекты – 10-15% больных отмечают серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Доказано, что самый эффективный способ избежать осложнений гриппа – соблюдать назначенный врачом режим и избегать нагрузок

Опубликовано: 17 апреля 2019 г.