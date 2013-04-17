Весенняя депрессия: способы борьбы

Весна - пора любви, цветения… а еще – бессонницы и хандры. Почему так происходит? И как с этим бороться?

Организм неоднозначно реагирует на любую смену сезонов. С осенью вроде все ясно: тепла и света с каждым днем меньше, то ветер, то дождь… ну как тут не загрустить. Но почему неприятные сюрпризы подстерегают нас весной, когда, казалось бы, только и радоваться?

ПЕРЕСТРОЙКА И УСКОРЕНИЕ

«Биоритмам подчиняются все живые существа на Земле, - говорит Владимир Гриневич, доктор медицинских наук, профессор Военно-медицинской Академии. - В зависимости от этих ритмов у нас циклически меняются самочувствие, интеллектуальные возможности, настроение… Виной тому - колебания концентрации гормонов в крови».

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Внесите некоторые изменения в ваш ритм жизни. * Ешьте каждые четыре часа, и, как ни крамольно звучит, не отказывайтесь от вечернего перекуса. Что-нибудь легкое на сон грядущий не повредит: яблоки, йогурт, сухофрукты… Будьте осторожны с продуктами, стимулирующими секрецию желудочного сока - специями, крепким чаем, кофе, копченостями. * Избегайте авралов и ночных бдений. В переходный период особенно важен размеренный распорядок жизни. Если у вас, например, гастрит, посменная (день/ночь) работа вам противопоказана.

Зима и лето – относительно стабильные периоды. А вот осенью и весной организм перестраивается. Весной это перестройка под знаком «плюс»: ускоряется обмен веществ, активно растут клетки. Но при этом работа органов может сбиваться с привычного расписания. Результат - обострение разных проблем, в особенности гастрита и язвы.

Дело в том, что весной пищеварительная система начинает работать активнее, а защитных ферментов выделяется меньше. Если при этом человек еще и нервничает, то подвергает себя двойному риску. Депрессию и дурное настроение хронобиологи тоже связывают с сезонными сбоями в работе наших биологических часов.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Официальная медицина не спешит принимать на веру биоритмическое объяснение весенних проблем. «Да, весной обостряются многие болезни, но для этого есть более весомые поводы», - говорит доктор медицинских наук Владислав Леонкин. Например, такие:

1. Нехватка ресурсов. За долгую зиму накопленные организмом «запасы прочности» истощаются, а восполнить их пока нечем. Отсюда слабость и снижение иммунитета.

2. Гиподинамия. Мы несколько месяцев просидели в отапливаемых батареями помещениях, практически не двигаясь. Результат - апатия, вялость, боль в мышцах и суставах.

ВИТАМИННЫЙ ДЕСАНТ 1. Не время для диет. «Многие весной стремятся сбросить вес и садятся на жесткие диеты, - говорит диетолог Юлия Трошкина. – Питаться весной надо разнообразно, не реже 3-4 раз в день, конечно, не налегая на жирное и сладкое». 2. План «Б». Витамины группы B снимают раздражительность, нормализуют работу нервной системы, улучшают состояние кожи и волос. Их природные источники - мясо, сыр, творог, проросшая пшеница, злаки, зелень (петрушка, укроп, сельдерей), свежие пивные дрожжи. 3. Цитрусовый заряд. Сонливость, постоянные простуды – один из сигнал нехватки аскорбиновой кислоты. Аскорбинкой богаты шиповник, черная смородина, облепиха, цитрусовые, квашеная капуста. 4. Мультивитаминные комплексы, Содержат витамины и микроэлементы, заряжающие энергией.

3. Солнечная радиация. Весной она усиливается, а вместе с ней растет наша эмоциональная возбудимость.

4. Резкие колебания атмосферного давления. В итоге - головные боли, ухудшение самочувствия, гипотония и гипертония.

5. Капризы весенней погоды. На улице то резко теплеет, то опять холодает, мы спешим избавиться от шапок и пуховиков – так и до всяческих ОРЗ недалеко.

6. Авитаминоз – непременный спутник весны.

«Симптомы нехватки витаминов узнать просто, - говорит терапевт Наталья Черных. – Это сонливость, снижение работоспособности, переутомление, особенно под конец рабочего дня. Чуть подул ветерок – уже першит в горле. Настроение как маятник: то все в порядке, то белый свет не мил... Дело в том, что весеннее солнце переводит организм в режим подготовки к летним нагрузкам. Световой день становится длиннее, а наш организм, переживший зимнюю спячку, к таким нагрузкам не готов. Обмен веществ нарушается, и все функции организма, словно сговорившись, начинают тормозить».

Выход – обеспечить себя витаминами. Особенно актуален совет метеозависимым, детям, пожилым, а также тем, кто зимой переболел простудой или гриппом.

ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ

Частые спутники весны – тревожность, меланхолия, приступы тоски. В чем дело?

«Перестройки в организме всегда затрагивают и психику, - комментирует ситуацию психотерапевт Лариса Лыгина. – Зимой особенно активны области мозга, ответственные за восприятие информации, а те, что отвечают за принятие решений, наоборот, заторможены. Весной все наоборот. Из-за такого перекоса нарушается нормальный цикл «восприятие-деятельность». Итог - хандра, сонливость, равнодушие».

CКАЖИ «НЕТ» ХАНДРЕ Бодрое утро. Сначала контрастный душ, потом пара упражнений под любимую музыку. Цветотерапия. Выбирайте одежду ярких, радостных расцветок. На своих двоих. Если работа рядом, отправляйтесь туда пешком. Делай паузы. Во время рабочего дня каждый час устраивайте небольшие «переменки»: поболтать с коллегой, выпить чашку чая, размяться, пройтись по коридору. Сладкая жизнь. Одного банана или дольки шоколада достаточно, чтобы вернуть хорошее расположение духа: ведь в этих продуктах содержится натуральный антидепрессант триптофан. Место под солнцем. Возьмите несколько сеансов в солярии – и настроение поднимется, и цвет кожи улучшится.

Впрочем, даже психиатры пока не нашли окончательного ответа на вопрос, почему именно весной нас настигают душевные страдания. «Сезонная депрессия начинается в возрасте 20-30 лет, причем у женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин, - поясняет Роман Евсегнеев, доктор медицинских наук, член правления Европейской ассоциации психиатров. – Вероятно, в основе этого расстройства – колебания освещенности. Солнечный свет непосредственно влияет на наше самочувствие: он вызывает нервные импульсы, идущие от сетчатки глаз к гипоталамусу, а гипоталамус, в свою очередь, участвует в регуляции настроения, сна, аппетита и уровня гормонов. Получается, что недостаток или, наоборот, избыток солнца может вызвать психологические проблемы. Но только если эти перепады освещенности резкие, и организм не успевает к ним подготовиться».

А некоторые специалисты считают, что все весенние проблемы – результат особенностей характера, а то и вовсе надуманная проблема. «Все дело в восприятии мира: оптимисты «видят свет» при любой погоде, а пессимист и солнцу не рад, - объясняет доктор медицинских наук Владимир Малыгин. – Женщины больше подвержены весенним депрессиям, потому что они эмоциональнее мужчин, а значит, и психика у них уязвимее. Часто в число «весенних страдальцев» попадают и те, кто давал себе клятвы начать с нового года новую жизнь, а весной стало ясно, что обещания не выполнены».

Врачи советуют не паниковать: сезонные депрессии, как правило, неглубоки и неопасны.

ВЫВОДЫ «ЗДОРОВЬЯ»

Весеннее обострение - вовсе не миф: оно действительно существует. В межсезонье бывает не по себе даже совершенно здоровым людям, особенно если у них подвижная, восприимчивая психика. Наука до сих пор не может четко объяснить природу весенней депрессии. Если она длится больше месяца и повторяется из года в год, стоит обратиться к специалисту. При склонности к заболеваниям желудка и кишечника сейчас особенно важно правильно питаться. В конце концов, вы так ждали весну – и вот она пришла. А это само по себе неплохо!

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.