Вегетарианка с рождения

В семье страстных мясоедов я единственная, кто не ест мясо, рыбу, курицу и яйца. Я родилась вегетарианкой и такой выросла

Героиня: Надежда Рославцева, 18 лет

Эксперт: Наталия Горн, педиатр, семейный врач в клинике «Креде Эксперто»

Особенная девочка

Мой организм не воспринял животную пищу на физическом уровне. Для родителей стало большим переживанием, когда в 8 месяцев я вдруг дала понять, что не притронусь к мясному прикорму. Овощные пюре и каши уплетала на ура, но стоило маме дать мне ложку измельченного мяса, как я сразу выплевывала его, иногда меня даже рвало. Обеспокоенная мама начала наш марафон по врачам. Но они не удивлялись ее рассказам, от одного из них она услышала, что есть даже такой термин - врожденное вегетарианство, с этим сталкиваются примерно 5-6 процентов людей. Часто мамы не могут этого принять и стараются насильно впихнуть в своих детей мясо, создавая еще и психологические проблемы. Я рада, что мои родные вовремя поняли, что аппетит у меня хороший и от голода я точно не умру. Однако маму беспокоило, как я буду получать все необходимые витамины и микроэлементы для роста и развиваться, если не ем мясо, рыбу, курицу и яйца. Страшилок на эту тему было тогда предостаточно.

Как наесться?

Врач предложил раз в полгода делать расширенный биохимический анализ крови, чтобы держать под контролем уровень белка и железа в моем организме. Эти показатели всегда были у меня в пределах нормы, я их контролирую до сих пор. Я развивалась, как все дети, всегда была активной, бодрой, хорошо училась. Проблема состояла только в том, чем меня кормить, ведь после овощей и круп я довольно быстро снова хотела есть. Чтобы наедаться, я стала налегать на быстрые углеводы – картошку, макароны, булочки, печеньки, одним словом, на жирные и сладкие продукты. На них я набрала вес больше нормы. Но в средней школе всерьез увлеклась хип-хопом, танцевала практически каждый день по три часа – таким образом мне удавалось компенсировать съеденные калории.

Если организм скажет «можно»

У меня родились брат и сестра. Вся моя семья и даже собака – абсолютные мясоеды, мясо или птицу они едят каждый день, а барбекю, шашлыки и плов в казане на даче – святое. Я спокойно смотрю на это, но когда на кухне кто-то разделывает и готовит мясо, не могу зайти туда, от самого запаха сырого мяса меня подташнивает.

Дома у нас всегда две кастрюльки супа – один с мясом на семью, второй овощной - для меня. Иногда папа с братом подшучивают надо мной – то за деньги предложат съесть бутерброд с ветчиной, то замаскируют под салатом кусочек курицы. Уговорить или заставить меня невозможно, но мой организм иногда «разрешает» что-то попробовать. Это часто случается на отдыхе: глядя на шведский стол, я интуитивно понимаю – о, а вот это хочу съесть. Так в 14 лет я впервые попробовала и начала есть йогурты, потом сыр – добавляю его в макароны, гречку и бутерброды. Ещё ем творог и яйца в выпечке, но не в виде сырников и яичницы. Ем овсянку на коровьем молоке, но не пью само молоко, зато люблю кисломолочные продукты. Есть и другие любопытные исключения – я пью куриный бульон, но в нем не должно быть даже намёка на курицу. Фастфуд тоже обхожу стороной, мне там просто нечего выбрать, кроме картошки. Год назад я вдруг стала есть мясной плов, вытащив предварительно всё мясо. Могу съесть картошку, обжаренную на сале, и рис на курдюке. Получается, что с возрастом организм потихоньку «одобряет» мне животный белок.

Рацион вегетарианки

Я везде и всегда могу найти, что съесть. Но я понимаю, что необходимо выстроить рацион так, чтобы немного похудеть и удерживать вес в норме. При росте 165 см я вешу примерно 60 кг. Начинаю заметно поправляться, когда делаю перерыв в тренировках.

Сегодня мой рацион выглядит так. На завтрак - сырок, йогурт, булочка с чаем, овсяная каша на молоке, творожные печенья. На обед – овощной или чечевичный суп и бутерброд с сыром. На ужин готовлю крупы, макароны или бобовые гарниры с салатом из листьев, шпината, проростков и свежих овощей, заправляю их разными растительными маслами, специями, травами, соусом песто, семенами чиа или кунжутом. Не могу жить без зеленого лука и порея – это мои главные источники витамина С. Из вредного люблю жареный сыр и картофель. На перекусы – фрукты, сухофрукты и орехи.

Во время поступлении в институт я пробовала пить протеиновые смеси, но от них было только хуже – очевидно, что я не готова еще к животному белку.

С детства я поддерживаю организм, пропивая курсами витамины, особенно D, Е, А и омега-3 жирные кислоты.

У меня никогда не возникало переживаний из-за того, что я не мясоед. Я хорошо себя чувствую, я здорова. Родные относятся к моему рациону с пониманием, а моим друзьям всё равно. Может, как раз мясоедам пора задумать о том, что есть мясо – это не нормально.

В 80-х британские исследователи несколько лет наблюдали за тем, как растут и развиваются дети-вегетарианцы. Большинство росли нормально, но были немного меньше ростом и весили меньше, чем ровесники-мясоеды. Потребление кальция, витамина D, витаминов В2 и В12 у этих детей было чуть ниже суточной нормы. Исследование 2017 года подтвердило эти выводы.

Комментарий эксперта

ВОЗ приравняла вегетарианство к расстройствам пищевого поведения, которое в идеале лучше всего скорректировать, особенно у детей до 18 лет. У малышей нередко формируется отвращение к мясным продуктам из-за дискомфорта в животике, который вызывает сниженная кислотность желудочного сока. Белок, который плохо переварился в желудке, гниёт в кишечнике и вызывает неприятные ощущения - так формируется чёткая пищевая привычка: от мяса плохо. Эти нарушения легко диагностируются, лечатся, а затем налаживается потребление животного белка.

Из круп, овощей и бобовых усваивается лишь 64-68% белка, а из молока, яиц и мяса – 90-95%. Животный белок имеет набор незаменимых аминокислот, если они не поступают в организм, надо восполнить их с помощью сбалансированного по аминокислотному составу растительного рациона плюс биодобавки.

Под контролем надо держать общий белок, соотношение альбумина и глобулина, белково-жировую составляющую, показатели красной и белой крови, фолаты, витамины В12 и D. Причем В12 содержится только в животной пище, его надо добирать за счёт обогащённого соевого молока и принимать добавку.

Необходимо следить за жировой составляющей рациона, поскольку все наши мембраны состоят из липидов. Неслучайно омега-3 жирные кислоты способствует умственному развитию. Без животных жиров может появиться дефицит жирорастворимых витаминов А, К, Е, D. Поэтому рацион вегетарианца должен быть разнообразным и включать разные источники белков и жиров. Например, можно делать бустеры из конопляных, соевых, гороховых или тыквенных протеинов плюс жиры в виде растительных масел, семян, орехов и растений, богатых жирами. Чтобы железо из продуктов усваивалось лучше, с ними должны идти продукты, богатые витамином С.

Не стоит принимать добавки постоянно, их должен назначить врач по готовым анализам. Курсами можно принимать только профилактическую дозу омега-3.

Опубликовано: 11 августа 2021 г.