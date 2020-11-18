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Ваш ребёнок плохо учится?

Значит, надо наладить работу 60 миллиардов нейронов его мозга
Опубликовано: 18 ноября 2020 г.

Известный российский врач Александр Юрьевич Шишонин открыл уникальный способ победить когнитивные нарушения у детей, опираясь на собственные ресурсы организма.

В последнее время количество учащихся, плохо справляющихся со школьной программой, значительно выросло. В чём причина такой ситуации, и можно ли на неё повлиять?

А. Ю.: Многие родители списывают проблемы успеваемости своих чад на большой объём информации, увлечённость гаджетами и компь­ютерными играми. Однако не все дети учатся плохо, находясь в одинаковых условиях инфор­мационной перегрузки. Почему же именно у конкретного ребёнка возникли сложности? Почему он не отличник? Заметим, что отлич­­­­­­­ник – это не тот, кто днём и ночью зубрит уроки, а тот, кому легко учиться, легко запоминать информацию, кому в удовольствие идти в школу. То есть тот, у кого нормально работает мозг.

Принято считать, что всё дело в коре головного мозга: сформировалась, мол, некачест­венная кора, вот и получайте... Но в коре го­ловного мозга находится 12–15 миллиардов нейронов, а 60 миллиардов находится в мозжечке. Он отвечает за первичную обработку информации, которую получает ребёнок, когда читает, видит или слышит. Мозжечок всю эту информацию систематизирует и только потом передаёт в кору. Если мозжечок плохо кровоснабжается, то вся система даёт сбой и перестаёт работать. На протяжении многих лет я проводил клинические наблюдения за десятками тысяч детей и выявил, что практически в 90% случаев синдром низкой успеваемости – это не генетический эффект, а результат плохой работы 60 миллиардов нейронов мозжечка.

А почему так происходит?

А. Ю.: Причины – в недостаточном питании этих 60 миллиардов нейронов вследствие пережатия позвоночных артерий, которые проходят через шейные позвонки. Этот факт подтверждают мои многочисленные наблюдения за изменением кровотока в данной области. Именно поэтому в своей клинике я начинаю осмотр детей с детального УЗИ-исследования кровотока. В 92% случаев мы наблюдаем поражения именно этих артерий. И когда мы данную проблему устраняем, обучение становится на порядок, а то и на два эффективнее. Ребёнок больше не страдает комп­лексами из-за проблем с учёбой, он получает багаж знаний, необходимых для поступления в институт, успешной карьеры и обретения достойного положения в обществе.

Значит, недостаточное кровоснабжение мозжечка является причиной школьной неуспеваемости?

А. Ю.: Я в этом абсолютно уверен. Ещё раз повторюсь, ни один нормальный ребёнок не рождается на свет с плохим мозгом. Часто приходится слышать: «Мы – не сильно одарённые, и он учится на тройки, ничего страшного, нор­­­­­мально». Ничего нормального! Задатки мозга чрезвычайно велики, ребёнок должен нормально учиться. Просто лень, быстрая утом­­­­ляемость – признаки плохого кровоснаб­жения мозжечка, который регулирует познавательные процессы. Иногда достаточно 5, 7, 10 сеансов коррекции шеи, чтобы родители всплеснули руками: «Ребёнка будто подменили! Стал усидчивым, быстрее читает, вылез из двоек-троек и стал учиться на четвёрки-пятёрки». Дети очень податливы, и у них процессы выздоровления проходят быстро в силу ускоренного метаболизма. То, на что у взрослого уходят месяцы, у ребёнка может пройти за считаные недели и даже дни. Поэтому чем в более раннем возрасте провести коррекцию глубоких мышц шейного отдела позвоночника, тем надёжнее будет результат.

А что изначально обусловливает нарушения в шейном отделе у маленьких детей? Родовые травмы?

А. Ю.: Да. Точнее, скрытые родовые травмы, которые проявляются впоследствии и дают негативный результат. Вместе с заведующим детским отделением нашей клиники Евгением Юрьевичем Огурцовым мы выявляем эти травмы и устраняем их последствия. И это корен­ным образом сказывается на всех достижениях маленького пациента в будущем. Хотелось бы обратиться к учителям младших классов. Если вы замечаете, что дети сидят на уроках с зажатыми шеями и при этом плохо учатся, знайте, что это не их вина. Посоветуйте родителям провести детям полноценное, детальное обследование, проверить кровоток по позвоночным артериям. Своим детям, сыну и дочери, я делаю коррекцию шеи раз в неделю. Потому что от стрессов шею у всех периодически поджимает… Конечно, хотелось бы, чтобы в каждой школе был свой специалист по снятию мышечных спазмов в шее, потому как эффект спазмирования имеет свойство накапливаться. Глубокие мышцы могут дойти просто до каменного состояния, нарушив питание дисков, а отсюда грыжи, протрузии, головная боль, повышенное давление и прочие проблемы.

Увы, шея, через которую идёт кровоснабжение головного мозга, в нашей медицине не только не удостоилась отдельного специалиста,
но и вообще выпала из внимания. Единственным исключением является наша клиника.

Поэтому если у вас в отношении вашего ребёнка, его успеваемости, поведения и самочувст­вия возникают вопросы, тревоги, страхи – обращайтесь к нам. Ведь ваши опасения могут быть неслучайными.  

Опубликовано: 18 ноября 2020 г.

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