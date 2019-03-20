Валокордин, валидол, корвалол, капли Зеленина

Запах валокордина знаком каждому. Но способна ли «старая гвардия» помочь?

Удивительно, но на аптечных полках до сих пор встречаются сердечные лекарства родом из начала 20-го века. Они — не только свидетели популярности пирамидона, в прошлом им приходилось соседствовать с кокаином и морфием. Но главное не в этом, гораздо важнее, что в общей массе «старики» не работают, являясь препаратами рефлекторного действия. А ещё — содержат вредные вещества и помогают затянуть сердечные проблемы.

За

Эти препараты проверены временем. Их пили и пьют наши мамы и бабушки, многие без «пятнадцати капель» Валокордина или Корвалола, (а ещё валидола под язык) не смогут угомонить расшалившееся сердце, чем же ещё снимать сердечные боли.

Против

Именно в этом состоит основная проблема этих лекарств. Ведь среди их компонентов — лишь успокаивающие. А сердечные проблемы связаны с атеросклерозом сосудов и нарушением потока крови к миокарду. Адекватно расширить сердечные сосуды и уменьшить нагрузку на сердце (как это делают нитраты) «капли и леденцы» не в состоянии, и люди нередко теряют время, уповая на их эффективность. А в результате — стабильный приступ стенокардии становится нестабильным, может возникнуть инфаркт.

За

Каждый раз не хочется принимать серьёзные лекарства, а «волшебные капли» помогают не только снять дискомфорт в области сердца, но и в успокоится, уснуть.



Против

Современные врачи признают, что Корвалол и его собратья эффективны лишь в случае кардионеврозов и общего возбуждения, помогая снять и то, и другое. Но в этом и заключается их опасность. Дело в том, что в состав препаратов (в частности Валокордина, Корвалола) входит снотворное фенобарбитал, много лет запрещённое к применению на территории Евросоюза. Потому как препарат из первого поколения седативных, что называется «жёсткий». И те, кто использует эти лекарства каждый день (а нередко так и происходит), могут нанести вред своему здоровью.

За

Препараты легки в использовании и дешевы. Это настоящая палочка-выручалочка для пенсионеров. Наши сограждане привыкли к ним, и уход с рынка будет негативно воспринят обществом.

Против

Как говорил один врач, запретить валокордин, всё равно, что ввести сухой закон. Увы, привычка общества к «каплям» и «леденцам» во многом обусловлена тем, что эти препараты нередко вызывают лекарственную зависимость. За счёт содержания того же фенобарбитала, валерианы, этилового спирта и других компонентов, успокаивающих нервы, и тем самым приучающих нас к себе. По наблюдениям психиатров, отказ от этих лекарств после длительного регулярного применения вызывает все симптомы «малой абстиненции» — раздражительность, агрессию, резкое ухудшение самочувствия, головные боли и тремор.

Выводы «Здоровья». Мы не призываем запретить «сердечные леденцы и капли». Хотя некоторые из них, содержащие устаревшие, запрещенные во многих странах компоненты, мягко говоря, под вопросом. Важно другое — они, наконец, должны начать применяться исключительно по показаниям. Возможно, их предстоит сделать рецептурными, а может ввести некую норму ежемесячной продажи на одного пациента. Ситуация, когда немало людей теряют время и не получают полноценное лечение ишемической болезни сердца, слишком дорого обходится обществу. Как и широко распространённая фенобарбиталовая зависимость пенсионеров.

Cтарая гвардия

Валидол

Валидол был впервые произведен в Германии в 1897 году. В инструкции написано, что это «Препарат с рефлекторным сосудорасширяющим действием», а по химической структуре это ментол в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Клинических исследований эффективности валидола при ишемической болезни сердца не проводилось, показания к применению размыты.

Валокордин

Этот заслуженный препарат состоит из целого химического

коктейля, основа которого — бромвалериановая кислота, снотворное фенобарбитал (кстати, запрещенное к применению на территории Европейского союза) и этиловый спирт. В инструкции написано, что лекарство может помочь при нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов (интересно, кто измерял их выраженность?), а вообще-то это успокоительное с легким снотворным эффектом.

Корвалол

Собрат Валокордина, унаследовавший не только его химическую структуру, но и популярность. В отличие от старшего брата, не известен за пределами республик бывшего СССР.

Капли Зеленина

В состав этого чудо-лекарства входят настойка майского ландыша, белладонна, валериана и ментол. Раньше позиционировалось как средство от кардионврозов (теперь мы скажем кардиалгий), и, как и предыдущие лекарства, может применяться при одном важно условии — если ишемическая природа сердечных болей заранее исключена.