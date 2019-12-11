Вадим Иванов: «ОСТЕОПАТ - ЭТО НАСТРОЙЩИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА»

Наш гость: Вадим Иванов, кандидат медицинских наук, остеопат, невролог, член экспертного совета Международного Института Психосоматического Здоровья.

Мы привыкли, что остеопатия - это раздел альтернативной медицины. Как эта специальность оказалась в перечне Минздрава?

Остеопатия интегрирована в классическую медицину, это разумно. Мы, остеопаты, словно играем роль настройщика - выявляем, какая «нота» организма фальшивит, и подтягиваем нужные струны. Но дальше на инструменте нужно играть, тренировать его, ухаживать. Поэтому остеопат всегда работает в нескольких парах - с неврологом, массажистом, врачом ЛФК, ортопедом и даже стоматологом-ортопедом или урологом.

Какое образование получают остеопаты?

Большинство из нас - выпускники кафедры остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. В нашей стране путь в остеопатию самый долгий, но и самый основательный: 6 лет общего медицинского образования, 2 года ординатуры по неврологии или смежным специальностям, а затем несколько лет обучения на кафедре. Остеопат получает государственный диплом и сертификат, который, как и любой другой врач, подтверждает каждые 5 лет.

Чем остеопатия отличается от той же мануальной терапии, массажа или ЛФК?

Действительно, остеопатию часто ассоциируют именно с этими специальностями, потому что все мы работаем руками. Но в отличие от массажиста или мануальщика, остеопат часто воздействует не на ту зону, которая болит, а на расположенную в совершенно противоположной части тела. Например, у человека незначительно укорочена нога, от этого неправильно распределяется нагрузка на тело, и в результате появляются хронические головные боли. Остеопат оценивает постуру - осанку, баланс тела, проводит общую диагностику и выявляет ту самую «проблемную» зону. Считаю, что у остеопатии два больших преимущества: мы всегда смотрим на человека в целом, анализируя состояние даже тех участков тела, которые пациента совершенно не беспокоят, плюс наше воздействие на тело очень мягкое и деликатное, мы не способны нанести вред.

При каких заболеваниях остеопатия особенно эффективна?

Головные боли, боли в спине, замороженное плечо (плечелопаточный периартрит), дисфункция верхнечелюстного сустава, функциональные нарушения работы кишечника, послеродовое недержание мочи у женщин - вот, пожалуй, самые частые патологии, с которыми приходится работать. Интересное и очень перспективное направление - остеопатия при различных психических нарушениях: панических атаках, навязчивых состояниях. В этом случае остеопат работает в паре с психологом или психиатром, убирает функциональную составляющую, в то время как второй специалист занимается душевными проблемами.

И всё-таки, как это работает?

Чтобы понять суть работы остеопата, достаточно задуматься о том, что наш организм имеет не только костный и мышечный скелет, но и ещё одну важнейшую систему - связки и фасции. Именно фасциальному скелету в традиционной медицине уделялось всегда мало внимания, именно на него с помощью пасс - мягких монотонных движений - оказывает воздействие остеопат. В ходе обучения остеопат приобретает навык ощущать проблемные места, он знает, каким образом изменение натяжения фасции, связки или мышцы в одном месте может вызвать боль или спазм в другом. Ведь фасциальный скелет - единая, очень лабильная система. На практике пассы остеопата - это мягкая пальпация тканей и внутренних органов, пассивные движения в суставах, деликатное давление на различные зоны головы. Пациент, заснувший во время сеанса - нередкая ситуация.

Мне работа остеопата очень напоминает работу артиста кукольного театра, где человек предстаёт в виде марионетки, а остеопат - в роли кукловода, задача которого правильно натягивать ниточки. Но сначала предстоит выполнить работу детектива - проводя постурологические тесты, остеопат одну за одной отсекает возможные причины, в конце концов, выходя на основную.

Можете привести пример?

Скажем, человеку удалили аппендикс, и грубо, единым блоком зашили мышцы и фасции в правом боку. Это место сразу становится неподвижным, об него каждый раз словно разбивается «фасциальная волна». Такого пациента опытный остеопат узнает издалека: у него меняется осанка, походка, человек словно несёт себя вокруг этой грубо деформированной зоны. Начинаются проблемы - сколиоз, боли в спине, головные боли. А нужно всего несколько сеансов, чтобы остеопат с помощью едва заметных прикосновений в нужных местах смог «расправить» фасции в этой зоне.

Другой пример - человеку удалили шестой зуб («шестёрку») с одной стороны, жевательная функция нарушилась, он старается жевать пищу на другой стороне, страдает верхнечелюстной сустав. В результате мышцы шеи и груди одной половины тела напрягаются больше, в теле возникает ассиметрия, появляются боли в спине, шее, голове. Сам пациент, да и доктора, к которым он обращается, готовы видеть причину болей в чём угодно, только не в удалении зуба. А остеопат обнаруживает перенапряжение в этой зоне, снимает его, и отправляет пациента к стоматологу-ортопеду - подбирать специальные лечебные капы и заниматься зубопротезированием.

То есть банальное удаление зуба может повлиять на нашу осанку?

Именно так. А еще способно вызвать головную боль: как показывают результаты научной работы, у 10% пациентов с неправильным прикусом именно это является причиной головных болей. Проведя ортодонтическое лечение (лечебные капы, брекеты, зубопротезирование), причём не только у тех, кто потерял зубы, но просто у людей с неправильным прикусом, можно навсегда избавить пациента от головных болей.

От каких еще головных болей помогает избавиться остеопатия?

Самое важное - это провести полную диагностику организма и выяснить, что является причиной болей. Например, существует гипотеза «анатомических поездов», согласно которой все мышцы сгибатели или разгибатели взаимосвязаны, представляя собой единую силовую линию. И хронический спазм икроножной мышцы, оттягивая систему фасций назад, вызовет аналогичный спазм затылочных мышц, приведя к головной боли. Поработав с мышцами ноги, остеопат избавляет человека от постоянной головной боли - удивительно, но это работает!

Нередко причиной являются хронические спазмы мышц шеи и верхнего плечевого пояса, особенно у тех, кто много времени проводит за компьютером, водителей, хирургов. А бывают и достаточно редкие причины, например, проблемы с копчиком. Ряд травм вызывает изменение положения копчика в пространстве, он перетягивает спинномозговую фасцию, которая другим концом закреплена в черепе, возникают упорные головные боли. После таких сеансов, когда остеопат поработал где-то в районе пятой точки, а прошла после этого голова, остеопата нередко считают волшебником.

Вы сказали, что можете смещать друг относительно друга сросшиеся кости черепа взрослого человека?

Незначительно, на какие-то доли миллиметра, но этого хватает для того, чтобы изменить внутричерепные процессы и снять неприятные симптомы. Считается, что у взрослых в отличие от детей швы черепа плотно сращены, однако это не совсем так. Есть сохранивший подвижность шов, но и в условиях полного сращения остеопат тоже способен незначительно смещать кости черепа - раньше доказать это было невозможно, но недавно в Канаде с помощью самого современного оборудования смогли, наконец, это зафиксировать. Даже небольшая диспозиция способна изменить внутричерепную ликвородинамику и улучшить состояние пациента.

Боли в спине - бич нашего времени, многие не могут избавиться от них годами. Что может предложить остеопат?

Не секрет, что в большинстве случаев боли в спине имеют функциональную природу. С точки зрения остеопата их основная причина - формирование так называемых зон напряжение на том или ином участке спины. Ведь, по сути, боль в мышце - это крик о помощи, последний шанс организма заявить о проблеме. И чаще всего причинами болей являются постурологические проблемы - неправильная осанка, походка, плоскостопие. Если мягко воздействовать на связки, фасции, мышцы, растянув окружающие структуры, словно разгладить эту зону, убрать лишнее напряжение и боль пройдёт. Но, в отличие от мануальной терапии и массажа остеопат обязательно поработает и с другими зонами, с осанкой, чтобы закрепить результат надолго.

Кстати, нарушения осанки - ещё одна частая причина болей в спине. Всё дело в том, что внутри каждого из нас заложен своего рода «физиологический уровень» - при любых обстоятельствах глаза должны быть на одной линии и ровно смотреть вперёд. Поэтому любую асимметрию позвоночника, тазобедренного сустава организм компенсирует напряжением мышц. Остеопат в этом случае работает вместе с ортопедом, массажистом, формируем нормальный свод стопы, и постепенно избавляем человека от болей.

То есть вы занимаетесь и плоскостопием?

Плоскостопие мы лечим совместно с ортопедом. В идеале это выглядит так - остеопат проводит осмотр, выявляет, что причина тех или иных болей именно в плоскостопии, и направляет больного к ортопеду. Тот делает несколько вариантов лекал для ортопедических стелек, пациент возвращается к остеопату, врач тестирует стельки и определяет, какая из них максимально подходит в данной ситуации, на основе выбранного лекала делают постоянные стельки.

Одного-двух сеансов будет достаточно, чтобы победить даже хроническую боль в спине?

Достаточно, но лишь для того, чтобы дать опорно-двигательному аппарату новые настройки. Работа остеопата предусматривает хороший контакт с пациентом и способность к убеждению - ведь чтобы закрепить результат, необходимо регулярно выполнять дома специальную закрепляющую гимнастику. Отлично в этом случае зарекомендовал себя пилатес. Если этого не делать, через 1-2 месяца «настройки» слетят. К сожалению, многие не находят время для работы над собой, и выбирают такой путь. В случае, когда боли в спине обусловлены большой межпозвоночной грыжей, ущемлением нервных корешков остеопат не будет брать на себя лишнего, и отправит больного к нейрохирургу или неврологу - пить таблетки, делать блокады, готовиться к операции. Именно для того, чтобы понимать суть проблемы и здраво оценивать возможности своего метода, в нашей стране остеопаты сначала получают неврологическое образование. И в случае, когда остеопат понимает, что может помочь - эффект будет.

С мышцами понятно, но как остеопатия лечит патологию внутренних органов?

Остеопатия сильна при функциональных нарушениях - блоки, спазмы, нарушение работы кишечника, но помогает и при некоторых состояниях, обусловленных анатомическими изменениями, причём именно в тех ситуациях, когда другие специалисты зачастую не могут помочь. Например, спаечная болезнь кишечника, нередко возникающая после операций на брюшной полости, или плевральные спайки, шварты, формирующиеся после перенесённой пневмонии. В этом случае человека беспокоят тянущие боли в груди или животе, запоры, вздутие, метеоризм, нарушение аппетита. Остеопат воздействует на проблемную зону, мобилизует мягкие ткани, опосредованно влияет на плевру, изменяет экскурсию грудной клетки при дыхании - и всё проходит.

Воздействие на мышцы и фасции тазового дна позволяет улучшить контроль за удержанием мочи - такие проблемы нередко возникают у недавно рожавших женщин, и буквально одного сеанса у остеопата хватает, чтобы избавить молодую маму от деликатной проблемы. Главное, не лениться и дома продолжать самостоятельно выполнять специальные упражнения.

Остеопат лечит детей?

Да, нередко дети с самых первых дней жизни становятся пациентами остеопатов. У младенцев возникают типичные детские проблемы - мышечный гипертонус, срыгивание, «животы», частый плач. Как показывает практика, все эти проблемы могут быть связаны с различными травмами, полученными в процессе родов. Возможно неправильно фиксирован шейный позвонок, есть спазмы, другие изменения, которые может определить остеопат. Младенцы очень благодарная группа больных - одного сеанса бывает достаточно, чтобы избавить малыша и его родителей от ненужных мучений.

Как не попасть к шарлатану?

Как я уже упоминал, система подготовки и отслеживания остеопатов в России поставлена на очень хороший уровень.

Официальный реестр остеопатов представлен на сайте:

http://www.osteopathy-official.ru

Если вам порекомендовали остеопата, или вы сами нашли информацию о нем в сети, проверьте его наличие в реестре - так вы обезопасите себя и своё здоровье.

Каковы противопоказания к лечению у остеопата.

Абсолютные противопоказания - лихорадка, активный онкологический процесс, переломы в стадии сращения. В остальных случаях проходить лечение у остеопата можно, но вот нужно ли - зависит от конкретного случая. Например, опытный специалист не будет браться за лечение серьёзных суставных проблем - артрозов, требующих скорее хирургического лечения. Межпозвоночных грыж с явным сдавлением нервных корешков. Остеопатия - не панацея, а один из методов лечения, у которого есть свой спектр возможностей.

Остеопат работает с фасциальным скелетом человека, ведь другие отрасли медицины не уделяют фасциям должного внимания.

Причиной головных болей может оказаться спазм икроножной мышцы или неправильный прикус Младенцы лучше всего поддаются лечению у остеопата – проходят гипертонус, плач, боли в животе. Остеопатия – не панацея, и остеопат всегда работает в тесном контакте с несколькими специалистами.