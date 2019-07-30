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В цифрах и фактах: Море

Натрий, бром, йод, магний, калий, фтор, хлор, кальций - основные элементы морской воды.
Опубликовано: 31 июля 2019 г.

В 1 литре морской воды - в среднем 35 г соли.  

Благодаря природным успокоительным - брому, йоду, магнию - море благотворно воздействует на нервную систему.

Морской воздух самый чистый. В нем нет пыли и газов.

Гулять и дышать морским воздухом стоит не дальше 20 м от воды. Так вы вдыхаете её целебный аэрозоль.

32 градуса – достигает температура воды у берегов Египта.

12 из 21 минерала Мертвого моря больше не встречаются нигде.

Мертвое море - лечебница для болезней опорно-двигательного аппарата и кожи.

Опубликовано: 31 июля 2019 г.

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