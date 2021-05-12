В помощь пищеварению

Бывает, что даже самая полезная еда падает в желудок тяжелым комом. Такие неприятные ощущения - часто не повод бить тревогу, но причина серьезно задуматься о том, что беспокоит наш желудочно-кишечный тракт

ЖЕЛУДОК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Вздутие и дискомфорт в желудке могут возникать по многим причинам. Переваривание пищи – сложный, многоступенчатый процесс. Например, чтобы справиться с ним на одном из первых этапов, организм создает в желудке агрессивную среду из соляной кислоты и ферментов. В идеальной ситуации эта ядреная смесь не угрожает желудочным стенкам: их защищает спасительный слой слизи. Но, к сожалению, это при условии идеальной ситуации, когда вы постоянно питаетесь правильно и по расписанию.

Кто не пропускал время завтрака или обеда? А между тем голодный желудок наиболее чувствителен к неприятным внешним воздействиям. Пропуск полноценной трапезы сам по себе может вызвать дискомфорт, а мы ведь подчас позволяем себе еще больше ухудшить ситуацию. Пытаться «накормить» голодный желудок газировкой, лекарствами, не предназначенными к приему натощак, а уж тем более алкоголем и табаком – прямая дорога к более серьезным проблемам.

Постоянный стресс – еще одна беда жителей городов. Выбросы гормонов стресса кортизола и адреналина отправляют всю нервную систему в напряженную поездку по американским горкам. Нагрузка падает на весь организм, в том числе и на желудок. Сбоит перистальтика, мешая пище равномерно проходить по желудочно-кишечному тракту. Нарушается привычная концентрация ферментов в желудке, увеличивается выработка желудочного сока, превращая из без того агрессивную среду в совершенно недружелюбную.

КАК ПОДРУЖИТСЯ СО СВОИМ ЖКТ?

К счастью, даже самому занятому и нервному горожанину доступны способы минимизировать эти неприятные процессы.

Сам по себе организм отлично справляется с перевариванием пищи, надо просто дать ему это сделать.

* Постарайтесь выделить полноценное время на обед: поешьте спокойно и не бросайтесь в бой, как только проглотите последний кусок. Вашему желудку теперь предстоит миссия переваривания пищи. Важно, чтобы этот процесс происходит в спокойном состоянии.

* Стоит последить и за тем, чтобы пир не вышел за рамки приличий – хорошо известно, что слишком наедаться за раз вредно, особенно перед сном. Лучше разделить еду на несколько приемов, стараясь выбирать для них одно и то же время. Плотный завтрак, здоровые обед и ужин и пара легких перекусов между ними – проверенный и прекрасно работающий вариант.

* Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете всему сообществу органов желудочно-кишечного тракта. Зачем тратить энергию желудка и кишечника на переваривание больших кусков еды, если природа подарила вам отличный «блендер» – крепкие и острые зубы.

* Вопрос «что есть?» не менее важен, чем «как». Помогите желудку начать день правильно: включите в свой утренний рацион цельнозерновые продукты. Они содержат медленноусвояемые, сложные углеводы, которые дарят нам энергию и долгий эффект насыщения. Подойдут и овсянка, и несладкие хлопья, и мюсли, и бутерброд на цельнозерновом хлебе. Помните про белки: творог, яйца и сыры добавят их к необходимому комплекту полезных веществ. И, конечно, без порции овощей и фруктов никуда. Зеленые овощи, содержащие много хрустящей клетчатки – большие друзья здорового пищеварения.

ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЖКТ

Часто нашему желудочно-кишечному тракту не помешает дополнительная помощь со стороны. Речь про пробиотики, полезные бактерии, которые прибывают в кишечник и помогают ему правильно функционировать. Там они встречают множество других живых существ, ведь в человеческом кишечнике живут в среднем около 50 триллионов микроорганизмов! Пугаться не стоит, как правило они мирно сосуществуют с нами, своими «лендлордами»: многие помогают пищеварению, тренируют наш иммунитет и даже сами следят, чтобы среди них не возникали злобные, опасные для человека жильцы.

* Но кишечная микрофлора – чувствительная среда. Если происходит разбалансировка, самое время отправить в нее ту самую команду находчивых пробиотиков. Эти наборы микроорганизмов, чаще всего бактерий, специально выращены, чтобы помогать человеку справляться с самыми разными проблемами. Попав в наш организм, пробиотики могут мешать вредным бактериям оформлять прописку в нашем кишечнике, продуцировать вещества, которые предотвращают разные инфекции, стимулировать укрепление полезного слизистого слоя и даже сами производить некоторые полезные витамины! Такие помощники могут обитать не только внутри лекарственных капсул: полезные бактерии живут и в хорошо знакомых нам йогуртах и кефире – их чаще всего называют молочнокислыми.

* Кстати, пробиотики часто путают с другим, очень похожим словом – пребиотики. Если первые препараты содержат живые микроорганизмы, то вторые – просто питательную среду, которая помогает таким организмам благополучно устроиться в нашем кишечнике. Есть и третий, связанный с ними вид препаратов – синбиотик. В них содержатся и первые, и вторые сразу. Такие препараты мы отправляем в наш кишечник, как космонавтов в космос – с уже готовым набором еды и других полезных в новой среде вещей.

В общем, бояться пробиотиков не стоит, а вот следить за тем, что и как мы едим, обязательно нужно – незачем затруднять нашему организму процесс переваривания пищи. У него, как и у нас, очень много работы.

Опубликовано: 3 июня 2021 г.