В поиске природных эстрогенов для решения деликатных женских проблем

Сейчас пациенты всё чаще задают вопросы о натуральных, негормональных средствах, используемых для решения проблем сухости, жжения и дискомфорта в интимной зоне.

С такими жалобами обычно обращаются женщины в период климакса. В этой ситуации наиболее эффективными и натуральными являются кремы или свечи, содержащие гиалуроновую кислоту и фитоэстрогены. Климактерический период характеризуется состоянием, когда из-за нарастающего дефицита эстрогенов слизистая влагалища истончается, теряет свою эластичность и становится восприимчивой к избыточному росту условно-патогенных микроорганизмов, повреждениям и воспалению. Почему так происходит? В молодом возрасте эстрогены стимулируют выработку гликогена в клетках слизистой влагалища, который служит питательной средой для лактобактерий – нормальной микрофлоры влагалища. Лактобактерии выделяют перекись водорода, молочную кислоту и увлажняющие вещества, создавая защитный барьер от проникновения болезнетворных бактерий.

С возрастом количество фолликулов в яичниках снижается, и в них уже не вырабатывается достаточное количество эстрогенов. Это приводит к снижению кровоснабжения слизистой влагалища, уменьшается её толщина и плотность (начинается атрофия слизистой влагалища), снижается численность лактобактерий. В микроценозе влагалища часть лактобактерий заменяется на условно-патогенные микроорганизмы, которые не способны выполнять защитную функцию, что приводит к повышению риска заражения половыми инфекциями и развития воспалительных процессов.

Изменения происходят постепенно. Сначала сухость и дискомфорт возникают эпизодически, чаще всего во время интимной близости. Затем эти симптомы приобретают постоянный характер, могут присоединяться зуд, жжение, обильные беловато-серые выделения с неприятным «рыбным» запахом. Часто после наступления климакса возникают дизурические расстройства, проявляющиеся подтеканием мочи при позыве к мочеиспусканию, выполнении физических упражнений, смехе и кашле, в период сна. Вот к какому разнообразию проблем может привести недостаток выработки эстрогена и у этих проблем существует два основных способа решения, а точнее два типа используемых средств.

Можно использовать гормональные препараты, содержащие эстрогены и молочную кислоту. Они продемонстрировали высокую эффективность в снятии неприятных симптомов, вызванных наступлением климакса. Эстриол способствует утолщению влагалищного эпителия, восстановлению микрофлоры и физиологического рН, что приводит к повышению сопротивляемости к инфекции и предотвращению расстройств мочеиспускания. Однако существует множество противопоказаний к назначению таких препаратов, среди которых имеющийся в анамнезе или диагностированный рак, эстрогензависимые опухоли, гиперплазия эндометрия и склонность к образованию тромбов. Поэтому гормональные препараты могут назначаться только врачом-гинекологом после проведения тщательного обследования.

Ещё одним решением проблем, вызванных урогенитальной атрофией слизистой (сухостью слизистой влагалища), являются средства, содержащие комплекс фитоэстрогенов и гиалуроновую кислоту. Одним из таких средств являются свечи и гель «Эстрогиал». В состав «Эстрогиала» входят экстракты хмеля, клевера и календулы, содержащие в большом количестве витамины и изофлавоны – фитоэстрогены. Они способны избирательно связываться с рецепторами эстрогенов (преимущественно с ЭР-β и в меньшей степени ЭР-α), что приводит к восстановлению гидролипидного баланса, стимуляции выработки коллагена и утолщению слизистой оболочки влагалища.

Экстракт клевера – природный антиоксидант, содержащий четыре вида изофлавонов: генистеин, биоканин А, формононетин и дейдзеин, обладающих наибольшим сходством с эстрогенами. Связываясь с эстрогеновыми рецепторами, они стимулируют выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, укрепляют и увлажняют слизистые оболочки урогенитального тракта. Экстракт хмеля обладает выраженными противовоспалительным, антисептическим и антиоксидантным свойствами, замедляет процессы старения. Календула быстро снимает раздражение, восстанавливает эпителий влагалища, проявляет противомикробную активность. Входящий в состав гиалуронат натрия интенсивно увлажняет слизистые оболочки вульвы и влагалища, повышает их упругость и эластичность, ускоряет обменные процессы и регенерацию тканей.

Эстрогиал разрешается применять женщинам с противопоказаниями для назначения менопаузальной гормональной терапии, а также женщинам любого возраста, даже при беременности и лактации, для увлажнения и восстановления нормальной микрофлоры влагалища, что является его несомненным преимуществом. Он может применяться длительное время и не имеет противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости компонентов. Эстрогиал имеет натуральный состав, успешно справляется с восстановлением слизистой и хорошо переносится пациентами. Его можно использовать как для курсового лечения, так и периодически с целью профилактики.

Автор статьи:

Елизавета Александровна Обухова, акушер-гинеколог

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Опубликовано: 17 декабря 2021 г.