В поиске альтернатив

По данным ВОЗ более 60% курильщиков хотели бы отказаться от употребления табака. Каждый год примерно треть из них пробует бросить курить, но получается это лишь у 10%. Как найти более щадящую альтернативу, если зависимость не удается преодолеть? Ответить на этот вопрос искали участники международного симпозиума Global Forum on Nicotine 2019.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ КУРЯТ?

Дело в ацетилхолиновых рецепторах, которых особенно много в системе вознаграждения – зоне мозга, связанной с положительными эмоциями и сосредоточенностью. Когда человек закуривает сигарету, никотин поступает в кровь, доходит до мозга, связывается там с ацетилхолиновыми рецепторами и способен улучшить настроение и повысить работоспособность. Если никотин попадает в мозг регулярно, количество ацетилхолиновых рецепторов увеличивается и одновременно снижается их чувствительность.

Человек испытывает острую потребность покурить еще и без сигареты, чувствует себя разбитым и несчастным. Так формируется физическая зависимость. Сам по себе никотин для здоровья взрослого человека мало опасен и работает как стимулятор. Его пагубная роль сводится к тому, чтобы вызывать и поддерживать физическую зависимость.

За главный урон здоровью отвечают вещества, которые образуются во время горения табака. «Если никотин формирует связи зависимости в мозге, то окись углерода, сажа, бензопирен, муравьиная и синильные кислоты, мышьяк и аммиак, выделяемые при тлении сигареты, становятся основными причинами, вызывающими проблемы с сердцем, преждевременное старение кожи, проблемы с эрекцией, не говоря уже о раке трахеи и легких.

«Дым сигареты содержит свыше 4000 химических соединений. И с уверенностью можно говорить, что как минимум 250 из них являются ядовитыми», - говорит Питер Хайек, профессор клинической психологии в Университете Королевы Марии в Лондоне.

Естественно, что ученые бросили все силы на изобретение методов, позволяющих уйти от процесса горения во время курения.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА

Эти устройства можно сравнить с ингаляторами, в которых при закипании жидкости, образуется пар, вдыхаемый курильщиком. «Жидкость для парения состоит из глицерина, пропиленгликоля, ароматических добавки и иногда немного никотина, - говорит Питер Хайек. – Один из главных минусов классических вейпов в том, что у глицеринового пара и жидкого никотина крупные молекулы, которые медленно всасываются в кровь. Поэтому курить приходится много и часто. Курильщик электронных сигарет в среднем получает за день 52 нанограмма нитрозаминов. Курильщик обычных сигарет, в зависимости от марки – от 50 475 до 77 865 нанограммов.

Самой опасной возможной примесью в паре электронной сигареты считаются альдегиды – формальдегид, ацетальдегид и акролеин – образующиеся при перегреве жидкости. Это высокотоксичные вещества, которые обладают мутагенным и канцерогенным действием, поражают печень и могут вызывать кровоизлияния и конвульсии.

ВЕЙПЫ НА НИКОТИНОВЫХ СОЛЯХ

Если к никотину добавить кислоты, получаются никотиновые соли с маленькими и быстро всасывающимися молекулами. Жидкости на солевом никотине появились на российском вейп-рынке в середине 2017 года. Производители солевого никотина обещали ощущения как при табакокурении, — быстрый эффект и отсутствие першения в горле. Состав солевого никотина имеет другой уровень pH. Уровень кислотности «свободного» никотина — 10–11 единиц, а солевого — 6–6,5. Такой же pH у привычных для человеческого организма жидкостей, например, воды. Именно поэтому солевой никотин усваивается организмом лучше. Неудивительно, что в первые месяцы продажи жидкостей с никотиновыми солями были ошеломительными.

Правда, довольно быстро проявились и менее положительные стороны соляного вейпинга. Из-за слабого «удара по горлу» у курильщика таких электронных сигарет повышается вероятность передозировки. Высокая концентрация солевого никотина в жидкости приводит к повышению артериального давления, головокружениям и головным болями, одышке, тошноте и рвоте.

СНЮС

Это табак, который закладывают за верхнюю губу, чтобы никотин всасывался через слизистую. В большинстве стран Европы его продажа запрещена. Швеция и Норвегия, вступая в Евросоюз, специально оговаривали, что не планируют отказываться от такого табака, потому что это часть их культуры. Исследования показывают, что снюс вызывает изменения слизистой оболочки ротовой полости, и, по некоторым данным, повышает вероятность рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее количество вредных веществ, с которыми сталкивается потребитель снюса, все же меньше, чем при вдыхании табачного дыма.

В современной Норвегии около 30% никотин-зависимых используют снюс. В Швеции, где снюс тоже широко применяется, смертность от рака легких остается самой низкой в Европе и составляет сегодня около 15 человек на 100 000.

СИСТЕМА НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА

Разработки устройств нагрева, внутрь которого вставляется сигарета, начались еще в 1998 году. Они стали предшественниками системы IQOS. Сейчас эта система состоит из зарядного устройства размером с телефон и держателя, напоминающего гелевую ручку. В него вставляется табачный стик, который затем нагревается до температуры 350 градусов Цельсия, выделяя табачный пар, который курильщик и втягивает в себя. Стик пропитан глицерином для того, чтобы в отсутствие горения мог выделяться аэрозоль, содержащий частицы табака. Сами стики отличаются от привычных сигарет – они вдвое меньше и состоят из листового табака, нарезанного и уложенного особым образом. «Аккумулятор держателя стика рассчитан не более чем на 15 затяжек, сама система работает в течение шести минут, после чего самостоятельно выключается, - объясняет Рикардо Полоза, профессор медицины внутренних органов в Университете Катании и исследователь альтернативных средств для прекращения курения». Система нагревания табака позиционируется как оптимальный способ минимизировать количество потенциально опасных летучих вредных веществ, включая полициклические ароматические углеводороды и оксиды углерода и азота. Изготовитель провел и опубликовал результаты целого цикла научных и клинических исследований этой системы, но количество независимых исследований пока невелико.

НИКОТИН-ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Разработана для уменьшения выраженности симптомов отмены, связанных с прекращением курения, путём замещения никотина из сигарет. При проведении НЗТ используются никотиновые пластыри, медленно доставляющие никотин, жевательные резинки, назальные или пероральные спреи, ингаляторы и леденцы. Исследования указывают на то, что применение никотин-заместительной терапии вместе с антидепрессантами незадолго до планируемой попытки бросить курить может увеличить вероятность успеха до 20%. Главная проблема с НЗТ в том, что концентрация никотина нарастает плавно, нет никотинового пика, как при курении, поэтому существенная часть практикующих снова берутся за сигарету.

ЗАВЯЗАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО

«Зависимость от сигареты часто является определяющей в жизни человека, - говорит Нил Беновиц, профессор медицины Калифорнийского университета и участник международного симпозиума Global Forum on Nicotine 2019. - При этом, человек понимает, что процесс этот вреден. Более того, он может чувствовать физический дискомфорт. Например, першение в горле, хронический кашель, отдышку, головокружение или горький вкус во рту. Но все перечисленные симптомы не заставят бросить курить. К тому же многие ученые сходятся во мнении, что резкое прекращение курения может вызвать новые зависимости. Например, переедание или резкое увлечение компьютерными играми».

Сегодня научная общественность возлагает большие надежды на «вакцину против курения» – антитела к никотину, которые делают употребление табака бесполезным, так как никотин связывается в крови и не доходит до мозга.

В клинических испытаниях такие средства показывают очень хорошие результаты: бросить курить удается примерно половине участников исследований. Особенно интересен результат сравнения вакцины и плацебо. В клинических испытаниях выяснилось, что даже люди, получившие пустышку, а не вакцину, бросили курить аж в 35% случаев. Потому что единственное, что на самом деле важно для отказа от курения – это внутренняя уверенность в том, что это возможно и имеет смысл.

Большинство методик, помогающих бросить курить, малоэффективны. Например, по оценке ученых из STIVORO, антитабачного исследовательского центра в Нидерландах, психологическая помощь помогает бросить курить всего в 16% случаев, а лекарства – максимум в 24% случаев.

Опубликовано: 14 октября 2019 г.