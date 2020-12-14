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В Москве открывается новая частная клиника

«СМ-Клиника»: 28 декабря 2020 г. в Москве открывается крупнейшая частная клиника Северного административного округа
Опубликовано: 23 декабря 2020 г.

Новый медицинский центр (ул. Сенежская, 1/9) станет наиболее масштабным и современным в составе холдинга «СМ-Клиника». Мощностей центра, как сообщает пресс-служба компании, - хватит на прием до 900 пациентов в день. В центре планируется развивать практически все направления современной медицины, открыть круглосуточный стационар на 60 коек с высокотехнологичными операционными, проводить диагностику на оборудовании экспертного класса последнего поколения.

На первом этапе открытия клиники (декабрь 2020 - январь 2021) пациенты смогут посетить врачей, воспользоваться услугами женской консультации (в том числе ведение беременности), возможностями отделения неврологии, пройти процедуры рентгенографии, маммографии, эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, сдать анализы. В течение следующего года пациентам клиники постепенно станет доступен самый широкий спектр медицинских услуг.

 

Опубликовано: 23 декабря 2020 г.

Комментарии

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Последние комментарии

rylconl [7 дней назад]
эт да.
najtoazy [8 дней назад]
и мне заходит)))
l_chudnaya [10 дней назад]
О, да, флоатинг - настоящий релакс, обожаю. Вообще, всё тему!

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