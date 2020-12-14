В Москве открывается новая частная клиника

«СМ-Клиника»: 28 декабря 2020 г. в Москве открывается крупнейшая частная клиника Северного административного округа

Новый медицинский центр (ул. Сенежская, 1/9) станет наиболее масштабным и современным в составе холдинга «СМ-Клиника». Мощностей центра, как сообщает пресс-служба компании, - хватит на прием до 900 пациентов в день. В центре планируется развивать практически все направления современной медицины, открыть круглосуточный стационар на 60 коек с высокотехнологичными операционными, проводить диагностику на оборудовании экспертного класса последнего поколения.

На первом этапе открытия клиники (декабрь 2020 - январь 2021) пациенты смогут посетить врачей, воспользоваться услугами женской консультации (в том числе ведение беременности), возможностями отделения неврологии, пройти процедуры рентгенографии, маммографии, эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, сдать анализы. В течение следующего года пациентам клиники постепенно станет доступен самый широкий спектр медицинских услуг.

Опубликовано: 23 декабря 2020 г.