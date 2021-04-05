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УШЁЛ, НО ОСТАВИЛ СЛЕД

Многие из нас переболели COVID-19. К несчастью, иногда неприятные симптомы беспокоят и после болезни
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 11 мая 2021 г.

Впервые на подобную странность врачи обратили внимание уже летом 2020 года, когда с момента начала европейской и американской эпидемий прошло достаточно времени для полного выздоровления заболевших, а жалобы у многих пациентов сохранялись. Мало того, зачастую они были отличны от симптомов самого заболевания – например выпадение волос, затянувшиеся проблемы с пищеварением, депрессия или постоянно учащённое сердцебиение.

Сегодня учёным ясно – речь идёт о постковидном синдроме, новой и пока ещё малопонятной патологии. Не исключено, что со временем это будет вынесено в отдельный диагноз, ковид и постковидный синдром станут двумя разными заболеваниями. А пока медики стараются разобраться - почему после респираторной инфекции может сохраняться такой длительный «хвост», и в чём причина самых разнообразных клинических проявлений.

Крупное исследование постковидного синдрома на днях завершилось в США. Учёные проанализировали истории болезни 1407 жителей Калифорнии, у которых был положительный ПЦР-тест на SARS-CoV-2, при этом само заболевание протекало в лёгкой или стёртой форме и не требовало госпитализации. Обычные симптомы при таком течении – временное исчезновение обоняния, субфебрильная температура, слабость.  Спустя два месяца у 27% из них все еще были симптомы постковидного синдрома, включая одышку, кашель, боль в грудной клетке или животе. Из 34 детей, которых включили в исследование, «затянувшийся ковид» возник у 11.

По результатам своих наблюдений учёные выделили 5 основных клинических вариантов постковидного синдрома:

  1. Одышка, тревожность, учащенное сердцебиение, головная боль, боль в животе.
  2. Кашель, усталость, расстройство вкуса, мышечная боль, тошнота.
  3. Лихорадка, головная боль, мышечная боль, учащенное сердцебиение, боль в животе.
  4. Боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, тревожность, бессонница.
  5. Диарея, боль в животе, усталость, тошнота, головная боль

Кроме того, учёные выявили взаимосвязь между некоторыми симптомами самого заболевания и последующим вариантом постковидного синдрома. Так, бессонница в острой фазе COVID-19 достоверно коррелировала с развитием второго и четвёртого клинических вариантов.

Даже завершившееся исследование не дало пока точного ответа на причину развития постковида. Первая версия о возможности длительной персистенции вируса и формирования «хронической коронавирусной инфекции» не находит подтверждения. Такие случаи описаны лишь для пациентов с серьёзным снижением иммунитета. Скорее всего, речь идёт либо о длительной астенизации организма, возникающей после первого контакта с неизвестным иммунитету вирусом, либо о затянувшейся аутоиммунной реакции на собственные клетки (мышечные, нервные, сердечные и т. д.), которая в меньшей степени выраженности возникает не только у людей с тяжёлым течением заболевания, но и при лёгких формах.

И хорошая новость - учёные по всему миру отмечают: с течением времени выраженность симптомов постковида снижается, и многие переболевшие уже не предъявляют жалобы на здоровье.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 11 мая 2021 г.

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