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Ума Турман

Месяц назад актрисе вручили почётный приз за достижения в области кинематографа на 64-й церемонии премии David di Donatello в Риме, где муза Тарантино показала стройную фигуру и тонкую талию.
Опубликовано: 18 июня 2019 г.

Ума в цифрах:

Возраст: 48 лет (родилась 29 апреля 1970 года)

Рост: 180 см

Вес:  63 кг

Ее диета

С 11 лет Ума не ест мясо, основу ее меню составляют рис, бобы, цельные крупы и злаки, рыба и морепродукты, водоросли, ягоды, овощи и тофу – соевый творог, богатый белком, а также мисо-суп на его основе. Периодически актриса садится на «сыроедческую» диету - питается растительными продуктами, сухофруктами и пророщенными крупами, пьет зеленый чай и 1,5 литра минеральной воды в день. Ежедневное меню По ее словам, сначала сложно приспособиться к такому образу жизни, но потом появляется легкость и счастье.

Ее форма

С юных лет актриса занимается йогой и пилатесом, стараясь не пропускать ни одного дня. Однажды пассажиры самолета стали свидетелями ее тренировки – в течение 20 минут Ума принимала асаны в проходе между кресел. Для фильма «Убить Билла» актриса начала заниматься восточными единоборствами, в частности кунг-фу и ушу. А в последнее время она полюбила хайкинг - длительные прогулки пешком с восхождениями на небольшие высоты.

Ее красота

Актриса была самой высокой в школе, ее дразнили за крупный нос и 42  размер ноги. «Первые 14 лет жизни я провела, будучи уверенной, что выгляжу отвратительно, - говорит Ума. - Я не могла дождаться, когда вырасту. Чем старше женщина, тем она становится лучше, совершеннее, благороднее – прямо, как хорошее вино». Актриса пользуется увлажняющими, солнцезащитными средствами и любит эфирные масла. Она против кардинальной пластики, но к ботоксу и филлерам явно прибегала.

Ее жизнь

Ума Турман родилась в Бостоне, ее отец - первый американский гражданин, принявший сан буддийского монаха, а мать - шведская фотомодель, психотерапевт. После главной роли в фильме «Генри и Джун» ее назвали «сексуальной интеллектуалкой». Настоящий успех ей принесли фильмы Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». Она была женой актера Гэри Олдмена, в браке с актером Итаном Хоуком родила дочь Майю и сына Левона. От финансиста Арпада Бюссона в 42 года Ума родила дочь Луну. Сегодня актриса свободна.
 

Опубликовано: 18 июня 2019 г.

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