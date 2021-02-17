У подростка повысилось давление



Впервые скачки артериального давления у Димки заметили в 15 лет. К тому времени он уже вымахал до 179 см, весил 93 кг и говорил басом. Но вдруг осенью по утрам начала болеть и кружиться голова, так что не было сил идти в школу.



ГДЕ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ



Чтобы удостовериться, что это не «воспаление хитрости», мама потащила Диму к врачу. Давление оказалось повышенным, и мама всполошилась: в семье была бабушка-гипертоник. Подростковый врач порекомендовала измерять давление каждый день, а заодно сходить на консультацию к эндокринологу: упитанному отроку и впрямь не мешало бы похудеть.



Комментарий специалиста:



Одна из частых причин повышения давления у подростков – наследственная, когда гипертониейстрадают мама или бабушка по материнской линии. Если этот случай – ваш, постарайтесь защитить ребенка.



• Не давайте ему толстеть: лишний вес – очень значимый фактор повышения давления;



• не кормите жирной пищей и сладкой выпечкой. Преобладать должны растительные продукты, особенно те, в которых много калия: курага, чернослив, печеная картошка, листовая зелень…



• ограничивайте потребление соли:не больше 5 г в сутки, включая ту, что содержится в консервах и колбасах;



• ребенок не должен переутомлятьсяни умственно, ни физически. Пусть вовремя ложится спать, много гуляет;



• полезны бег, плавание, ходьба на лыжах… А вот от статических нагрузок – тяжелой атлетики, борьбы – лучше отказаться;



• объясните подростку, что алкоголь и сигареты тоже провоцируют повышение давления, и ему особенно не стоит с ними экспериментировать.



КАПРИЗНЫЕ СОСУДЫ



Давление скакало: то неделю нормальное, то верхнее 150, то падает ниже 100. Врач поставила диагноз: вегето-сосудистая дистония. Посоветовала диету, больше проводить времени на воздухе и больше двигаться.

Эндокринолог убеждала Диму: «Надо худеть. Чем больше у мужчины вес, тем хуже в его организме работают половые гормоны. Какой же ты будешь мужик?»

Но Димку эти проблемы не волновали. Каждый вечер, уставившись в раскрытый холодильник, он ныл: «Опять нет колбасы. Я без бутербродов не могу!» Мама сдавалась и покупала и колбасу, и хлеб, и булочки.



Прикрыв жирненькое пузо широкой толстовкой, Димка иногда крутился у зеркала в прихожей: «Мам, посмотри, какой я стройный!» «Зато самооценка у ребенка хорошая,» - вздыхала про себя мама.



Комментарий специалиста:



Вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу в 30% случаев бывает предвестником гипертонии. Сосуды сужаются, реагируя на погоду и перегрузки. Давление повышается не постоянно, а время от времени, сначала не очень высоко. Тут-то и надо обратиться к врачу, чтобы избежать проблем в дальнейшем.



Бывает, что ребенок жалуется на головную боль, головокружения, покалывания в области сердца, но давление нормальное. Тем не менее эти жалобы тоже могут быть начальными признаками гипертонии. В этом случае нужно сходить к детскому кардиологу: он назначит суточный контроль за давлением и установит причину жалоб.



ГЛАВНОЕ - РАССЛАБИТЬСЯ

ДВА ФАКТА О ГИПЕРТОНИИ

► Чем меньше вес ребенка при рождении, тем выше у него шанс получить гипертонию во взрослом возрасте. ► До 30% детей страдают «гипертонией на белый халат»: давление подскакивает в тот момент, когда врач надевает им на руку манжету тонометра. Обычно это тревожные, возбудимые, неуравновешенные ребята. Чтобы понять, не ваш ли это случай, ребенку нужно провести суточный мониторинг давления.

Когда-то Димка занимался в секции пинг-понга. Ходил на тренировки 3-4 раза в неделю, из спортивного лагеря привозил кучу грамот… Но к 9 классу пинг-понг забросил, увлекся компьютером. «Ты бы хоть погулял», - советует мама. «Да ну…» - отвечает Димка. «Ты совсем не двигаешься, надо больше ходить!» «Двигаюсь, по дому хожу…»



Напряжение достигло апогея во время экзаменов за 9-й класс: давление у мальчика было повышено постоянно. Мама переживала, пилила за тройки, пугала, что не поступит в институт… Летом Дима на самочувствие не жаловался, а в конце августа, перед собеседованием в компьютерный колледж, куда он очень хотел попасть, давление опять скакнуло, часто болела голова. Мама не находила себе места.



Комментарий специалиста:



Первые полгода стоит пытаться снизить давление без лекарств: кроме режима дня и диеты, подростка надо научить расслабляться. Ведь гипертония – это психосоматическое заболевание, при нем очень важно контролировать свои эмоции. Хорошо помогает физиотерапия: электрофорез, электросон, иглорефлексотерапия.



Если за полгода это не помогло, врач назначает вегетотропные и ноотропные препараты с мягким успокаивающим действием. На подростков очень хорошо действуют настойки на травах. При головных болях и нарушениях мозгового кровообращения назначают сосудистые препараты. Если и это не помогает, индивидуально подбирают препараты для взрослых. Но это бывает нечасто: при грамотном лечении юношеских скачков давления гипертонии удается избежать.

***

Дима все-таки поступил в колледж. Мама попереживала и перестала: ну не пойдет в институт, будет возиться с компьютерами, и ладно - лишь бы был счастлив! В доме сразу стало спокойнее, и давление у новоиспеченного студента прочно ушло в границы нормы. А вскоре мама с удивлением заметила, что мальчик стал следить за собой и явно намерен похудеть. Наверное, влюбился!