Здоровье
Люди и истории / Личный опыт

Ты – мне, я – тебе

В век потребления всё больше людей с осознанным отношениям к вещам. Они запускают свопы – вечеринки по обмену: то, что не нужно тебе, может быть полезным другому
Опубликовано: 3 октября 2019 г.

Эксперт: Инна Хамитова, клинический психолог, директор Центра системной семейной терапии

В век потребления всё больше людей с осознанным отношениям к вещам. Они запускают свопы – вечеринки по обмену: то, что не нужно тебе, может быть полезным другому. 

Модные цветочницы

 «Ты можешь отдать растение, которому в твоем доме не понравилось, например, ему мало света или места».

Кто? Ольга Остроумова, 44 года

Что? Я нашла себе «друзей по интересам» - таких же любителей домашних растений, как я. В соцсетях мы делимся полезной информацией и периодически собираемся на цветочные свопы, где обмениваемся растениями, аксессуарами и советами. 

Почему? Мое увлечение началось, когда я вышла замуж, а у мужа оказалась дача, на которую я приехала уже будучи беременной. Делать было нечего, поэтому в декрете я увлеклась разведением цветов, закончила курсы по флористике. Но вскоре родителям мужа пришлось дачу продать, и тогда я устроила джунгли у нас дома.     

Как? Сегодня очень просто встретить единомышленников: ты ищешь информацию в интернете и вдруг находишь специализированные сообщества. Там нет лишних людей, все обсуждения только по делу. Мы помогаем друг другу распознавать цветы, интересуемся уходом за ними, делимся находками. А потом собираемся на вечеринках, которые проходят в цветочных магазинах, чайных клубах, фудмаркетах, коворкингах. Здесь всегда царит домашняя атмосфера, хотя приходят люди всех возрастов и профессий. Ты можешь принести растение, которому в твоем доме «не понравилось», например, ему мало света, места или вы просто «не сошлись характерами», такое тоже бывает. Можешь поделиться отпрыском своего кактуса, а взамен взять другой. Вечеринки могут быть тематическими, например, посвященные суккулентам, монстерам, пальмам, воздушным растениям. Мы ничего не продаем и не покупаем, только меняемся. Даже аксессуарами, горшками, флорариумами и инвентарем.

Бонус! На таких свопах я расширяю свой кругозор и не возвращаюсь домой с пустыми руками. Но главное - мы весело проводим время, организаторы устраивают мастер-классы и розыгрыши призов, у нас всегда вкусная еда и доброе общение под музыку. А о том, какую радость и умиротворение дарят растения мне и моей семье, и говорить даже не стоит!   

Штучные вещички

 «Уже год я не покупаю одежду, а мой гардероб постоянно обновляется».

Кто? Елизавета Круглова, 33 года

Что? Я посещаю несколько свопов: на одном меняются одеждой, на другом украшениями, на третьем - парфюмом и косметикой. Уже год я не покупаю одежду, а мой гардероб постоянно обновляется.

Почему? Еще совсем недавно мало кто специально искал своп-вечеринки, о них узнавали от знакомых. И меня привела туда подруга, когда в кризисное время я пожаловалась ей на то, что денег с трудом хватает на еду, не говоря уж о вещах.  

Как? Допустим, вы похудели или поменяли стиль, и целый гардероб теперь пылится в шкафу. А какие-то вещи кажутся устаревшими. Поэтому обмен – отличная возможность отдать кому-то свои красивые вещи и взять что-то новенькое для себя, особенно когда нет лишних денег. Парфюм, который через месяц вдруг надоел или разонравился, можно подарить подруге, а можно принести на своп и найти что-то взамен. Приносить можно одежду и обувь, аксессуары, вещи для дома. Например, команда «Гоп-своп» устраивает тематические свопы - чёрная одежда, хобби, джинсы, кухня и др.

Если что-то остается после вечеринки, то идет на переработку или на благотворительность.

Своп-тусовки часто закрытые - сюда попадают только проверенные модницы и приводят подругу. Это здорово, когда собираются стильные девушки, тогда вероятность унести домой вау-вещи повышается. У нас на «Интеллигентной барахолке» не бывает скандалов и ссор из-за вещей, никто не пытается отхапать себе побольше. Желающие могут рассказать о принесенной вещице, с которой, возможно, связана какая-то история. Здесь есть примерочные, а также музыка, шампанское и сладкое.

Бонус! Обмен – это история не про бедность, хотя и прекрасная возможность бесплатно обновить гардероб, попробовать надеть то, что не решилась бы купить. Свопы - это умение быть щедрым, отзывчивым, экономным. Наконец, это дружба, красота и вдохновение от общения.  

В хозяйстве пригодится

 «Можно отдать людям гору разного добра, которым ты никогда не пользовался, но зачем-то хранишь в шкафах много лет».

Кто? Ирина Костина, 39 лет

Что? Многие необходимые в хозяйстве вещи я откапываю на свопах - посуду, бытовую технику, предметы интерьера, книги и многое другое. Но и сколько всего я туда отдаю!

Почему? Поскольку я домохозяйка в большой семье, то ведение хозяйства заставляет быть шустрой и уметь находить всё нужное за минимальные средства – для этого существует «Мосхозсвоп». А в минуты отдыха мое любимое занятие - чтение. Поэтому книжный своп стал для меня настоящим спасением. Ведь книги хранить негде да и покупать дорого.

Как? Я слышала о разных свопах, но для себя нашла действительно полезные. Особенно во время переезда: я привезла сюда целую машину разного добра, которым мы никогда не пользовались, а зачем-то хранили много лет: подаренные кем-то полотенца и скатерти, один кофейный и два чайных сервиза, разделочные доски, старую скороварку и многое другое. А для своих детей я откопала на свопе советскую железную вафельницу, настольную лампу и миксер – тоже старый, но рабочий. Кто-то приходит сюда ради экономии, другим хочется просто избавиться от лишних, но еще хороших вещей в доме, которые выкинуть жалко. Третьи озабочены философией «Zero Waste» («Ноль отходов»). И всем вместе нам интересно пообщаться и прожить этот момент.

На книжном свопе всё проще: приносишь прочитанные книги в хорошем качестве, набираешь там другие в любом количестве. Помимо обмена организаторы часто устраивают дискуссии и встречи с критиками.

Бонус! Меняться не стыдно – мы это делали еще в школе, когда денег не было, менялись чем-то и наши мамы, жившие по соседству. Сейчас вещи, бытовая техника, посуда, книги - всё снова стало дорогим. Мы должны бережнее относиться к вещам и помогать друг другу.

Комментарий эксперта

Несколько лет назад сама мысль меняться вещами или отдавать их кому-то казалась многим странной. В шкафах у нас копились горы одежды, книг и других вещей, которые просто занимали место. Мы думали, что когда-нибудь что-то да пригодится – менталитет людей, переживших не один кризис. Но сегодня мы видим, как набирает популярность тема эко-сознания, которая возникает как альтернатива обществу потребления.

Отдавая вещи, ты вроде бы избавляешься от ненужного, но вместе с тем повышаешь свою самооценку – ведь ты кому-то помог. Ты как бы делишься частичкой себя, своей положительной энергетикой: приятно, что кто-то будет кутаться в твой вязаный шарф или испечет вафли для своих детей на твоей вафельнице. Взамен ты тоже берешь то, что тебе нужно. Это важно, когда не можешь позволить себе что-то купить, и новая вещь улучшает настроение. Главное - не заиграться и не набрать снова ненужных вещей.

Вместе с вещами участники процесса обмениваются теплотой, поддержкой, взаимопониманием, ведь на таких площадках встречаются люди с похожими интересами.

Опубликовано: 3 октября 2019 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. Втечении одного месяца выпали почти все волосы, очень резко, уже...
Здравствуйте! Первое - когда ситуация такая резкая, то лучше встречаться живьем, внимательно...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

LUNI [20 часов назад]
Эффект будет лучше, если в комплексе использовать – мазь, венотоник принимать, компрессионные...
ЛюдмилаО. [3 дня назад]
Отекают ноги, причем сильнее, чем раньше, еще по венам ощущение жжения. Как с этим все...
Tosia-T [13 дней назад]
У папы тоже избыточный вес и гипертония 3 степени, давление часто поднимается выше 200/120...

Еще в рубрике

Зачем выкидывать еду?

Если относиться к еде осознанно и не выбрасывать...

Мама, папа, я – походная семья!

Беременность, маленькие дети – не повод ограничивать...

Я ПОХУДЕЛА НА 103 КГ

«Такое ощущение, что я поставила над собой...

ГОРОДА, КОТОРЫЕ СВОДЯТ С УМА

Отправляясь в путешествия, мало кто знает, что в...

Зубная паста – каждому своя

Многие покупают одну зубную пасту для всех членов...

Дачная «боль»

Дачный сезон – отдушина жителей мегаполиса...

История перфекционистки, или Находите время для себя!

Екатерина Чупахина, дизайнер, 35 лет, рассказывает...

Помогая миру – помогаешь себе

Путешествовать по миру и помогать людям, животным и...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 