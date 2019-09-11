Ты – мне, я – тебе

В век потребления всё больше людей с осознанным отношениям к вещам. Они запускают свопы – вечеринки по обмену: то, что не нужно тебе, может быть полезным другому

Эксперт: Инна Хамитова, клинический психолог, директор Центра системной семейной терапии

В век потребления всё больше людей с осознанным отношениям к вещам. Они запускают свопы – вечеринки по обмену: то, что не нужно тебе, может быть полезным другому.

Модные цветочницы

«Ты можешь отдать растение, которому в твоем доме не понравилось, например, ему мало света или места».

Кто? Ольга Остроумова, 44 года

Что? Я нашла себе «друзей по интересам» - таких же любителей домашних растений, как я. В соцсетях мы делимся полезной информацией и периодически собираемся на цветочные свопы, где обмениваемся растениями, аксессуарами и советами.

Почему? Мое увлечение началось, когда я вышла замуж, а у мужа оказалась дача, на которую я приехала уже будучи беременной. Делать было нечего, поэтому в декрете я увлеклась разведением цветов, закончила курсы по флористике. Но вскоре родителям мужа пришлось дачу продать, и тогда я устроила джунгли у нас дома.

Как? Сегодня очень просто встретить единомышленников: ты ищешь информацию в интернете и вдруг находишь специализированные сообщества. Там нет лишних людей, все обсуждения только по делу. Мы помогаем друг другу распознавать цветы, интересуемся уходом за ними, делимся находками. А потом собираемся на вечеринках, которые проходят в цветочных магазинах, чайных клубах, фудмаркетах, коворкингах. Здесь всегда царит домашняя атмосфера, хотя приходят люди всех возрастов и профессий. Ты можешь принести растение, которому в твоем доме «не понравилось», например, ему мало света, места или вы просто «не сошлись характерами», такое тоже бывает. Можешь поделиться отпрыском своего кактуса, а взамен взять другой. Вечеринки могут быть тематическими, например, посвященные суккулентам, монстерам, пальмам, воздушным растениям. Мы ничего не продаем и не покупаем, только меняемся. Даже аксессуарами, горшками, флорариумами и инвентарем.

Бонус! На таких свопах я расширяю свой кругозор и не возвращаюсь домой с пустыми руками. Но главное - мы весело проводим время, организаторы устраивают мастер-классы и розыгрыши призов, у нас всегда вкусная еда и доброе общение под музыку. А о том, какую радость и умиротворение дарят растения мне и моей семье, и говорить даже не стоит!

Штучные вещички

«Уже год я не покупаю одежду, а мой гардероб постоянно обновляется».

Кто? Елизавета Круглова, 33 года

Что? Я посещаю несколько свопов: на одном меняются одеждой, на другом украшениями, на третьем - парфюмом и косметикой. Уже год я не покупаю одежду, а мой гардероб постоянно обновляется.

Почему? Еще совсем недавно мало кто специально искал своп-вечеринки, о них узнавали от знакомых. И меня привела туда подруга, когда в кризисное время я пожаловалась ей на то, что денег с трудом хватает на еду, не говоря уж о вещах.

Как? Допустим, вы похудели или поменяли стиль, и целый гардероб теперь пылится в шкафу. А какие-то вещи кажутся устаревшими. Поэтому обмен – отличная возможность отдать кому-то свои красивые вещи и взять что-то новенькое для себя, особенно когда нет лишних денег. Парфюм, который через месяц вдруг надоел или разонравился, можно подарить подруге, а можно принести на своп и найти что-то взамен. Приносить можно одежду и обувь, аксессуары, вещи для дома. Например, команда «Гоп-своп» устраивает тематические свопы - чёрная одежда, хобби, джинсы, кухня и др.

Если что-то остается после вечеринки, то идет на переработку или на благотворительность.

Своп-тусовки часто закрытые - сюда попадают только проверенные модницы и приводят подругу. Это здорово, когда собираются стильные девушки, тогда вероятность унести домой вау-вещи повышается. У нас на «Интеллигентной барахолке» не бывает скандалов и ссор из-за вещей, никто не пытается отхапать себе побольше. Желающие могут рассказать о принесенной вещице, с которой, возможно, связана какая-то история. Здесь есть примерочные, а также музыка, шампанское и сладкое.

Бонус! Обмен – это история не про бедность, хотя и прекрасная возможность бесплатно обновить гардероб, попробовать надеть то, что не решилась бы купить. Свопы - это умение быть щедрым, отзывчивым, экономным. Наконец, это дружба, красота и вдохновение от общения.

В хозяйстве пригодится

«Можно отдать людям гору разного добра, которым ты никогда не пользовался, но зачем-то хранишь в шкафах много лет».

Кто? Ирина Костина, 39 лет

Что? Многие необходимые в хозяйстве вещи я откапываю на свопах - посуду, бытовую технику, предметы интерьера, книги и многое другое. Но и сколько всего я туда отдаю!

Почему? Поскольку я домохозяйка в большой семье, то ведение хозяйства заставляет быть шустрой и уметь находить всё нужное за минимальные средства – для этого существует «Мосхозсвоп». А в минуты отдыха мое любимое занятие - чтение. Поэтому книжный своп стал для меня настоящим спасением. Ведь книги хранить негде да и покупать дорого.

Как? Я слышала о разных свопах, но для себя нашла действительно полезные. Особенно во время переезда: я привезла сюда целую машину разного добра, которым мы никогда не пользовались, а зачем-то хранили много лет: подаренные кем-то полотенца и скатерти, один кофейный и два чайных сервиза, разделочные доски, старую скороварку и многое другое. А для своих детей я откопала на свопе советскую железную вафельницу, настольную лампу и миксер – тоже старый, но рабочий. Кто-то приходит сюда ради экономии, другим хочется просто избавиться от лишних, но еще хороших вещей в доме, которые выкинуть жалко. Третьи озабочены философией «Zero Waste» («Ноль отходов»). И всем вместе нам интересно пообщаться и прожить этот момент.

На книжном свопе всё проще: приносишь прочитанные книги в хорошем качестве, набираешь там другие в любом количестве. Помимо обмена организаторы часто устраивают дискуссии и встречи с критиками.

Бонус! Меняться не стыдно – мы это делали еще в школе, когда денег не было, менялись чем-то и наши мамы, жившие по соседству. Сейчас вещи, бытовая техника, посуда, книги - всё снова стало дорогим. Мы должны бережнее относиться к вещам и помогать друг другу.

Комментарий эксперта

Несколько лет назад сама мысль меняться вещами или отдавать их кому-то казалась многим странной. В шкафах у нас копились горы одежды, книг и других вещей, которые просто занимали место. Мы думали, что когда-нибудь что-то да пригодится – менталитет людей, переживших не один кризис. Но сегодня мы видим, как набирает популярность тема эко-сознания, которая возникает как альтернатива обществу потребления.

Отдавая вещи, ты вроде бы избавляешься от ненужного, но вместе с тем повышаешь свою самооценку – ведь ты кому-то помог. Ты как бы делишься частичкой себя, своей положительной энергетикой: приятно, что кто-то будет кутаться в твой вязаный шарф или испечет вафли для своих детей на твоей вафельнице. Взамен ты тоже берешь то, что тебе нужно. Это важно, когда не можешь позволить себе что-то купить, и новая вещь улучшает настроение. Главное - не заиграться и не набрать снова ненужных вещей.

Вместе с вещами участники процесса обмениваются теплотой, поддержкой, взаимопониманием, ведь на таких площадках встречаются люди с похожими интересами.

Опубликовано: 3 октября 2019 г.