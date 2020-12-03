Творожная запеканка с хурмой

4 порции, в каждой 220 ккал
Потребуется:
250 г творога любой жирности,
1 хурма,
2 яйца,
80 г сметаны,
50 г сливочного масла,
75 г сахара,
60 г манной крупы,
25 г крахмала,
25 г ванильного сахара.
Что делать:
Измельчить хурму в блендере до состояния пюре. Добавить к нему крахмал и сахар (20 г), перемешать. Выложить в глубокую миску творог, добавить к нему сметану (только 60 г), манную крупу, ванильный сахар и мягкое масло. Перемешать с помощью блендера до однородного состояния. В отдельной миске взбить яйца и оставшийся сахар (55 г). Смешать яичную смесь с творожной и выложить массу в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму. Сверху в произвольном порядке разложите по ложке пюре из хурмы, сделать шпажкой разводы и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Дать готовой запеканке немного остыть, разрезать на порции и подавать со сметаной.
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