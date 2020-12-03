Творожная запеканка с хурмой

По своим полезным свойствам, яркости и сладости эта большая ягода может достойно конкурировать с другими зимними фруктами

4 порции, в каждой 220 ккал

Потребуется:

250 г творога любой жирности,

1 хурма,

2 яйца,

80 г сметаны,

50 г сливочного масла,

75 г сахара,

60 г манной крупы,

25 г крахмала,

25 г ванильного сахара.

Что делать:

Измельчить хурму в блендере до состояния пюре. Добавить к нему крахмал и сахар (20 г), перемешать. Выложить в глубокую миску творог, добавить к нему сметану (только 60 г), манную крупу, ванильный сахар и мягкое масло. Перемешать с помощью блендера до однородного состояния. В отдельной миске взбить яйца и оставшийся сахар (55 г). Смешать яичную смесь с творожной и выложить массу в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму. Сверху в произвольном порядке разложите по ложке пюре из хурмы, сделать шпажкой разводы и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут. Дать готовой запеканке немного остыть, разрезать на порции и подавать со сметаной.

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.