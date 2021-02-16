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Цитрусовые на страже иммунитета

 Поддержать иммунитет в период вирусных инфекций можно  умеренными  физическими нагрузками, и здоровой  диетой с включением сезонных фруктов.  
Автор: Анча Баранова
Опубликовано: 17 февраля 2021 г.

Частые спутники холодов и темного времени года - усталость, апатия и сонливость. Чтобы почувствовать себя лучше и взбодриться, достаточно выпить небольшой стаканчик свежевыжатого апельсинового сока – опять же, не сильно сладкого, а с кислинкой, или же горячий чай с лимоном. Цитрусовые – наши первые помощники в профилактике простудных заболеваний. Если съедать в день 2 мандарина и 1 апельсин или половинку грейпфрута, то что мы в итоге получим?

Откуда родом

Если осенние овощи неплохо хранятся почти до конца зимы и доступны нам целый год и в свежем, и в маринованном виде, то о летних фруктах можно только мечтать. Зима, как говорится, для фруктов не сезон. Так да не так – некоторые фрукты традиционно попадают на наш стол как раз среди морозов. Речь идет о самых ярких и полезных – гранатах, хурме и цитрусовых. С ними у нас ассоциируется зима, а их витамины помогут нам устоять перед холодами.

Правда, содержание ценных веществ в цитрусовых напрямую зависит от того, в каких условиях растение росло. Важно, чтобы условия были максимально приближены к диким, естественным, а не тепличными. Тогда полезные вещества накопятся в плодах по максимуму, ведь семечкам надо вырасти сильными, чтобы выжить в условиях окружающей среды. К примеру, в Турции цитрусовые деревья растут в плодородной почве, с высоким уровнем влажности и обилием солнечного света, не под стеклом. Фермеры используют минимум удобрений – ведь их не затащищь на гору. А потому в плодах от таких деревьев много биологически активных веществ, что и заметно по фирменной кислинке -там больше ценных веществ и меньше сахара.

Ударную дозу витамина С в легко усваиваемой форме. Он увеличит сопротивляемость организма вирусным заболеваниям, а если мы все же заболели - снизит тяжесть симптомов болезни, сократит ее длительность.

 

Кверцетин – мощный антиоксидант, блокирующий развитие так называемых атипичных клеток, которые могут стать причиной опухолей, а также выработку аутоантител, разрушающих наши ткани.

 

Фолиевую кислоту (В9), которая помогает делению клеток проходить в «штатном» режиме, поддерживая метилирование ДНК, а оно в свою очередь обеспечивает слаженную работу сердца и сосудов, кроветворение и прохождение сигналов по нервам.

 

Небольшую дозу кумаринов- биологически активных веществ, которыеуменьшают вязкость крови и способствуют улучшению кровообращения.

 

Клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварительный тракт и метаболизм, и не дает накапливаться «плохому» холестерину.

 

Антиоксиданты каротиноиды, придающие их плодам яркий окрас. Они дополнительно укрепляют иммунитет, поддерживают остроту зрения и состояние кожных покровов. Их много и в мякоти плода, и в кожице. Да-да, и про кожицу не забываем, ведь ее так приятно положить в чай.

 

Вещество нарингин, который как раз содержится в апельсиновой и грейпфрутовой кожуре. Нарингин способствует снижению аппетита, обладает антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, улучшает работу мозга.Но главное - антиканцерогенная активность нарингина. Комбинированная терапия, где современные противораковые агенты «усилены» нарингенином, по сравнению с монотерапией работает намного успешнее.

 

В корочках цитрусовых много эфирных масел – такая ароматерапия поможет расслабиться, побороть депрессию и бессонницу, а также снова «нанюхать» приятные запахи после перенесенной коронавирусной инфекции. Индолы эфирных масел цитрусовых являются производными аминокислот, в том числе триптофана, предшественника гормона счастья серотонина и гормона сна мелатонина. Положим корочки в чашечку чая, заедим ими кофе и занюхаем маленькую рюмочку коньячку. И зима будет в радость.

 

     Интересная справка

  • Пищевой краситель Е121-Цитрусовый красный 2 является канцерогеном и запрещен во многих странах. Однако апельсины по-прежнемуподкрашивают кожуру красителем Е121 для придания ей привлекательного, насыщенного цвета. Жителям России можно спокойно покупать турецкие фрукты, гарантированно без красителей, экологически чистые. Корочки можно грызть, сушить, класть в напитки и выпечку. Там такого красителя точно нет.
  • В 1747 году морской врач Д. Линд вступил в схватку с бичом моряков – цингой. У них кровоточили дёсны, открывались старые раны, и накатывала непреодолимая слабость. Доктор разделил моряков на шесть групп и пред­ложил им разные продукты. Те моряки, которые ели лимоны и апельсины, быстро восстановились. А остальные - увы. Сегодня мы знаем, что цинга — это болезнь, возникающая при дефиците витамина С. Для борьбы с вирусами витамина С необходимо получать его в дозе 90 мг каждый день. 
Автор: Анча Баранова
Опубликовано: 17 февраля 2021 г.

Комментарии

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Последние комментарии

Арина [2 дня назад]
интересно
bestmedmarket [10 дней назад]
Если апельсин полезен при замедленном метаболизме, то получается он полезен для людей пожилого...
bestmedmarket [10 дней назад]
Пища из дикой природы? Проблематично... Разве что черника, клюква, грибы.

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