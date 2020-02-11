ЦИТРУСОВЫЕ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ТУРЦИИ ДЛЯ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА

Яркие и сочные, ароматные и сладкие с приятной кислинкой цитрусовые фрукты поднимают настроение и добавляют изрядную толику бодрости в наш день.

Сегодня семейство цитрусовых попу­лярно во всём мире. А ведь до начала XVIII века простым людям они были недоступны. Только аристократы имели возможность пить соки, втирать в кожу ароматические масла и вшивать сухие корочки плодов в свою одежду.

Всем известно, что у душистых апель­синов, лимонов, мандаринов и грейп­фрутов масса полезных свойств. Благодаря клетчатке они благотворно влияют на пищеварительный тракт и улучшают работу желчного пузыря, стимулируют метаболизм и мешают «плохому» холестерину накапливать­ся в крови. Витамины, минералы и микроэлементы, которые мы получа­ем из цитрусовых, повышают работо­способность и держат нас в тонусе всё это положительно воздействует на наше психическое состояние, что особенно важно в холодное и хмурое время года. Включив в свой рацион разнообразные цитрусовые фрукты, вы сможете укрепить иммунитет и быстро побороть начавшуюся просту­ду: фитонциды подавляют рост болез­нетворных бактерий и грибов, успеш­но противостоят вирусам.

Не секрет, что экстракты цитрусовых используют в косметических средствах, поскольку благодаря антиоксидантам и эфирным маслам они обладают свойством отбеливать и тонизировать кожу, заставляя ее буквально светить­ся. Высокое содержание витамина А насыщает фрукты ярким солнечным цветом, а нам он необходим для здоровой кожи. Витамины группы В защищают от стрессов, помогают избавиться от бессонницы и унылого настроения.

Главное богатство цитрусовых - обилие витамина С. Он не только укрепляет иммунитет, но и защищает от сердечно сосудистых заболеваний. Витамин С справедливо называют витамином красоты и молодости, он обладает мощным антиоксидантным эффектом. Именно благодаря ему выравнивается цвет кожи лица, а сама она становится сияющей. Витамин С успешно блокиру­ет действие свободных радикалов, которые запускают в организме процессы старения. Кроме того, он стимулирует синтез коллагена, что помогает коже обновляться и делает ее более эластичной. А благодаря тому, что цитрусовые обладают низкой калорийностью, их принято включать в любую диету.

Цитрусовые из Турции традиционно славятся своим вкусовым качеством и ароматом. Мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты растут здесь под ярким солнцем и получают доста­точное количество влаги. Производи­тели обходятся без искусственных удобрений, поэтому все эти плоды экологически чистые. Быстрая транс­портировка позволяет сохранить в них больше витаминов. Эти сочные яркие фрукты добавят в холодное время года заряд бодрости и станут источником жизненного оптимизма. Кроме самих плодов и свежевыжатых соков можно попробовать цитрусовые коктейли из апельсинов, лимонов, корицы и меда. Такие ароматные напитки помогают сохранить здоро­вье и дарят праздничное настроение.

Ученые рекомендуют съедать не менее пяти порций овощей и фруктов ярких цветов каждый день. В первую очередь это относится к зеленым овощам и желто-оранжевым цитрусо­вым.

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Опубликовано: 26 февраля 2020 г.