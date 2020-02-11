ЦИТРУСОВЫЕ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ТУРЦИИ ДЛЯ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА

Сегодня семейство цитрусовых популярно во всём мире. А ведь до начала XVIII века простым людям они были недоступны. Только аристократы имели возможность пить соки, втирать в кожу ароматические масла и вшивать сухие корочки плодов в свою одежду.
Всем известно, что у душистых апельсинов, лимонов, мандаринов и грейпфрутов масса полезных свойств. Благодаря клетчатке они благотворно влияют на пищеварительный тракт и улучшают работу желчного пузыря, стимулируют метаболизм и мешают «плохому» холестерину накапливаться в крови. Витамины, минералы и микроэлементы, которые мы получаем из цитрусовых, повышают работоспособность и держат нас в тонусе всё это положительно воздействует на наше психическое состояние, что особенно важно в холодное и хмурое время года. Включив в свой рацион разнообразные цитрусовые фрукты, вы сможете укрепить иммунитет и быстро побороть начавшуюся простуду: фитонциды подавляют рост болезнетворных бактерий и грибов, успешно противостоят вирусам.
Не секрет, что экстракты цитрусовых используют в косметических средствах, поскольку благодаря антиоксидантам и эфирным маслам они обладают свойством отбеливать и тонизировать кожу, заставляя ее буквально светиться. Высокое содержание витамина А насыщает фрукты ярким солнечным цветом, а нам он необходим для здоровой кожи. Витамины группы В защищают от стрессов, помогают избавиться от бессонницы и унылого настроения.
Главное богатство цитрусовых - обилие витамина С. Он не только укрепляет иммунитет, но и защищает от сердечно сосудистых заболеваний. Витамин С справедливо называют витамином красоты и молодости, он обладает мощным антиоксидантным эффектом. Именно благодаря ему выравнивается цвет кожи лица, а сама она становится сияющей. Витамин С успешно блокирует действие свободных радикалов, которые запускают в организме процессы старения. Кроме того, он стимулирует синтез коллагена, что помогает коже обновляться и делает ее более эластичной. А благодаря тому, что цитрусовые обладают низкой калорийностью, их принято включать в любую диету.
Цитрусовые из Турции традиционно славятся своим вкусовым качеством и ароматом. Мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты растут здесь под ярким солнцем и получают достаточное количество влаги. Производители обходятся без искусственных удобрений, поэтому все эти плоды экологически чистые. Быстрая транспортировка позволяет сохранить в них больше витаминов. Эти сочные яркие фрукты добавят в холодное время года заряд бодрости и станут источником жизненного оптимизма. Кроме самих плодов и свежевыжатых соков можно попробовать цитрусовые коктейли из апельсинов, лимонов, корицы и меда. Такие ароматные напитки помогают сохранить здоровье и дарят праздничное настроение.
Ученые рекомендуют съедать не менее пяти порций овощей и фруктов ярких цветов каждый день. В первую очередь это относится к зеленым овощам и желто-оранжевым цитрусовым.
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